https://ukraina.ru/20220831/1038309809.html

"Мы его применим!" Баранец о том, где будут наступать в сентябре и когда начнётся Третья мировая. Видео

"Мы его применим!" Баранец о том, где будут наступать в сентябре и когда начнётся Третья мировая. Видео - 31.08.2022 Украина.ру

"Мы его применим!" Баранец о том, где будут наступать в сентябре и когда начнётся Третья мировая. Видео

В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о причине провала украинского... Украина.ру, 31.08.2022

2022-08-31T18:18

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2022-08-31T18:18

видео

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В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о причине провала украинского контрнаступления, а также о том, каким образом будут продвигаться вооружённые силы России на Украине в сентябре:00:32 – Провальное контрнаступление ВСУ: чего оно стоило Киеву?04:00 - Харьковско-Изюмское направление: что готовит Россия и что готовят ВСУ; 05:30 – Донбасский фронт: ситуация;08:00 – Что не так с украинской "перемогой"?14:50 – Прямая война с США: как это может выглядеть;Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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