Угроза теракта на АЭС и железный занавес Европы. Итоги 31 августа - 31.08.2022 Украина.ру
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Угроза теракта на АЭС и железный занавес Европы. Итоги 31 августа
Угроза теракта на АЭС и железный занавес Европы. Итоги 31 августа - 31.08.2022 Украина.ру
Угроза теракта на АЭС и железный занавес Европы. Итоги 31 августа
Делегация МАГАТЭ избежала опасности благодаря российским силовикам, Европа единогласно приняла решение по визам для граждан России, освобожденные регионы... Украина.ру, 31.08.2022
2022-08-31T18:40
2022-08-31T18:40
хроники
теракт
референдум
визы
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Делегация МАГАТЭ избежала опасности благодаря российским силовикам, Европа единогласно приняла решение по визам для граждан России, освобожденные регионы Украины готовятся к референдумамПредотвращен теракт на ЗАЭСВ среду 31 августа силовые структуры задержали мужчин, подозреваемых в подготовке терактов на Запорожской АЭС, видеозапись задержания 31 августа опубликовали авторы Telegram-канала "Главное в Энергодаре".По информации, которую правоохранители предоставили местным СМИ, теракт готовили диверсанты, которые знали особенности конструкции АЭС и могли нанести удар в самое "незащищенное место". У подозреваемых проведены обыски.Задержанные не отрицают своих намерений совершить диверсию. Один из них признался, что они должны были ожидать команду к действию.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обстрелы станции со стороны ВСУ говорят о незаинтересованности президента Украины Владимира Зеленского в успешном визите миссии Международного агентства по атомной энергетике.Также она назвала обстрелы ЗАЭС ядерным терроризмом и напомнила о многочисленных попытках и усилиях Москвы организовать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС вопреки всем попыткам Киева ее сорвать.Во второй половине дня агентство Reuters сообщило о том, что делегация находится уже в Запорожье и 1 сентября может прибыть на станцию, Украинские Telegram-каналы публиковали множество фейков о том, что российские военные, якобы, не выдали членам делегации спецпропуска, в то время как в городе-спутнике Энергодаре был предотвращен теракт.Страны Евросоюза приняли решение по визамПосле заседания, прошедшего в Праге, страны Евросоюза приняли единогласное решение о полной приостановке облегченного визового режима с РФ. Об этом журналистам 31 августа сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.Кроме того, сообщается, что главы МИД ЕС поручили Еврокомиссии подготовить рекомендации, что странам ЕС делать с уже выданными визами россиянам. Что же касается новых виз – получить их станет дороже и значительно дольше.В свойственной саркастичной манере решение прокомментировал украинский медаэксперт Анатолий Шарий:"Запрет виз россиянам - это очень хорошо. Как и предвещалось - по вечеринкам в Сан Тропе нанесен мощный удар.Но надо пойти дальше. Выяснить - нет ли среди политиков Евросоюза граждан с русской кровью.Я не раз слышал истории про прабабушек из России у людей, занимающих те или иные посты. С этим пора кончать.Также необходимо лишить всех уже проживающих в Евросоюзе детей русских возможности учиться рядом с нормальными детьми.Открытие школ для них и пометки (красивые, современные, совершенно не унижающие достоинства) на одежде для их родителей помогут оградить общество по-настоящему развитой демократии и прав человека 21 века от неполноценных ублюдков, выродков, имеющих признаки русской национальности.Пора показывать себя в полный рост, хватит полумеров".Помимо этого, Боррель заявил, что Евросоюз не будет признавать паспорта РФ, выданные на освобожденных от киевского режима территориях Украины.Ранее украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что киевский режим обсуждает введение уголовной ответственности за получение российского паспорта.В интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев пояснил, что "с политической точки зрения было бы даже лучше, если бы ЕС полностью заблокировал выдачу виз россиянам", потому что этот поступок показал бы истинную сущность Европы.Озвучена дата референдума в Запорожской областиРеферендум по статусу Запорожской области пройдет в сентябре, сообщил 31 августа мэр Бердянска Александр Сауленко. Он уточнил, что речь идет об освобожденных городах региона, среди которых самые крупные – Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Скадовск.Обозреватель Украина.ру Владимир Скачко высказал мнение, что обстрелы Запорожской АЭС – один из рычагов, с помощью которых киевский режим пытается сорвать не только визит миссии МАГАТЭ, но и референдум на освобожденной части области.Ранее власти Запорожской области называли в качестве даты референдума 11 сентября. Также 11 сентября в качестве даты проведения референдума называл глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.Также предполагается, что в ближайшее время в республиках Донбасса осенью этого года пройдет референдум о вхождении в состав России. Никто не сомневается в том, что подавляющее большинство граждан ДНР и ЛНР проголосуют за, в том числе и на освобожденных территориях.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак неделей ранее заявил, что референдумы о вхождении республик Донбасса в состав Российской Федерации пройдут, и ни у кого не должно быть сомнений в этом.В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин ранее пояснил, что референдум в республике возможен только после выхода союзных войск на конституционные границы республики
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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хроники, теракт, референдум, визы
Хроники, теракт, референдум, визы

Угроза теракта на АЭС и железный занавес Европы. Итоги 31 августа

18:40 31.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Делегация МАГАТЭ избежала опасности благодаря российским силовикам, Европа единогласно приняла решение по визам для граждан России, освобожденные регионы Украины готовятся к референдумам
Предотвращен теракт на ЗАЭС
В среду 31 августа силовые структуры задержали мужчин, подозреваемых в подготовке терактов на Запорожской АЭС, видеозапись задержания 31 августа опубликовали авторы Telegram-канала "Главное в Энергодаре".
По информации, которую правоохранители предоставили местным СМИ, теракт готовили диверсанты, которые знали особенности конструкции АЭС и могли нанести удар в самое "незащищенное место". У подозреваемых проведены обыски.
У подозреваемых изъяты три автомата АК-74 калибром 5.45-мм, три гранатомета NLAW, пять гранат, самодельное взрывное устройство, карту Энергодара, квадрокоптер и спутниковую систему связи.
Задержанные не отрицают своих намерений совершить диверсию. Один из них признался, что они должны были ожидать команду к действию.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обстрелы станции со стороны ВСУ говорят о незаинтересованности президента Украины Владимира Зеленского в успешном визите миссии Международного агентства по атомной энергетике.

Мы надеемся, что планы украинских стратегов в очередной раз помешать миссии МАГАТЭ не сбудутся, а миссия состоится. Иное развитие событий можно будет рассматривать не иначе, как признание киевским режимом своей вины за происходящее.

Также она назвала обстрелы ЗАЭС ядерным терроризмом и напомнила о многочисленных попытках и усилиях Москвы организовать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС вопреки всем попыткам Киева ее сорвать.
Во второй половине дня агентство Reuters сообщило о том, что делегация находится уже в Запорожье и 1 сентября может прибыть на станцию, Украинские Telegram-каналы публиковали множество фейков о том, что российские военные, якобы, не выдали членам делегации спецпропуска, в то время как в городе-спутнике Энергодаре был предотвращен теракт.
Страны Евросоюза приняли решение по визам
После заседания, прошедшего в Праге, страны Евросоюза приняли единогласное решение о полной приостановке облегченного визового режима с РФ. Об этом журналистам 31 августа сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Страны ЕС договорились о необходимости выдавать визы "специфическим" группам россиян.
Кроме того, сообщается, что главы МИД ЕС поручили Еврокомиссии подготовить рекомендации, что странам ЕС делать с уже выданными визами россиянам. Что же касается новых виз – получить их станет дороже и значительно дольше.
В свойственной саркастичной манере решение прокомментировал украинский медаэксперт Анатолий Шарий:
"Запрет виз россиянам - это очень хорошо. Как и предвещалось - по вечеринкам в Сан Тропе нанесен мощный удар.
Но надо пойти дальше. Выяснить - нет ли среди политиков Евросоюза граждан с русской кровью.
Я не раз слышал истории про прабабушек из России у людей, занимающих те или иные посты. С этим пора кончать.
Также необходимо лишить всех уже проживающих в Евросоюзе детей русских возможности учиться рядом с нормальными детьми.
Открытие школ для них и пометки (красивые, современные, совершенно не унижающие достоинства) на одежде для их родителей помогут оградить общество по-настоящему развитой демократии и прав человека 21 века от неполноценных ублюдков, выродков, имеющих признаки русской национальности.
Пора показывать себя в полный рост, хватит полумеров".
Помимо этого, Боррель заявил, что Евросоюз не будет признавать паспорта РФ, выданные на освобожденных от киевского режима территориях Украины.
Мы договорились, что паспорта, выданные российскими властями на оккупированных территориях Украины, не будут признаваться.
Ранее украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что киевский режим обсуждает введение уголовной ответственности за получение российского паспорта.
В интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев пояснил, что "с политической точки зрения было бы даже лучше, если бы ЕС полностью заблокировал выдачу виз россиянам", потому что этот поступок показал бы истинную сущность Европы.
Я лично считаю, что с точки зрения политической было бы даже лучше, если бы они взяли и полностью заблокировали выдачу виз россиянам. Во-первых, всем нашим россиянам, и хорошим, и не очень хорошим, и совсем плохим, Европа показала бы свою истинную сущность — глупую, тупую и злобную. А во-вторых — нечего там делать, в этой Европе, не надо делать вид, что я здесь, а это там.
Озвучена дата референдума в Запорожской области
Референдум по статусу Запорожской области пройдет в сентябре, сообщил 31 августа мэр Бердянска Александр Сауленко. Он уточнил, что речь идет об освобожденных городах региона, среди которых самые крупные – Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Скадовск.
Референдум будет, естественно, проходить на нашей территории. Мы готовимся к этому референдуму, планируется он в сентябре, дату пока точно сказать не могу.
Обозреватель Украина.ру Владимир Скачко высказал мнение, что обстрелы Запорожской АЭС – один из рычагов, с помощью которых киевский режим пытается сорвать не только визит миссии МАГАТЭ, но и референдум на освобожденной части области.
Ранее власти Запорожской области называли в качестве даты референдума 11 сентября. Также 11 сентября в качестве даты проведения референдума называл глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
Также предполагается, что в ближайшее время в республиках Донбасса осенью этого года пройдет референдум о вхождении в состав России. Никто не сомневается в том, что подавляющее большинство граждан ДНР и ЛНР проголосуют за, в том числе и на освобожденных территориях.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак неделей ранее заявил, что референдумы о вхождении республик Донбасса в состав Российской Федерации пройдут, и ни у кого не должно быть сомнений в этом.
ДНР и ЛНР имеют право на то, чтобы быть включенными в реализацию народной программы партии. Таким образом, на территории Донбасса должны реализовываться все положения программы партии.
В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин ранее пояснил, что референдум в республике возможен только после выхода союзных войск на конституционные границы республики
 
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