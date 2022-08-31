Глава Евродипломатии: ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные на освобожденных территориях
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
Евросоюз не будет признавать паспорта РФ, выданные на освобожденных от киевского режима территориях Украины, сказал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД Евросоюза в Праге 31 августа
Ранее сообщалось, что главы МИД стран ЕС договорились о полной остановке Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС.
"Мы договорились, что паспорта, выданные российскими властями на оккупированных территориях Украины, не будут признаваться", - заявил Боррель.
Ранее украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что киевский режим обсуждает введение уголовной ответственности за получение российского паспорта.
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