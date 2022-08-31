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Глава Евродипломатии: ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные на освобожденных территориях

Глава Евродипломатии: ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные на освобожденных территориях - 31.08.2022 Украина.ру

Глава Евродипломатии: ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные на освобожденных территориях

Евросоюз не будет признавать паспорта РФ, выданные на освобожденных от киевского режима территориях Украины, сказал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД Евросоюза в Праге 31 августа

2022-08-31T17:46

2022-08-31T17:46

2022-08-31T17:46

новости

украина

российский паспорт

освобождённые регионы украины

жозеп боррель

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Ранее сообщалось, что главы МИД стран ЕС договорились о полной остановке Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС."Мы договорились, что паспорта, выданные российскими властями на оккупированных территориях Украины, не будут признаваться", - заявил Боррель.Ранее украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что киевский режим обсуждает введение уголовной ответственности за получение российского паспорта.

https://ukraina.ru/20220615/1034155847.html

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новости, украина, российский паспорт, освобождённые регионы украины, жозеп боррель