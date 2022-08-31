Глава Евродипломатии: ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные на освобожденных территориях - 31.08.2022 Украина.ру
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Глава Евродипломатии: ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные на освобожденных территориях
Глава Евродипломатии: ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные на освобожденных территориях - 31.08.2022 Украина.ру
Глава Евродипломатии: ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные на освобожденных территориях
Евросоюз не будет признавать паспорта РФ, выданные на освобожденных от киевского режима территориях Украины, сказал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД Евросоюза в Праге 31 августа
2022-08-31T17:46
2022-08-31T17:46
новости
украина
российский паспорт
освобождённые регионы украины
жозеп боррель
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Ранее сообщалось, что главы МИД стран ЕС договорились о полной остановке Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС."Мы договорились, что паспорта, выданные российскими властями на оккупированных территориях Украины, не будут признаваться", - заявил Боррель.Ранее украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что киевский режим обсуждает введение уголовной ответственности за получение российского паспорта.
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новости, украина, российский паспорт, освобождённые регионы украины, жозеп боррель
Новости, Украина, российский паспорт, освобождённые регионы Украины, Жозеп Боррель

Глава Евродипломатии: ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные на освобожденных территориях

17:46 31.08.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
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Евросоюз не будет признавать паспорта РФ, выданные на освобожденных от киевского режима территориях Украины, сказал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД Евросоюза в Праге 31 августа
Ранее сообщалось, что главы МИД стран ЕС договорились о полной остановке Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС.
"Мы договорились, что паспорта, выданные российскими властями на оккупированных территориях Украины, не будут признаваться", - заявил Боррель.
Ранее украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что киевский режим обсуждает введение уголовной ответственности за получение российского паспорта.
Д. Медведев дал интервью телеканалу Аль-Джазира - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 12:13
Сомнение Медведева, ажиотажный спрос на паспорта РФ, потери Украины, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 12:00 15 июняЗампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился в том, что Украина будет существовать через два года. В Херсонской области возник ажиотажный спрос на паспорта России. Украинские военные несут потери, но продолжают обстрелы Донбасса
 
НовостиУкраинароссийский паспортосвобождённые регионы УкраиныЖозеп Боррель
 
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