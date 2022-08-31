https://ukraina.ru/20220831/1038308019.html

"Спецоперация на Украине — исправление ошибок Горбачева": эксперты о смерти президента СССР

"Спецоперация на Украине — исправление ошибок Горбачева": эксперты о смерти президента СССР - 31.08.2022 Украина.ру

"Спецоперация на Украине — исправление ошибок Горбачева": эксперты о смерти президента СССР

Украина.ру, 31.08.2022

2022-08-31T17:40

2022-08-31T17:40

2022-08-31T19:04

эксклюзив

горбачев

ссср

перестройка

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Вечером во вторник, 30 августа, скончался первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Он умер на 92-м году жизни от тяжелой болезни в Москве, сообщили в Центральной клинической больнице (ЦКБ).Первого президента СССР похоронят в субботу на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругой Раисой, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на «Горбачев-Фонд».О жизни и смерти Михаила Горбачева, его вкладе в историю, а также о том, за что его благодарят и в чём обвиняют потомки — в обзоре соцсетей от издания Украина.ру.Политолог Сергей Марков:— Горбачев был украинцем, точнее, русским украинцем. Его мать — украинка. Его жена Раиса — украинка. Он всегда говорил с украинским акцентом на «г».До Горбачева Хрущев и Брежнев тоже были с Украины. За ними стояли огромные кланы из земляков на высших постах в СССР. Большую часть истории Советского Союза ключевые позиции в нем занимали выходцы с Украины. СССР и его лидеры создали Украину как большую страну.Горбачев был очень позитивным в личном общении. Я лично знал Михаила Горбачева много лет. Встречался с ним десятки раз. По моей просьбе он много раз встречался с моими студентами, многие из которых сделали после этого яркую карьеру. Он реально был очень веселый, позитивный, неформальный.Было видно, какая трагедия для Горбачева то, что его реформы не удались и его ненавидят в народе. Он все время пытался осмыслить, почему у него не получилось. Почему все так получилось? Этот вопрос мучил его, и он так и не дал на него ответ.Все поражены, что трое из политиков, виновных более всего в распаде Союза, умерли после начала СВО. Кравчук, Шушкевич и вот теперь Горбачев. И Бурбулис недавно за Ельцина. Так СВО закрывает эпоху постсоветского периода истории России. Все это политики, виновные в трагедии распада России. А сейчас СВО собирает Россию.Журналист Олег Ясинский:— Сообщают, что умер человек, на которого на этой старой фотографии смотрит Фидель. Очень правильно смотрит.Кто-то обязательно напишет, что обязан ему свободой, надеждой и прочими общечеловеческими европейскими радостями. Я ему ничем не обязан.Не думаю, что его следует сатанизировать и обвинять в уничтожении советского социализма. Его роль на авансцене истории была глубоко вторична. Он был посредственностью, поднятой к вершине власти бюрократией, задолго до него удушившей дух социализма.История ему судья. А для нас пусть она будет учителем.Преподаватель Киево-Могилянской Академии Валерий Пекар:— Признаюсь, я почему-то был уверен, что Горбачев умер давно, лет десять назад. Он пережил не только свою эпоху, но и следующую.Фигура Горбачева в то же время очень знаковая и трагическая. Он фактически похоронил идеи и сущности, в которые искренне верил. Вышел за свои собственные рамки, но не смог сам измениться вместе с трансформациями, для которых стал спусковым крючком и символом.Человек, которого обожали на Западе и ненавидели на родине. Преданный коммунист, обнуливший коммунистическую партию. Человек, о котором и сейчас на Западе полагают, что именно он отвратил ядерную войну.Лидер «социалистического блока», который он разрушил сознательно, настойчиво и быстро. Человек, не сдавшийся перед давлением консерваторов, но доживший до их реванша через 31 год.Он пугал всех в 1991 году российско-украинским конфликтом, в который никто не верил ни на йоту. Он остался в той эпохе, которую закрыл, и не принадлежал уже ни в 1990-м, ни в 2000-м.Последние 30 лет его просто не было. Хороший повод поразмышлять о роли личности в истории, что мы и сделаем в ближайшее время. Запомним его таким, каким он был тогда, а не таким, каким он умер».Политолог Олег Бондаренко:— Каждый раз, когда мне доводилось с ним пересекаться, я невольно думал: когда же уже Господь его приберёт?Трудно было себе представить человека более презираемого и более ненавидимого нашим обществом. Разве что Ельцин. Но тот разрушитель. А этот предатель.Предал и сдал страну, которой служил. Мою страну, может быть, самую лучшую в мире – СССР. Господи, как же его ненавидел мой дедушка, полковник Генштаба СА, замглавреда «Авиации и космонавтики»!.. Как проклинал его в дни ГКЧП!И только сегодня я понял, зачем он так долго жил — его Господь хранил до того времени, чтобы он увидел самое горькое и ужасное дело его рук, и следствие развала Союза — российско-украинскую войну.Журналист Наташа Влащенко:— Можно что угодно писать о Горбачеве и Кравчуке, но они оба развалили СССР и пришли дать вам волю. Событие, равное по значению отмене крепостного права. Кто из ныне здравствующих замахнулся на такое?Блогер и издатель Кристина Потупчик:— Горбачёв последовал вслед за Шушкевичем и Кравчуком. В этом году мистическим образом смерть собрала основные фигуры, которые стояли за развалом Союза.Главный итог Перестройки конец многополярного мира и начало абсолютной гегемонии США, которая привела к безнаказанным вторжениям в суверенные страны и создала на постсоветском пространстве сплошной очаг гражданской войны.Спецоперация на Украине — исправление в том числе ошибок Горбачева.Орфография и пунктуация авторов сохранены.Михаил Горбачев являлся членом ЦК КПСС с 1971 по 1991 год. С 1980 по 1991 год — член Политбюро ЦК КПСС.В 1985 году на внеочередном пленуме ЦК КПСС был избран генеральным секретарем ЦК КПСС, а с 1 октября 1988 года занимал и пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР, таким образом, совмещая высшие должности государства и партии.В 1990 году на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР Горбачева избрали первым и последним президентом СССР. В декабре 1991 года он сложил с себя полномочия президента СССР после подписания Беловежских соглашений — «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» и ликвидации Союза.

https://ukraina.ru/20220831/1038278533.html

https://ukraina.ru/20220831/1038288730.html

https://ukraina.ru/20220831/1038280707.html

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Виктория Титова

Виктория Титова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова

эксклюзив, горбачев, ссср, перестройка