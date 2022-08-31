Референдум о присоединении Запорожской области к РФ пройдет в сентябре – мэр Бердянска - 31.08.2022 Украина.ру
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Референдум о присоединении Запорожской области к РФ пройдет в сентябре – мэр Бердянска
Референдум о присоединении Запорожской области к РФ пройдет в сентябре – мэр Бердянска - 31.08.2022 Украина.ру
Референдум о присоединении Запорожской области к РФ пройдет в сентябре – мэр Бердянска
Голосование по статусу Запорожской области пройдет на ее освобожденных территориях в сентябре, сообщил мэр входящего в регион города Бердянска Александр Сауленко 31 августа
2022-08-31T17:00
2022-08-31T17:00
украина
освобождённые регионы украины
новости
бердянск
запорожская область
херсонская область
сальдо
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"Референдум будет, естественно, проходить на нашей территории. Мы готовимся к этому референдуму, планируется он в сентябре, дату пока точно сказать не могу", - сказал Сауленко.Ранее власти Запорожской области называли в качестве даты референдума 11 сентября. Также 11 сентября в качестве даты проведения референдума называл глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.Как отмечал обозреватель Украина.ру Ростислав Ищенко в своей статье "Убийство Ковалёва и политика России на освобождённых территориях", украинские законы де-факто там не действуют уже, а российские не действуют ещё или действуют частично.По его словам, "всё это не способствует уверенности местного населения в том, что новая власть пришла навсегда, а значит, и количество предпочитающих выжидать остаётся высоким".Таким образом, для того, чтобы преодолеть недоверие местных жителей и запустить экономику освобожденных регионов, России крайне необходимо провести референдумы о присоединении как можно скорее.
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украина, освобождённые регионы украины, новости, бердянск, запорожская область, херсонская область, сальдо
Украина, освобождённые регионы Украины, Новости, Бердянск, Запорожская область, Херсонская область, Сальдо

Референдум о присоединении Запорожской области к РФ пройдет в сентябре – мэр Бердянска

17:00 31.08.2022
 
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Голосование по статусу Запорожской области пройдет на ее освобожденных территориях в сентябре, сообщил мэр входящего в регион города Бердянска Александр Сауленко 31 августа
"Референдум будет, естественно, проходить на нашей территории. Мы готовимся к этому референдуму, планируется он в сентябре, дату пока точно сказать не могу", - сказал Сауленко.
Ранее власти Запорожской области называли в качестве даты референдума 11 сентября. Также 11 сентября в качестве даты проведения референдума называл глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
Как отмечал обозреватель Украина.ру Ростислав Ищенко в своей статье "Убийство Ковалёва и политика России на освобождённых территориях", украинские законы де-факто там не действуют уже, а российские не действуют ещё или действуют частично.
По его словам, "всё это не способствует уверенности местного населения в том, что новая власть пришла навсегда, а значит, и количество предпочитающих выжидать остаётся высоким".
Таким образом, для того, чтобы преодолеть недоверие местных жителей и запустить экономику освобожденных регионов, России крайне необходимо провести референдумы о присоединении как можно скорее.
- РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 07:40
Спецоперация: Херсон накануне референдума, наступление на НиколаевРоссийская тактика ползучего наступления
 
Украинаосвобождённые регионы УкраиныНовостиБердянскЗапорожская областьХерсонская областьСальдо
 
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