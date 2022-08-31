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Референдум о присоединении Запорожской области к РФ пройдет в сентябре – мэр Бердянска

Референдум о присоединении Запорожской области к РФ пройдет в сентябре – мэр Бердянска - 31.08.2022 Украина.ру

Референдум о присоединении Запорожской области к РФ пройдет в сентябре – мэр Бердянска

Голосование по статусу Запорожской области пройдет на ее освобожденных территориях в сентябре, сообщил мэр входящего в регион города Бердянска Александр Сауленко 31 августа

2022-08-31T17:00

2022-08-31T17:00

2022-08-31T17:00

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"Референдум будет, естественно, проходить на нашей территории. Мы готовимся к этому референдуму, планируется он в сентябре, дату пока точно сказать не могу", - сказал Сауленко.Ранее власти Запорожской области называли в качестве даты референдума 11 сентября. Также 11 сентября в качестве даты проведения референдума называл глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.Как отмечал обозреватель Украина.ру Ростислав Ищенко в своей статье "Убийство Ковалёва и политика России на освобождённых территориях", украинские законы де-факто там не действуют уже, а российские не действуют ещё или действуют частично.По его словам, "всё это не способствует уверенности местного населения в том, что новая власть пришла навсегда, а значит, и количество предпочитающих выжидать остаётся высоким".Таким образом, для того, чтобы преодолеть недоверие местных жителей и запустить экономику освобожденных регионов, России крайне необходимо провести референдумы о присоединении как можно скорее.

https://ukraina.ru/20220824/1038024321.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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