https://ukraina.ru/20220831/1038305800.html
Референдум о присоединении Запорожской области к РФ пройдет в сентябре – мэр Бердянска
Референдум о присоединении Запорожской области к РФ пройдет в сентябре – мэр Бердянска - 31.08.2022 Украина.ру
Референдум о присоединении Запорожской области к РФ пройдет в сентябре – мэр Бердянска
Голосование по статусу Запорожской области пройдет на ее освобожденных территориях в сентябре, сообщил мэр входящего в регион города Бердянска Александр Сауленко 31 августа
2022-08-31T17:00
2022-08-31T17:00
2022-08-31T17:00
украина
освобождённые регионы украины
новости
бердянск
запорожская область
херсонская область
сальдо
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"Референдум будет, естественно, проходить на нашей территории. Мы готовимся к этому референдуму, планируется он в сентябре, дату пока точно сказать не могу", - сказал Сауленко.Ранее власти Запорожской области называли в качестве даты референдума 11 сентября. Также 11 сентября в качестве даты проведения референдума называл глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.Как отмечал обозреватель Украина.ру Ростислав Ищенко в своей статье "Убийство Ковалёва и политика России на освобождённых территориях", украинские законы де-факто там не действуют уже, а российские не действуют ещё или действуют частично.По его словам, "всё это не способствует уверенности местного населения в том, что новая власть пришла навсегда, а значит, и количество предпочитающих выжидать остаётся высоким".Таким образом, для того, чтобы преодолеть недоверие местных жителей и запустить экономику освобожденных регионов, России крайне необходимо провести референдумы о присоединении как можно скорее.
https://ukraina.ru/20220824/1038024321.html
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, освобождённые регионы украины, новости, бердянск, запорожская область, херсонская область, сальдо
Украина, освобождённые регионы Украины, Новости, Бердянск, Запорожская область, Херсонская область, Сальдо
Референдум о присоединении Запорожской области к РФ пройдет в сентябре – мэр Бердянска
Голосование по статусу Запорожской области пройдет на ее освобожденных территориях в сентябре, сообщил мэр входящего в регион города Бердянска Александр Сауленко 31 августа
"Референдум будет, естественно, проходить на нашей территории. Мы готовимся к этому референдуму, планируется он в сентябре, дату пока точно сказать не могу", - сказал Сауленко.
Ранее власти Запорожской области называли в качестве даты референдума 11 сентября. Также 11 сентября в качестве даты проведения референдума называл глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
Как отмечал обозреватель Украина.ру Ростислав Ищенко в своей статье "Убийство Ковалёва и политика России на освобождённых территориях", украинские законы де-факто там не действуют уже, а российские не действуют ещё или действуют частично.
По его словам, "всё это не способствует уверенности местного населения в том, что новая власть пришла навсегда, а значит, и количество предпочитающих выжидать остаётся высоким".
Таким образом, для того, чтобы преодолеть недоверие местных жителей и запустить экономику освобожденных регионов, России крайне необходимо провести референдумы о присоединении как можно скорее.