https://ukraina.ru/20220831/1038303350.html

Сорвать референдум, правильно воспитать миссию МАГАТЭ – вот цели контрнаступления

Сорвать референдум, правильно воспитать миссию МАГАТЭ – вот цели контрнаступления - 31.08.2022 Украина.ру

Сорвать референдум, правильно воспитать миссию МАГАТЭ – вот цели контрнаступления

Нет, что ни говори, а и от СРИ (самопровозглашенной российской интеллигенции) либерального толка иногда бывает и простой, банальный толк. Ее представители... Украина.ру, 31.08.2022

2022-08-31T16:54

2022-08-31T16:54

2022-08-31T16:54

сво

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1f/1038303957_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_03c2dc515cbd86d98ee266d67f6c5072.jpg.webp

Нет, что ни говори, а и от СРИ (самопровозглашенной российской интеллигенции) либерального толка иногда бывает и простой, банальный толк. Ее представители иногда радуют мир откровениями типа "а король-то голый". А такие слова иногда важнее дел, потому что предваряют и разъясняют те или иные действия.Именно так случилось с бежавшим в Израиль российским либеральным политтехнологом Станиславом Белковским, который на новом месте обитания разоткровенничался в эфире You-Tube канала "Iton tv". И откровенно сказал то, о чем не говорят деятели киевского режима президента Владимира Зеленского и его ВСУ, которые как бы второй день подряд проводят контрнаступление в направлении города Херсона. Чтобы, сами понимаете, освободить его от "российских оккупантов", как, собственно, и завещал великий главковерх современности Зеленский.Молчат об этом и представители сил спецвоенной операции (СВО), а также военно-гражданских администраций (ВГА), которые созданы в Херсонской и Запорожской областях, которые, по их ощущению, уже одной ногой – в составе России.Речь идет, как вы понимаете, о всенародном референдуме, на котором жители Херсонщины, Запорожья, может быть, некоторых районов Харьковщины и Николаевской области (не говоря уже о жителях ЛДНР) должны высказать свое видение будущего родных краев. Точнее – в составе Украине или России. И многие уверены, что будущее это однозначно. Замглавы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов, как известно, еще в самом начале контрнаступления сказал: "…Исход всей этой утопии очевиден и предопределен. Зеленский заигрался в гетмана, и цена этих игрищ – десятки тысяч загубленных судеб и жизней. Еще раз ответственно заявляем: Херсон был, есть и будет русским. Мы продолжаем налаживать мирную жизнь и готовиться к воссоединению с Россией".Референдум якобы должен пройти 11 сентября 2022 года, в единый день голосования в России. И вот г-н Белковский высказал на эту тему свое видение, которое очень похоже на правду. По его словам, Украина боится пророссийских референдумов на потерянных ею территориях, поэтому готова идти на изначально провальные военные наступательные операции, лишь бы "технически и физически" помешать сказать свое волеизъявление жителям."Для Украины сейчас самое главное это не допустить проведения в Херсонской и Запорожской областях референдумов, которые легитимируют фактическую аннексию этих территорий. В то время как Россия напротив, такие референдумы стремится провести, если не в сентябре, изначально планировалось 11 сентября, в единый российский день голосования, то по крайней мере, осенью", -- предположил политтехнолог.И именно поэтому, по его словам, Украина и затеяла контрнаступление – провальное по выполнению военных задач и крайне успешное по политическим последствиям. "Буквально на днях Сергей Кириенко, кремлевский куратор внутренней политики, который непосредственно занимается этим вопросом, заявил, что по его данным, если в Донецкой и Луганской областях порядка 92% жителей хотят перейти под юрисдикцию России, то в Херсонской и Запорожской областях 75-77%, и эти цифры растут. Так или иначе целевые установки у Кремля уже определены и сформулированы. Соответственно главная задача Украины – военная дестабилизация этих регионов настолько, чтобы проведение референдумов было невозможно физически и технически. В этом смысле насколько успешным будет наступление, не так важно. Важно, чтобы оно было перманентным как революция", – резюмировал Белковский.И определенная сермяжная правда просматривается в его словах. В последние несколько дней референдумная риторика как-то утихла во взаимных залпах артиллерии и ракетных установок на территориях, где эти референдумы должны состояться. Но, видимо, пока не до этого.Вторая задача контрнаступления, не касающаяся, собственно, военной составляющей, тоже, кажется, Киеву удалась. Как сообщает Reuters, автоколонна Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в среду утром, 31 августа 2022 года, направилась из Киева в сторону Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). То есть с территории Украины, как того и требовал официальный Киев, заходясь в сварливых обвинениях в адрес России, которая-де и обстреливает станцию.Для Киева это было важно для того, чтобы подтвердить свой главный тезис: ЗАЭС – это Украина, принадлежит Украине, а Россия, следовательно, должна освободить ее и оставить в покое. И именно с этой целью – помочь Украине убедить в этом весь мир – в Киеве прибыла миссия МАГАТЭ из 14 экспертов. И именно из Киева она отправилась в Энергодар.Россия этому, как видим, не перчит. По словам главы временной администрации, (ВГА) области Евгения Балицкого, сотрудники МАГАТЭ пробудут на Запорожской АЭС один день. В Москве заверяли, что готовы гарантировать экспертам безопасность при передвижении по подконтрольной ей территории у Запорожской АЭС, несмотря на обстрелы.А постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов даже уже заявил, что после завершения инспекции МАГАТЭ планирует оставить на АЭС несколько сотрудников на постоянной основе. Чтобы они своим глазами наблюдали, кто и по кому стреляет. Несмотря на то, что Энергодар и находящаяся там Запорожская АЭС с конца февраля находятся под контролем российских войск, но в течение лета Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах АЭС и создании угрозы ядерной безопасности.Короче, если референдум удастся сорвать или сдвинуть по времени, а миссия МАГАТЭ расскажет миру, что Россия "ядерно шантажирует планету", то можно будет говорить и о том, что контрнаступление удалось – создало необходимый информационный фон и отвлекло внимание на негодный объект.И потому, не исключено, прав еще один российский политолог Сергей Марков, который с самого начала утверждал: "Наступление ВСУ нужно Зеленскому для пиара на Западе, чтобы поддержка Киева не уменьшалась. Командующий ВСУ Залужный был против наступления, потому что он уверен, что успеха ВСУ не будет, а вот наступление армии России после этой неудачи ВСУ возможно. У армии России, в случае правильного разгрома атаки ВСУ, появляется хорошая возможность начать более решительно наступать и на Николаев, и на Донбассе".Да и упомянутый выше г-н Стремоусов задавался очень уж важным вопросом о цели контрнаступления, которое стоило Украине только убитыми свыше 1700 своих солдат и офицеров: "Неужели все эти жертвы ради денег, которые распихивают по карманам укронацисты, не считаясь с реалиями?".Ответ же, в принципе, ясен: а о каких людях может идти речь, когда Киеву нужны деньги и оружие для продолжения войны, которую ему и заказали те, кто дает и деньги оружие. Кровавый круг кажется, замкнулся.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20220830/1038247130.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_dff67e81667f08119c7e7f89cc5ed0b2.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_dff67e81667f08119c7e7f89cc5ed0b2.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_dff67e81667f08119c7e7f89cc5ed0b2.jpg.webp

сво, мнения