В ДНР назвали число погибших мирных жителей с 2014 года - 31.08.2022 Украина.ру
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В ДНР назвали число погибших мирных жителей с 2014 года
В ДНР назвали число погибших мирных жителей с 2014 года - 31.08.2022 Украина.ру
В ДНР назвали число погибших мирных жителей с 2014 года
Около девяти тысяч мирных граждан с 2014 года погибло в Донецкой Народной Республике из-за гражданской войны, в том числе свыше 130 детей, рассказала уполномоченная по правам человека в республике Дарья Морозова.
2022-08-31T16:26
2022-08-31T16:26
днр
новости
мирные жители
обстрелы
погибшие
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"На данный момент погибло порядка 8769 человек, в том числе более 130 детей. Это с начала конфликта. Более того, на данный момент, увеличилось, конечно, количество пропавших без вести. Если до начала специальной военной операции это количество составляло порядка 360 человек, то на данный момент это количество, конечно, намного больше", - приводит ее слова РИА Новости.Украинские войска продолжают обстрелы Донецка и других населенных пунктов ДНР, что постоянно приводит к гибели и ранениям мирных жителей в республике.Так, при обстреле Донецка украинскими войсками 31 августа один мирный житель получил ранение, двое погибли в Петровском и Куйбышевском районах города.
https://ukraina.ru/20220831/1038299758.html
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днр, новости, мирные жители, обстрелы, погибшие
ДНР, Новости, мирные жители, обстрелы, погибшие

В ДНР назвали число погибших мирных жителей с 2014 года

16:26 31.08.2022
 
© Александр ИвановДонецк обстрел
Донецк обстрел
© Александр Иванов
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Около девяти тысяч мирных граждан с 2014 года погибло в Донецкой Народной Республике из-за гражданской войны, в том числе свыше 130 детей, рассказала уполномоченная по правам человека в республике Дарья Морозова.
"На данный момент погибло порядка 8769 человек, в том числе более 130 детей. Это с начала конфликта. Более того, на данный момент, увеличилось, конечно, количество пропавших без вести. Если до начала специальной военной операции это количество составляло порядка 360 человек, то на данный момент это количество, конечно, намного больше", - приводит ее слова РИА Новости.
Украинские войска продолжают обстрелы Донецка и других населенных пунктов ДНР, что постоянно приводит к гибели и ранениям мирных жителей в республике.
Так, при обстреле Донецка украинскими войсками 31 августа один мирный житель получил ранение, двое погибли в Петровском и Куйбышевском районах города.
- РИА Новости, 1920, 31.08.2022
16:00
Задержание террористов, обстрелы Донецка, новый статус СВО. Главное на Украине на 16:00 31 августа
 
ДНРНовостимирные жителиобстрелыпогибшие
 
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