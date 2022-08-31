Тайное письмо Евросоюза России, истинное отношение Прибалтики: что говорили об Украине в мире 31 августа - 31.08.2022 Украина.ру
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Тайное письмо Евросоюза России, истинное отношение Прибалтики: что говорили об Украине в мире 31 августа
Тайное письмо Евросоюза России, истинное отношение Прибалтики: что говорили об Украине в мире 31 августа - 31.08.2022 Украина.ру
Тайное письмо Евросоюза России, истинное отношение Прибалтики: что говорили об Украине в мире 31 августа
Украина.ру, 31.08.2022
2022-08-31T17:10
2022-08-31T18:51
эксклюзив
сергей лавров
украина
иран
эммануэль макрон
запорожская аэс
эстония
литва
транзит
россия
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Послание Лаврову по Украине от неизвестного адресатаЗаместитель главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди написал в Twitter, что один из высокопоставленных лидеров Западной Европы обратился к президенту исламской республики Ибрахиму Раиси с просьбой оказать содействие в посредничестве в ситуации с кризисом на Украине. По итогам серии консультаций в Москву отправилась национальная делегация во главе с министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдоллахианом. В преддверии поездки дипломат сказал, что некоторые страны Запада хотят, чтобы Тегеран играл активную роль в этом вопросе.По информации агентства ISNA, речь идёт о президенте Франции Эммануэле Макроне, который с самого начала военной спецоперации РФ на Украине предпринимал попытки стать посредником между конфликтующими сторонами, провёл десятки часов телефонных разговоров и с президентом РФ Владимиром Путиным, и с украинским лидером Владимиром Зеленским.В российской столице глава МИД Ирана передал это послание своему коллеге Сергею Лаврову.«Там были идеи относительно помощи миру и спокойствия и прекращению боевых действий на Украине, и мы эти идеи с господином Лавровым обсудили», — добавил дипломат.Лавров подтвердил, что речь шла о ситуации на Украине и вокруг неё. Российская сторона подробно изложила иранским собеседникам обстановку на сегодняшний день и поблагодарила за неизменно взвешенную позицию на этот счёт.«Тегеран с пониманием воспринимает российские озабоченности в сфере безопасности, считает их абсолютно законными, понимает те мотивы, которые вызвали наши действия в ответ на дестабилизирующую политику США и их союзников по НАТО», — заявил глава МИД РФ.Абдоллахиян отметил, что для урегулирования ситуации вокруг Запорожской АЭС, которая подвергается обстрелам ВСУ, нужно использовать все существующие возможности, и в связи с этим Иран — один из главных мировых игроков по мирному использованию атома — готов оказать любую помощь для установления спокойствия и мира на этой украинской АЭС и на близлежащей территории.Двойная игра прибалтийских друзей КиеваОдни из главных ястребов по украинскому вопросу, — страны Балтии, призывающие оказывать Киеву больше помощи и жёстче давить на Москву, — как выяснилось, пытаются сохранить экономически выгодное сотрудничество с РФ.Телерадиовещания ERR сообщила, что как минимум 28 национальных компаний (в том числе трейдер Trafigura и государственная железнодорожная компания Operail) обратились в МИД Эстонии с просьбой о временном снятии запрета на поставки российских нефтепродуктов. В соответствии с введёнными на уровне ЕС санкциями, правительства и госорганы стран-членов должны прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября.Соседняя Литва, как рассказал депутат Сейма Раймундас Лопата, не останавливала российский военный транзит в Калининградскую область через свою территорию и обратно даже после начала спецоперации на Украине, которую руководство республики публично осуждало, и осуществляла его до 28 марта.Процедура выстроена по такой схеме: на обращение российской стороны с просьбой о военных перевозках Вильнюс направляет ответную ноту с разрешением на транзит или несогласием.По словам парламентария, к Литве никаких требований по запрету на транзит не предъявлялось, а вообще после начала украинского кризиса она могла прекратить такие перевозки.«Военный транзит — это наша национальной компетенцией, наше суверенное решение», — отметил Раймундас Лопата.Политик намерен вынести этот вопрос на обсуждение парламентского комитета по национальной безопасности и обороне, а затем — для разъяснения руководством страны.Запорожская АЭС — бомба замедленного действия для всего мираБританское издание Rai Al Youm предупреждает, что Киев, подвергая Запорожскую АЭС артиллерийским и ракетным обстрелам, ставит мир на грань новой ядерной катастрофы.«Судя по всему, Киев пытается вновь привлечь к себе внимание, притворяясь жертвой, особенно когда страны Европы решили заняться внутренними кризисами и снизился накал их антироссийской риторики. Европейская экономика переживает непростые времена, поскольку зависит от российского газа, а баланс сил на фоне военной операции складывается не в их пользу», — говорится в статье.Автор отмечает, что сама атомная электростанция сконструирована так, что способна выдерживать мощные удары и сдерживать радиацию в случае ядерной катастрофы, однако цель ВСУ — охлаждающие устройства, отвечающие за подачу воды, необходимой для охлаждения реакторов и резервуаров с ядерным топливом.«Хотя украинской стороне известен масштаб угрозы, она продолжает ежедневно обстреливать электростанцию, несмотря на все международные предупреждения», — подчёркивает он.Цель прибывшей на Украину миссии генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обозначил как предотвращение ядерной аварии на Запорожской АЭС. Телеканал CNN сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский просил его изменить цель — сделать больше, чем просто провести инспекцию на станции, заявив, что необходимы стратегические решения.«Сегодняшняя ситуация на Запорожской АЭС вызывает ужасную тревогу. Мы можем стать свидетелями новой чернобыльской катастрофы со всеми вытекающими последствиями для мира и Европы в частности. Что касается новой украинской политики, то мы наблюдаем, как Киев пытается любым способом втянуть союзников в конфликт, пусть даже в формате миротворческих сил в регионе, и тем самым остановить продвижение России вглубь своей территории», — пишет Rai Al Youm.
https://ukraina.ru/20220621/1034192806.html
https://ukraina.ru/20220818/1037845290.html
https://ukraina.ru/20220831/1038290776.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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5
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96
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Украина.ру
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эксклюзив, сергей лавров, украина, иран, эммануэль макрон, запорожская аэс, эстония, литва, транзит, россия
Эксклюзив, Сергей Лавров, Украина, Иран, Эммануэль Макрон, Запорожская АЭС, Эстония, Литва, транзит, Россия

Тайное письмо Евросоюза России, истинное отношение Прибалтики: что говорили об Украине в мире 31 августа

17:10 31.08.2022 (обновлено: 18:51 31.08.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Ирана С. Лаврова и Х. А. Абдоллахиана
Встреча глав МИД РФ и Ирана С. Лаврова и Х. А. Абдоллахиана - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
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Послание Лаврову по Украине от неизвестного адресата
Заместитель главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди написал в Twitter, что один из высокопоставленных лидеров Западной Европы обратился к президенту исламской республики Ибрахиму Раиси с просьбой оказать содействие в посредничестве в ситуации с кризисом на Украине.
По итогам серии консультаций в Москву отправилась национальная делегация во главе с министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдоллахианом. В преддверии поездки дипломат сказал, что некоторые страны Запада хотят, чтобы Тегеран играл активную роль в этом вопросе.
По информации агентства ISNA, речь идёт о президенте Франции Эммануэле Макроне, который с самого начала военной спецоперации РФ на Украине предпринимал попытки стать посредником между конфликтующими сторонами, провёл десятки часов телефонных разговоров и с президентом РФ Владимиром Путиным, и с украинским лидером Владимиром Зеленским.
В российской столице глава МИД Ирана передал это послание своему коллеге Сергею Лаврову.
«Там были идеи относительно помощи миру и спокойствия и прекращению боевых действий на Украине, и мы эти идеи с господином Лавровым обсудили», — добавил дипломат.
Зеленский
21 июня, 08:00
«Устали от Украины». Шольц и Макрон отказались удовлетворить желание Зеленского - LA TimesПрезидент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказались удовлетворить просьбу Владимира Зеленского оперативно поставить Киеву оружие. Об этом сообщил на днях обозреватель Дойл МакМанус в статье для Los Angeles Times
Лавров подтвердил, что речь шла о ситуации на Украине и вокруг неё. Российская сторона подробно изложила иранским собеседникам обстановку на сегодняшний день и поблагодарила за неизменно взвешенную позицию на этот счёт.
«Тегеран с пониманием воспринимает российские озабоченности в сфере безопасности, считает их абсолютно законными, понимает те мотивы, которые вызвали наши действия в ответ на дестабилизирующую политику США и их союзников по НАТО», — заявил глава МИД РФ.
Абдоллахиян отметил, что для урегулирования ситуации вокруг Запорожской АЭС, которая подвергается обстрелам ВСУ, нужно использовать все существующие возможности, и в связи с этим Иран — один из главных мировых игроков по мирному использованию атома — готов оказать любую помощь для установления спокойствия и мира на этой украинской АЭС и на близлежащей территории.
Двойная игра прибалтийских друзей Киева
Одни из главных ястребов по украинскому вопросу, — страны Балтии, призывающие оказывать Киеву больше помощи и жёстче давить на Москву, — как выяснилось, пытаются сохранить экономически выгодное сотрудничество с РФ.
Телерадиовещания ERR сообщила, что как минимум 28 национальных компаний (в том числе трейдер Trafigura и государственная железнодорожная компания Operail) обратились в МИД Эстонии с просьбой о временном снятии запрета на поставки российских нефтепродуктов.
В соответствии с введёнными на уровне ЕС санкциями, правительства и госорганы стран-членов должны прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября.
Президент Эстонии Алар Карис
18 августа, 21:26
Президент Эстонии лично плетет маскировочные сети для ВСУПрезидент Эстонии Алар Карис вместе с сотрудниками своего аппарата лично принял участие в плетении маскировочных сеток для украинской армии. Об этом сообщает 18 августа РИА Новости.
Соседняя Литва, как рассказал депутат Сейма Раймундас Лопата, не останавливала российский военный транзит в Калининградскую область через свою территорию и обратно даже после начала спецоперации на Украине, которую руководство республики публично осуждало, и осуществляла его до 28 марта.
Процедура выстроена по такой схеме: на обращение российской стороны с просьбой о военных перевозках Вильнюс направляет ответную ноту с разрешением на транзит или несогласием.
По словам парламентария, к Литве никаких требований по запрету на транзит не предъявлялось, а вообще после начала украинского кризиса она могла прекратить такие перевозки.
«Военный транзит — это наша национальной компетенцией, наше суверенное решение», — отметил Раймундас Лопата.
Политик намерен вынести этот вопрос на обсуждение парламентского комитета по национальной безопасности и обороне, а затем — для разъяснения руководством страны.
Запорожская АЭС — бомба замедленного действия для всего мира
Британское издание Rai Al Youm предупреждает, что Киев, подвергая Запорожскую АЭС артиллерийским и ракетным обстрелам, ставит мир на грань новой ядерной катастрофы.
«Судя по всему, Киев пытается вновь привлечь к себе внимание, притворяясь жертвой, особенно когда страны Европы решили заняться внутренними кризисами и снизился накал их антироссийской риторики.
Европейская экономика переживает непростые времена, поскольку зависит от российского газа, а баланс сил на фоне военной операции складывается не в их пользу», — говорится в статье.
Автор отмечает, что сама атомная электростанция сконструирована так, что способна выдерживать мощные удары и сдерживать радиацию в случае ядерной катастрофы, однако цель ВСУ — охлаждающие устройства, отвечающие за подачу воды, необходимой для охлаждения реакторов и резервуаров с ядерным топливом.
«Хотя украинской стороне известен масштаб угрозы, она продолжает ежедневно обстреливать электростанцию, несмотря на все международные предупреждения», — подчёркивает он.
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
13:02
Политолог Михеев раскрыл план Украины, который она готовит к приезду делегации МАГАТЭ на ЗАЭС Диверсии на ЗАЭС с украинской стороны направлены на то, чтобы к визиту МАГАТЭ создать там аварийную ситуацию и обвинить в этом Россию, сказал политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру
Цель прибывшей на Украину миссии генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обозначил как предотвращение ядерной аварии на Запорожской АЭС.
Телеканал CNN сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский просил его изменить цель — сделать больше, чем просто провести инспекцию на станции, заявив, что необходимы стратегические решения.
«Сегодняшняя ситуация на Запорожской АЭС вызывает ужасную тревогу. Мы можем стать свидетелями новой чернобыльской катастрофы со всеми вытекающими последствиями для мира и Европы в частности.
Что касается новой украинской политики, то мы наблюдаем, как Киев пытается любым способом втянуть союзников в конфликт, пусть даже в формате миротворческих сил в регионе, и тем самым остановить продвижение России вглубь своей территории», — пишет Rai Al Youm.
 
ЭксклюзивСергей ЛавровУкраинаИранЭммануэль МакронЗапорожская АЭСЭстонияЛитватранзитРоссия
 
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