https://ukraina.ru/20220831/1038300590.html

Евросоюз не решился запретить выдавать визы россиянам – МИД Венгрии

Евросоюз не решился запретить выдавать визы россиянам – МИД Венгрии - 31.08.2022 Украина.ру

Евросоюз не решился запретить выдавать визы россиянам – МИД Венгрии

Всеобщего запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России не будет, сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто 31 августа

2022-08-31T16:11

2022-08-31T16:11

2022-08-31T16:11

новости

венгрия

мид венгрии

визы

шенген

россияне

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101581/27/1015812722_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a4a2b1ec1afbe16711c4604bcf67909a.jpg

"Суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет", - приводит слова Сийярто РИА Новости.Венгерский министр также сообщил, что большинством голосов ЕС согласовал решение расторгнуть соглашение с Российской Федерацией об упрощенном визовом режиме.Как отметил председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, Москва даст зеркальный ответ ЕС в случае расторжения договора с Россией об упрощенном получении виз.

https://ukraina.ru/20220705/1034293403.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, венгрия, мид венгрии, визы, шенген, россияне