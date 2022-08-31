https://ukraina.ru/20220831/1038300590.html
Евросоюз не решился запретить выдавать визы россиянам – МИД Венгрии
Евросоюз не решился запретить выдавать визы россиянам – МИД Венгрии - 31.08.2022 Украина.ру
Евросоюз не решился запретить выдавать визы россиянам – МИД Венгрии
Всеобщего запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России не будет, сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто 31 августа
2022-08-31T16:11
2022-08-31T16:11
2022-08-31T16:11
новости
венгрия
мид венгрии
визы
шенген
россияне
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"Суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет", - приводит слова Сийярто РИА Новости.Венгерский министр также сообщил, что большинством голосов ЕС согласовал решение расторгнуть соглашение с Российской Федерацией об упрощенном визовом режиме.Как отметил председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, Москва даст зеркальный ответ ЕС в случае расторжения договора с Россией об упрощенном получении виз.
https://ukraina.ru/20220705/1034293403.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, венгрия, мид венгрии, визы, шенген, россияне
Новости, Венгрия, МИД Венгрии, визы, Шенген, россияне
Евросоюз не решился запретить выдавать визы россиянам – МИД Венгрии
Всеобщего запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России не будет, сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто 31 августа