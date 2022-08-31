Евросоюз не решился запретить выдавать визы россиянам – МИД Венгрии - 31.08.2022 Украина.ру
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Евросоюз не решился запретить выдавать визы россиянам – МИД Венгрии
Евросоюз не решился запретить выдавать визы россиянам – МИД Венгрии - 31.08.2022 Украина.ру
Евросоюз не решился запретить выдавать визы россиянам – МИД Венгрии
Всеобщего запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России не будет, сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто 31 августа
2022-08-31T16:11
2022-08-31T16:11
новости
венгрия
мид венгрии
визы
шенген
россияне
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"Суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет", - приводит слова Сийярто РИА Новости.Венгерский министр также сообщил, что большинством голосов ЕС согласовал решение расторгнуть соглашение с Российской Федерацией об упрощенном визовом режиме.Как отметил председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, Москва даст зеркальный ответ ЕС в случае расторжения договора с Россией об упрощенном получении виз.
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новости, венгрия, мид венгрии, визы, шенген, россияне
Новости, Венгрия, МИД Венгрии, визы, Шенген, россияне

Евросоюз не решился запретить выдавать визы россиянам – МИД Венгрии

16:11 31.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ России вступили в силу новые правила подачи документов на получение шенгенских виз
В России вступили в силу новые правила подачи документов на получение шенгенских виз - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Всеобщего запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России не будет, сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто 31 августа
"Суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет", - приводит слова Сийярто РИА Новости.
Венгерский министр также сообщил, что большинством голосов ЕС согласовал решение расторгнуть соглашение с Российской Федерацией об упрощенном визовом режиме.
Как отметил председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, Москва даст зеркальный ответ ЕС в случае расторжения договора с Россией об упрощенном получении виз.
Визовые центры компании VFS Global - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 18:22
«Шенген проще получить»: как россиянам оформить визу на УкраинуС пятницы, 1 июля, Украина ввела визовый режим для россиян. В свою очередь МИД России пообещал ответить на это решение «с учетом национальных интересов гуманитарной составляющей»
 
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