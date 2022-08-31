Задержание террористов, обстрелы Донецка, новый статус СВО. Главное на Украине на 16:00 31 августа - 31.08.2022 Украина.ру
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Задержание террористов, обстрелы Донецка, новый статус СВО. Главное на Украине на 16:00 31 августа
Задержание террористов, обстрелы Донецка, новый статус СВО. Главное на Украине на 16:00 31 августа - 31.08.2022 Украина.ру
Задержание террористов, обстрелы Донецка, новый статус СВО. Главное на Украине на 16:00 31 августа
Украина.ру, 31.08.2022
2022-08-31T16:00
2022-08-31T17:04
терроризм
украина
хроники
эксклюзив
донецк
днр
обстрелы
всу
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Российские силовики задержали группу украинских диверсантов в Энергодаре. ВСУ обстреляли Донецк. Депутат Госдумы предложил придать спецоперации новый статусРоссийские правоохранительные органы задержали в Энергодаре диверсантов.«Это группа украинских террористов, связанных со спецслужбами Украины. Они готовили теракты в Энергодаре и на территории Запорожской АЭС», — сказал член главного совета временной администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он отказался уточнить число задержанных и другие детали, сославшись на тайну следствия.По словам Рогова, у задержанных изъяли стрелковое оружие, самодельные взрывные устройства и гранатометы.Рогов заверил, что Киев всерьез прорабатывает потенциальное введение внешнего контроля на ЗАЭС со стороны сил Запада и НАТО. Рогов связал такой сценарий с тем, что Украина не верит в способность России обеспечить безопасность на станции.Ранее глава военно-гражданской администрации подконтрольной России части области Евгений Балицкий сообщил, что украинские военные с помощью беспилотника американского производства нанесли удар по зданию администрации Энергодара, никто не пострадал.Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. В настоящее время находится в зоне вооруженного конфликта на Украине, была взята под контроль российскими войсками с начала марта, подвергается обстрелам.Сейчас на ЗАЭС ожидают делегацию МАГАТЭ во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси.В ее состав вошли представители десяти стран: Албании, Иордании, Италии, Китая, Литвы, Мексики, Польши, Сербии, Северной Македонии, Франции. Инспекторы займутся изучением ядерной безопасности на станции, но не политическими и военными вопросами. Представители ООН обеспечивают только помощь в части логистики — проезда до ЗАЭС — и безопасности.Миссия МАГАТЭ в понедельник выехала из Вены и во вторник прибыла в Киев, где делегация встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сейчас она уже прибыла в Запорожье. Обстрелы ДонецкаУкраинские войска за 30 минут выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) по направлению: 12:30 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметра... 13:00 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра», — говорится в Telegram-канале представительства.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Киевском районе Донецка получила ранение мирная жительница. Ранее сообщалось о трех раненых и одном погибшем в среду в Донецке.Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил, что из-за обстрелов было повреждено здание школы в Петровском районе Донецка.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион «Донбасс Арена». Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана». Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Новый статус СВОСтатус специальной военной операции российской армии на Украине необходимо поменять на контртеррористический, поскольку Украина превратилась в террористическое государство, угрожающее всему цивилизованному миру. Таким мнением поделился депутат Госдумы Михаил Шеремет.В РФ все чаще говорят о необходимости сменить статус российской операции на Украине со специального на контртеррористический со всеми вытекающими из этого последствиями, вплоть до физической ликвидации главарей режима, принимающих решения о проведении терактов на освобожденных территориях, убийствах мирных граждан, обстрелах населенных пунктов.Шеремет считает так же. По его мнению, Украина уже давно приобрела статус террористического государства и угрожает всему миру.Ранее о необходимости смены статуса СВО говорил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, заявивший, что задачи по демилитаризации и денацификации Украины без уничтожения главарей решить невозможно, поэтому операцию необходимо перевести в режим контртеррористической.В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков в своем Telegram объяснил, что придание СВО статуса контртеррористической операции не только расширит боевые возможности, но и поможет очистить Россию от предателей.Между тем в Киеве пытаются выставить террористическим государством Россию, однако все потуги Зеленского и его окружения напрасны, так как против выступает главный спонсор режима — США. В Вашингтоне заявили, что такое признание будет означать окончательный разрыв отношений с Россией, а США к этому не стремятся.
https://ukraina.ru/20220831/1038288124.html
https://ukraina.ru/20220831/1038280912.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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терроризм, украина, хроники, эксклюзив, донецк, днр, обстрелы, всу
терроризм, Украина, Хроники, Эксклюзив, Донецк, ДНР, обстрелы, ВСУ

Задержание террористов, обстрелы Донецка, новый статус СВО. Главное на Украине на 16:00 31 августа

16:00 31.08.2022 (обновлено: 17:04 31.08.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Российские силовики задержали группу украинских диверсантов в Энергодаре. ВСУ обстреляли Донецк. Депутат Госдумы предложил придать спецоперации новый статус
Российские правоохранительные органы задержали в Энергодаре диверсантов.
«Это группа украинских террористов, связанных со спецслужбами Украины. Они готовили теракты в Энергодаре и на территории Запорожской АЭС», — сказал член главного совета временной администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он отказался уточнить число задержанных и другие детали, сославшись на тайну следствия.

По словам Рогова, у задержанных изъяли стрелковое оружие, самодельные взрывные устройства и гранатометы.

«По предварительным данным, теракт готовился во время визита делегации МАГАТЭ, чтобы показать неуправляемость ситуации и что Россия не может обеспечить безопасность», — добавил он.

Рогов заверил, что Киев всерьез прорабатывает потенциальное введение внешнего контроля на ЗАЭС со стороны сил Запада и НАТО. Рогов связал такой сценарий с тем, что Украина не верит в способность России обеспечить безопасность на станции.
Ранее глава военно-гражданской администрации подконтрольной России части области Евгений Балицкий сообщил, что украинские военные с помощью беспилотника американского производства нанесли удар по зданию администрации Энергодара, никто не пострадал.
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
12:00
Обстрелы ЗАЭС, жертвы ВСУ, освобождение сотен населенных пунктов. Главное на Украине на 12:00 31 августа
Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. В настоящее время находится в зоне вооруженного конфликта на Украине, была взята под контроль российскими войсками с начала марта, подвергается обстрелам.
Сейчас на ЗАЭС ожидают делегацию МАГАТЭ во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси.
В ее состав вошли представители десяти стран: Албании, Иордании, Италии, Китая, Литвы, Мексики, Польши, Сербии, Северной Македонии, Франции. Инспекторы займутся изучением ядерной безопасности на станции, но не политическими и военными вопросами. Представители ООН обеспечивают только помощь в части логистики — проезда до ЗАЭС — и безопасности.
Миссия МАГАТЭ в понедельник выехала из Вены и во вторник прибыла в Киев, где делегация встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сейчас она уже прибыла в Запорожье.

Обстрелы Донецка
Украинские войска за 30 минут выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) по направлению: 12:30 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметра... 13:00 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра», — говорится в Telegram-канале представительства.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Киевском районе Донецка получила ранение мирная жительница.

Ранее сообщалось о трех раненых и одном погибшем в среду в Донецке.
Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил, что из-за обстрелов было повреждено здание школы в Петровском районе Донецка.

«Снарядами украинских карателей повреждено остекление, кровля и перекрытие второго этажа здания школы в Петровском районе», — написал Кулемзин в своем Telegram.

Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион «Донбасс Арена». Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе.
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
09:00
Вступление в НАТО, террор освобожденных территорий, удары по РФ. Главное на Украине на утро 31 августа
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана». Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Новый статус СВО
Статус специальной военной операции российской армии на Украине необходимо поменять на контртеррористический, поскольку Украина превратилась в террористическое государство, угрожающее всему цивилизованному миру. Таким мнением поделился депутат Госдумы Михаил Шеремет.
В РФ все чаще говорят о необходимости сменить статус российской операции на Украине со специального на контртеррористический со всеми вытекающими из этого последствиями, вплоть до физической ликвидации главарей режима, принимающих решения о проведении терактов на освобожденных территориях, убийствах мирных граждан, обстрелах населенных пунктов.

Шеремет считает так же. По его мнению, Украина уже давно приобрела статус террористического государства и угрожает всему миру.

«Действия киевского режима по уничтожению собственного населения, обстрелы мирных городов и Запорожской АЭС, попытки агрессии в отношении соседних государств — преступны. Поэтому считаю, что характер специальной военной операции на Украине должен быть изменен. Это уже не просто специальная, а контртеррористическая операция», — сказал он.

Ранее о необходимости смены статуса СВО говорил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, заявивший, что задачи по демилитаризации и денацификации Украины без уничтожения главарей решить невозможно, поэтому операцию необходимо перевести в режим контртеррористической.
В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков в своем Telegram объяснил, что придание СВО статуса контртеррористической операции не только расширит боевые возможности, но и поможет очистить Россию от предателей.

Между тем в Киеве пытаются выставить террористическим государством Россию, однако все потуги Зеленского и его окружения напрасны, так как против выступает главный спонсор режима — США. В Вашингтоне заявили, что такое признание будет означать окончательный разрыв отношений с Россией, а США к этому не стремятся.
ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Вчера, 16:00
Потери ВСУ на юге, борьба с диверсантами, угроза миссии МАГАТЭ. Главное на Украине на 16:00 30 августа
 
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