Задержание террористов, обстрелы Донецка, новый статус СВО. Главное на Украине на 16:00 31 августа
16:00 31.08.2022 (обновлено: 17:04 31.08.2022)
Российские силовики задержали группу украинских диверсантов в Энергодаре. ВСУ обстреляли Донецк. Депутат Госдумы предложил придать спецоперации новый статус
Российские правоохранительные органы задержали в Энергодаре диверсантов.
«Это группа украинских террористов, связанных со спецслужбами Украины. Они готовили теракты в Энергодаре и на территории Запорожской АЭС», — сказал член главного совета временной администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он отказался уточнить число задержанных и другие детали, сославшись на тайну следствия.
По словам Рогова, у задержанных изъяли стрелковое оружие, самодельные взрывные устройства и гранатометы.
По словам Рогова, у задержанных изъяли стрелковое оружие, самодельные взрывные устройства и гранатометы.
«По предварительным данным, теракт готовился во время визита делегации МАГАТЭ, чтобы показать неуправляемость ситуации и что Россия не может обеспечить безопасность», — добавил он.
Рогов заверил, что Киев всерьез прорабатывает потенциальное введение внешнего контроля на ЗАЭС со стороны сил Запада и НАТО. Рогов связал такой сценарий с тем, что Украина не верит в способность России обеспечить безопасность на станции.
Ранее глава военно-гражданской администрации подконтрольной России части области Евгений Балицкий сообщил, что украинские военные с помощью беспилотника американского производства нанесли удар по зданию администрации Энергодара, никто не пострадал.
Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. В настоящее время находится в зоне вооруженного конфликта на Украине, была взята под контроль российскими войсками с начала марта, подвергается обстрелам.
Сейчас на ЗАЭС ожидают делегацию МАГАТЭ во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси.
В ее состав вошли представители десяти стран: Албании, Иордании, Италии, Китая, Литвы, Мексики, Польши, Сербии, Северной Македонии, Франции. Инспекторы займутся изучением ядерной безопасности на станции, но не политическими и военными вопросами. Представители ООН обеспечивают только помощь в части логистики — проезда до ЗАЭС — и безопасности.
Миссия МАГАТЭ в понедельник выехала из Вены и во вторник прибыла в Киев, где делегация встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сейчас она уже прибыла в Запорожье.
Обстрелы Донецка
Обстрелы Донецка
Украинские войска за 30 минут выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) по направлению: 12:30 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметра... 13:00 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра», — говорится в Telegram-канале представительства.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) по направлению: 12:30 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметра... 13:00 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра», — говорится в Telegram-канале представительства.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Киевском районе Донецка получила ранение мирная жительница.
Ранее сообщалось о трех раненых и одном погибшем в среду в Донецке.
Ранее сообщалось о трех раненых и одном погибшем в среду в Донецке.
Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил, что из-за обстрелов было повреждено здание школы в Петровском районе Донецка.
«Снарядами украинских карателей повреждено остекление, кровля и перекрытие второго этажа здания школы в Петровском районе», — написал Кулемзин в своем Telegram.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион «Донбасс Арена». Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион «Донбасс Арена». Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана». Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Новый статус СВО
Статус специальной военной операции российской армии на Украине необходимо поменять на контртеррористический, поскольку Украина превратилась в террористическое государство, угрожающее всему цивилизованному миру. Таким мнением поделился депутат Госдумы Михаил Шеремет.
В РФ все чаще говорят о необходимости сменить статус российской операции на Украине со специального на контртеррористический со всеми вытекающими из этого последствиями, вплоть до физической ликвидации главарей режима, принимающих решения о проведении терактов на освобожденных территориях, убийствах мирных граждан, обстрелах населенных пунктов.
Шеремет считает так же. По его мнению, Украина уже давно приобрела статус террористического государства и угрожает всему миру.
Шеремет считает так же. По его мнению, Украина уже давно приобрела статус террористического государства и угрожает всему миру.
«Действия киевского режима по уничтожению собственного населения, обстрелы мирных городов и Запорожской АЭС, попытки агрессии в отношении соседних государств — преступны. Поэтому считаю, что характер специальной военной операции на Украине должен быть изменен. Это уже не просто специальная, а контртеррористическая операция», — сказал он.
Ранее о необходимости смены статуса СВО говорил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, заявивший, что задачи по демилитаризации и денацификации Украины без уничтожения главарей решить невозможно, поэтому операцию необходимо перевести в режим контртеррористической.
В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков в своем Telegram объяснил, что придание СВО статуса контртеррористической операции не только расширит боевые возможности, но и поможет очистить Россию от предателей.
Между тем в Киеве пытаются выставить террористическим государством Россию, однако все потуги Зеленского и его окружения напрасны, так как против выступает главный спонсор режима — США. В Вашингтоне заявили, что такое признание будет означать окончательный разрыв отношений с Россией, а США к этому не стремятся.
Между тем в Киеве пытаются выставить террористическим государством Россию, однако все потуги Зеленского и его окружения напрасны, так как против выступает главный спонсор режима — США. В Вашингтоне заявили, что такое признание будет означать окончательный разрыв отношений с Россией, а США к этому не стремятся.