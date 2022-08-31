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Студент из Петербурга предложил свои услуги СБУ и отделался предостережением от ФСБ
Студент из Петербурга предложил свои услуги СБУ и отделался предостережением от ФСБ - 31.08.2022 Украина.ру
Студент из Петербурга предложил свои услуги СБУ и отделался предостережением от ФСБ
Студент одного из вузов Санкт-Петербург решил финансово помочь одному из украинских батальонов и для этого связался с СБУ, но был разоблачен российской контрразведкой, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Петербургу 31 августа
2022-08-31T15:49
2022-08-31T15:49
2022-08-31T15:50
новости
украина
санкт-петербург
студент
госизмена
сбу
слобожанщина
фсб
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Отмечается, что студент проходил обучение на военной кафедре и имел допуск к сведениям, представляющим государственную тайну. Сотрудники ФСБ выяснили, что молодой человек решил оказать финансовую и иную поддержку украинскому батальону спецназа "Слобожанщина", который был создан еще в 2014 году в Харьковской области в составе МВД Украины. После начала российской спецоперации это формирование принимает участие в боевых действиях против ВС РФ.В итоге студент отделался предостережением от ФСБ о том, что его действия, направленные против безопасности РФ могут попасть под статью о государственной измене.На прошлой неделе в Курске был задержан украинский агент, который собирал данные о военных объектах. Еще раньше в одном из городов Ростовской области сотрудники спецслужб выявили завербованного СБУ гражданина ЛНР. По информации ведомства, житель республики прибыл в Россию для сбора информации о передвижении российской военной техники.В интервью Украина.ру политолог Сергей Марков заявлял, что России нужен аналог советской контрразведки "Смерш" и бдительные граждане и предложил высылать всех подозрительных людей и предположительных диверсантов с освобожденных и прифронтовых городов "куда-то подальше".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, санкт-петербург, студент, госизмена, сбу, слобожанщина, фсб
Новости, Украина, Санкт-Петербург, студент, госизмена, СБУ, Слобожанщина, ФСБ
Студент из Петербурга предложил свои услуги СБУ и отделался предостережением от ФСБ
15:49 31.08.2022 (обновлено: 15:50 31.08.2022)
Студент одного из вузов Санкт-Петербург решил финансово помочь одному из украинских батальонов и для этого связался с СБУ, но был разоблачен российской контрразведкой, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Петербургу 31 августа
Отмечается, что студент проходил обучение на военной кафедре и имел допуск к сведениям, представляющим государственную тайну.
Сотрудники ФСБ выяснили, что молодой человек решил оказать финансовую и иную поддержку украинскому батальону спецназа "Слобожанщина", который был создан еще в 2014 году в Харьковской области в составе МВД Украины. После начала российской спецоперации это формирование принимает участие в боевых действиях против ВС РФ.
В итоге студент отделался предостережением от ФСБ о том, что его действия, направленные против безопасности РФ могут попасть под статью о государственной измене.
На прошлой неделе в Курске был задержан украинский агент, который собирал данные о военных объектах. Еще раньше в одном из городов Ростовской области сотрудники спецслужб выявили завербованного СБУ гражданина ЛНР. По информации ведомства, житель республики прибыл в Россию для сбора информации о передвижении российской военной техники.
В интервью Украина.ру политолог Сергей Марков заявлял, что России нужен аналог советской контрразведки "Смерш" и бдительные граждане и предложил высылать всех подозрительных людей и предположительных диверсантов с освобожденных и прифронтовых городов "куда-то подальше".