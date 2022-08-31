https://ukraina.ru/20220831/1038299464.html

Фёдоров о новом рубле, судьбе Европы и альтернативном туризме для россиян. Видео

Фёдоров о новом рубле, судьбе Европы и альтернативном туризме для россиян. Видео - 31.08.2022 Украина.ру

Фёдоров о новом рубле, судьбе Европы и альтернативном туризме для россиян. Видео

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал об энергетической ситуации в... Украина.ру, 31.08.2022

2022-08-31T15:46

2022-08-31T15:46

2022-08-31T15:46

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Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал об энергетической ситуации в Европе, а также о русофобский действиях в Прибалтике и о борьбе с украинским терроризмом:00:46 - В Турции начали принимать карты "Мир" Сбербанка и ВТБ: идём ли мы по пути освобождения мировой торговли от "безальтернативного доллара"?03:50 - Остановка поставок газа в Европу по "Северному потоку": какими будут цены на российский газ после возобновления прокачки?05:38 - Какой будет зима для Европы? Найдена ли альтернатива российскому сырью? 06:56 – Насколько оправдано мнение о том, что Европа лишила бедные страны возможности купить газ, делая запасы перед зимой?08:17 - Московская биржа начнет торги валютной парой "узбекский сум — российский рубль": какие возможности откроет новая валютная пара?10:04 - Снос советских памятников в Прибалтике: как Россия может ответить на русофобские выпады прибалтийских республик?13:54 – Как бороться с украинским терроризмом?16:45 - Эффективная борьба с денацификацией УкраиныПриостановка поставок газа по "Северному потоку" связана с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60, которые продлятся трое суток — ориентировочно до 04:00 мск 3 сентября. Их проведут специалисты "Газпрома" и Siemens. Немецкой компании в соответствии с технической документацией каждые тысячу часов надо проводить обслуживание агрегата: осматривать и очищать корпус, проверять предохранительные клапаны и настраивать систему регулирования расхода воздуха.Трехдневная остановка магистрали лишит Европу почти 100 миллионов кубометров российского газа — это соответствует двум дням заполнения в регионе подземных хранилищ. После завершения работ при отсутствии технических неисправностей агрегата транспортировка газа восстановится до уровня 33 миллионов кубометров в сутки.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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