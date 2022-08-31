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Военный эксперт объяснил, почему провал ВСУ под Херсоном не поможет русским войскам в Донбассе
Военный эксперт объяснил, почему провал ВСУ под Херсоном не поможет русским войскам в Донбассе - 31.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему провал ВСУ под Херсоном не поможет русским войскам в Донбассе
ВСУ действительно перебрасывали под Херсон свои резервы с Донбасса и из-под Харькова. Но русские войска тоже перебрасывали свои резервы с других направлений. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-31T10:29
2022-08-31T10:29
2022-08-31T10:29
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Сапоньков также отметил, что сформированный из добровольцев так называемый "третий русский корпус" все же перебросят на донбасское направление.Другое дело, что на херсонском направлении накануне наступления Украины прошла ротация и ввод новых подразделений, которые не были в бою, в отличие от ветеранов, которые участвовали в боях с февраля-марта, добавил военкор.Хватит ли на херсонском направлении имеющихся у нас сил, будет зависеть от того, каким будет боевая слаженность новых и старых подразделений, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, херсон, донбасс, россия
Новости, ВСУ, Херсон, Донбасс, Россия
Военный эксперт объяснил, почему провал ВСУ под Херсоном не поможет русским войскам в Донбассе
ВСУ действительно перебрасывали под Херсон свои резервы с Донбасса и из-под Харькова. Но русские войска тоже перебрасывали свои резервы с других направлений. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
"Движение в Донбассе есть, а на харьковско-изюмском направлении его нет. Противник там тоже не имеет никаких успехов. Сложилась патовая ситуация. Но эту шахматную партию должны разыгрывать большие умы в Генштабе. Наверняка они что-то придумают", - указал эксперт.
Сапоньков также отметил, что сформированный из добровольцев так называемый "третий русский корпус" все же перебросят на донбасское направление.
Другое дело, что на херсонском направлении накануне наступления Украины прошла ротация и ввод новых подразделений, которые не были в бою, в отличие от ветеранов, которые участвовали в боях с февраля-марта, добавил военкор.
Хватит ли на херсонском направлении имеющихся у нас сил, будет зависеть от того, каким будет боевая слаженность новых и старых подразделений, заключил собеседник издания.