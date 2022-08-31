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Военный эксперт объяснил, почему провал ВСУ под Херсоном не поможет русским войскам в Донбассе

Военный эксперт объяснил, почему провал ВСУ под Херсоном не поможет русским войскам в Донбассе - 31.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему провал ВСУ под Херсоном не поможет русским войскам в Донбассе

ВСУ действительно перебрасывали под Херсон свои резервы с Донбасса и из-под Харькова. Но русские войска тоже перебрасывали свои резервы с других направлений. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру

2022-08-31T10:29

2022-08-31T10:29

2022-08-31T10:29

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Сапоньков также отметил, что сформированный из добровольцев так называемый "третий русский корпус" все же перебросят на донбасское направление.Другое дело, что на херсонском направлении накануне наступления Украины прошла ротация и ввод новых подразделений, которые не были в бою, в отличие от ветеранов, которые участвовали в боях с февраля-марта, добавил военкор.Хватит ли на херсонском направлении имеющихся у нас сил, будет зависеть от того, каким будет боевая слаженность новых и старых подразделений, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, херсон, донбасс, россия