https://ukraina.ru/20220831/1038282801.html

Шольц назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными

Шольц назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными - 31.08.2022 Украина.ру

Шольц назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными

Антироссийские санкции Запада эффективны и правильны, чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесен России, сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкой газете Magdeburger Volksstimme

2022-08-31T09:34

2022-08-31T09:34

2022-08-31T09:34

санкции

россия

германия

олаф шольц

новости

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По его мнению, санкции являются важным средством давления на РФ с тем, чтобы прекратить конфликт на Украине.После начала СВО на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Позже президент РФ Владимир Путин сказал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Ранее в этом месяце немецкие промышленники из торговой ассоциации округа Галле-Заалекрайс в земле Саксония-Анхальт обратилась к Шольцу с требованием снять с России санкции ради сохранения немецкой экономики. В своем требовании они указали, что они сами и их клиенты обеспокоены будущим страны в условиях кризиса, который обострился из-за антироссийских санкций.Санкции против РФ не достигли своей цели, они не смогли обрушить российскую экономику, сказал ранее в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков. По его словам, потери от ограничительных мер понесли именно те страны, которые их и вводили.

https://ukraina.ru/20220715/1036469316.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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санкции, россия, германия, олаф шольц, новости