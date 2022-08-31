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Шольц назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными
Шольц назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными - 31.08.2022 Украина.ру
Шольц назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными
Антироссийские санкции Запада эффективны и правильны, чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесен России, сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкой газете Magdeburger Volksstimme
2022-08-31T09:34
2022-08-31T09:34
2022-08-31T09:34
санкции
россия
германия
олаф шольц
новости
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По его мнению, санкции являются важным средством давления на РФ с тем, чтобы прекратить конфликт на Украине.После начала СВО на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Позже президент РФ Владимир Путин сказал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Ранее в этом месяце немецкие промышленники из торговой ассоциации округа Галле-Заалекрайс в земле Саксония-Анхальт обратилась к Шольцу с требованием снять с России санкции ради сохранения немецкой экономики. В своем требовании они указали, что они сами и их клиенты обеспокоены будущим страны в условиях кризиса, который обострился из-за антироссийских санкций.Санкции против РФ не достигли своей цели, они не смогли обрушить российскую экономику, сказал ранее в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков. По его словам, потери от ограничительных мер понесли именно те страны, которые их и вводили.
https://ukraina.ru/20220715/1036469316.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
санкции, россия, германия, олаф шольц, новости
Шольц назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными
Антироссийские санкции Запада эффективны и правильны, чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесен России, сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкой газете Magdeburger Volksstimme
Западные санкции эффективны и правильны… Страна отрезана от мирового технологического прогресса. Чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесен России. Для меня о выходе Германии [из западного альянса сторонников Украины] не может быть и речи… Сильный и единый ответ Европы на этот конфликт удивил [Владимира] Путина. Он не ожидал этого.
По его мнению, санкции являются важным средством давления на РФ с тем, чтобы прекратить конфликт на Украине.
После начала СВО на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
Позже президент РФ Владимир Путин сказал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Ранее в этом месяце немецкие промышленники из торговой ассоциации округа Галле-Заалекрайс в земле Саксония-Анхальт обратилась к Шольцу с требованием снять с России санкции ради сохранения немецкой экономики. В своем требовании они указали, что они сами и их клиенты обеспокоены будущим страны в условиях кризиса, который обострился из-за антироссийских санкций.
Санкции против РФ не достигли своей цели, они не смогли обрушить российскую экономику, сказал ранее в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков. По его словам, потери от ограничительных мер понесли именно те страны, которые их и вводили.