"Северный поток" остановили на ремонт
Поставки газа по трубопроводу "Северный поток" полностью прекращены. Об этом 31 августа сообщили в Газпроме
"Поставка по "Северному потоку" полностью прекращена, сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате", - говорится в сообщении.
Газотурбинные двигатели по договору должна ремонтировать британская компания Industrial Turbine Company Limited. Канадские власти на прошлой неделе заявили, что перевезут шесть турбин в Германию после ремонта. В "Газпроме" заявили, что ни одна из турбин не была на ремонте в Канаде.
Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли пообещала вернуть шесть турбин для российского газопровода в Германию после ремонта. "Газпром" отказался принимать одну турбину без официальных разъяснений властей Евросоюза о том, что транспортировка не попадает под санкции. Без этой турбины прокачка по газопроводу снизилась на 20%. Европейские лидеры говорят о политическом шантаже со стороны России, в России - о том, что если ЕС признает перевозку турбины нарушением санкций, ее не смогут ремонтировать.
26 августа, 11:04Канада вернет шесть турбин для "Северного потока" ГерманииШесть турбин для газопровода "Северный поток" перевезут из Канады в Германию по договоренности, достигнутой еще в июле. Так в компании Siemens Energy прокомментировали заявление главы МИД Канады Мелани Жоли, сообщают журналисты РИА Новости