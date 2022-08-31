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"Северный поток" остановили на ремонт

"Северный поток" остановили на ремонт - 31.08.2022 Украина.ру

"Северный поток" остановили на ремонт

Поставки газа по трубопроводу "Северный поток" полностью прекращены. Об этом 31 августа сообщили в Газпроме

2022-08-31T09:25

2022-08-31T09:25

2022-08-31T09:25

новости

газпром

ремонт

северный поток

россия

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Газотурбинные двигатели по договору должна ремонтировать британская компания Industrial Turbine Company Limited. Канадские власти на прошлой неделе заявили, что перевезут шесть турбин в Германию после ремонта. В "Газпроме" заявили, что ни одна из турбин не была на ремонте в Канаде. Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли пообещала вернуть шесть турбин для российского газопровода в Германию после ремонта. "Газпром" отказался принимать одну турбину без официальных разъяснений властей Евросоюза о том, что транспортировка не попадает под санкции. Без этой турбины прокачка по газопроводу снизилась на 20%. Европейские лидеры говорят о политическом шантаже со стороны России, в России - о том, что если ЕС признает перевозку турбины нарушением санкций, ее не смогут ремонтировать.

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новости, газпром, ремонт, северный поток, россия