Положил конец холодной войне и обуздал опасную гонку вооружений – экс - посол США в СССР о Горбачеве - 31.08.2022 Украина.ру
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Положил конец холодной войне и обуздал опасную гонку вооружений – экс - посол США в СССР о Горбачеве
Положил конец холодной войне и обуздал опасную гонку вооружений – экс - посол США в СССР о Горбачеве - 31.08.2022 Украина.ру
Положил конец холодной войне и обуздал опасную гонку вооружений – экс - посол США в СССР о Горбачеве
Первый президент СССР Михаил Горбачев "обуздал" опасную гонку вооружений и положил конец холодной войне, сказал бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в заявлении, полученном РИА Новости
2022-08-31T08:44
2022-08-31T08:44
горбачев
сша
гонка вооружений
холодная война
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Он добавил, что Горбачева следует помнить за его достижения, а не за "провалы его последователей".Ранее стало известно, что Горбачев скончался на 92-м году 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. У политика были проблемы с почками, из-за которых он по рекомендации врачей больше года находился в медицинском учреждении.Похороны первого президента СССР состоятся на Новодевичьем кладбище в Москве.
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горбачев, сша, гонка вооружений, холодная война
Горбачев, США, гонка вооружений, холодная война

Положил конец холодной войне и обуздал опасную гонку вооружений – экс - посол США в СССР о Горбачеве

08:44 31.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент СССР Михаил Горбачев (справа) и президент США Джордж Буш старший, посетивший Советский Союз с официальным визитом, в Кремле во время подписания Договора о стратегических наступательных вооружениях.
Президент СССР Михаил Горбачев (справа) и президент США Джордж Буш старший, посетивший Советский Союз с официальным визитом, в Кремле во время подписания Договора о стратегических наступательных вооружениях. - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Первый президент СССР Михаил Горбачев "обуздал" опасную гонку вооружений и положил конец холодной войне, сказал бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в заявлении, полученном РИА Новости
Президент СССР Михаил Горбачев путем кооперации с президентами Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем-старшим положил конец холодной войне и обуздал опасную гонку вооружений.
Джек Мэтлок
бывший посол США в СССР
Он добавил, что Горбачева следует помнить за его достижения, а не за "провалы его последователей".
Ранее стало известно, что Горбачев скончался на 92-м году 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. У политика были проблемы с почками, из-за которых он по рекомендации врачей больше года находился в медицинском учреждении.
Похороны первого президента СССР состоятся на Новодевичьем кладбище в Москве.
М.С. Горбачев на заседании IV съезда народных депутатов - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
06:56
На смерть генсека Горбачева
 
ГорбачевСШАгонка вооруженийхолодная война
 
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