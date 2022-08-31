https://ukraina.ru/20220831/1038280707.html

Положил конец холодной войне и обуздал опасную гонку вооружений – экс - посол США в СССР о Горбачеве

Положил конец холодной войне и обуздал опасную гонку вооружений – экс - посол США в СССР о Горбачеве - 31.08.2022 Украина.ру

Положил конец холодной войне и обуздал опасную гонку вооружений – экс - посол США в СССР о Горбачеве

Первый президент СССР Михаил Горбачев "обуздал" опасную гонку вооружений и положил конец холодной войне, сказал бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в заявлении, полученном РИА Новости

2022-08-31T08:44

2022-08-31T08:44

2022-08-31T08:44

горбачев

сша

гонка вооружений

холодная война

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Он добавил, что Горбачева следует помнить за его достижения, а не за "провалы его последователей".Ранее стало известно, что Горбачев скончался на 92-м году 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. У политика были проблемы с почками, из-за которых он по рекомендации врачей больше года находился в медицинском учреждении.Похороны первого президента СССР состоятся на Новодевичьем кладбище в Москве.

https://ukraina.ru/20220831/1038278533.html

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горбачев, сша, гонка вооружений, холодная война