https://ukraina.ru/20220831/1038235419.html

Украинский "Идлиб": эксперт о незавидной судьбе территорий, которые останутся под киевским режимом

Украинский "Идлиб": эксперт о незавидной судьбе территорий, которые останутся под киевским режимом - 31.08.2022 Украина.ру

Украинский "Идлиб": эксперт о незавидной судьбе территорий, которые останутся под киевским режимом

Дальнейшая судьба территорий, ныне входящих в состав Украины, зависит от того, попадут ли они под контроль России или останутся в руках киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин

2022-08-31T06:00

2022-08-31T06:00

2022-08-31T06:00

новости

рожин

спецоперация

киевский режим

сирия

идлиб

запад

афганистан

ирак

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Он отметил, что Россия ведёт боевые действия не с Украиной, а со стоящим за спиной киевского режима блоком НАТО.По мнению Рожина, те территории, на которых по итогам конфликта будет осуществляться контроль РФ, будут восстанавливаться и развиваться.Что касается той части Украины, которая останется под властью киевского режима, то, они, по его мнению, превратятся в подобие сирийской провинции Идлиб.Провинция Идлиб остаётся самой крупной территорией Сирии, неподконтрольной правительству в Дамаске. Она в значительной степени разрушена в результате боевых действий, более 90 процентов населения живут ниже уровня бедности, а власть в провинции осуществляют несколько постоянно воюющих друг с другом террористических группировок, некоторые из которых пользуются поддержкой Запада.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220427/1033855740.html

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новости, рожин, спецоперация, киевский режим, сирия, идлиб, запад, афганистан, ирак