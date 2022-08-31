Украинский "Идлиб": эксперт о незавидной судьбе территорий, которые останутся под киевским режимом - 31.08.2022 Украина.ру
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Украинский "Идлиб": эксперт о незавидной судьбе территорий, которые останутся под киевским режимом
Украинский "Идлиб": эксперт о незавидной судьбе территорий, которые останутся под киевским режимом - 31.08.2022 Украина.ру
Украинский "Идлиб": эксперт о незавидной судьбе территорий, которые останутся под киевским режимом
Дальнейшая судьба территорий, ныне входящих в состав Украины, зависит от того, попадут ли они под контроль России или останутся в руках киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
2022-08-31T06:00
2022-08-31T06:00
новости
рожин
спецоперация
киевский режим
сирия
идлиб
запад
афганистан
ирак
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Он отметил, что Россия ведёт боевые действия не с Украиной, а со стоящим за спиной киевского режима блоком НАТО.По мнению Рожина, те территории, на которых по итогам конфликта будет осуществляться контроль РФ, будут восстанавливаться и развиваться.Что касается той части Украины, которая останется под властью киевского режима, то, они, по его мнению, превратятся в подобие сирийской провинции Идлиб.Провинция Идлиб остаётся самой крупной территорией Сирии, неподконтрольной правительству в Дамаске. Она в значительной степени разрушена в результате боевых действий, более 90 процентов населения живут ниже уровня бедности, а власть в провинции осуществляют несколько постоянно воюющих друг с другом террористических группировок, некоторые из которых пользуются поддержкой Запада.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, рожин, спецоперация, киевский режим, сирия, идлиб, запад, афганистан, ирак
Новости, Рожин, Спецоперация, киевский режим, Сирия, Идлиб, Запад, Афганистан, Ирак

Украинский "Идлиб": эксперт о незавидной судьбе территорий, которые останутся под киевским режимом

06:00 31.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Ситуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Дальнейшая судьба территорий, ныне входящих в состав Украины, зависит от того, попадут ли они под контроль России или останутся в руках киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
Он отметил, что Россия ведёт боевые действия не с Украиной, а со стоящим за спиной киевского режима блоком НАТО.
По мнению Рожина, те территории, на которых по итогам конфликта будет осуществляться контроль РФ, будут восстанавливаться и развиваться.
Что касается той части Украины, которая останется под властью киевского режима, то, они, по его мнению, превратятся в подобие сирийской провинции Идлиб.

Запад никогда не восстанавливал такие территории ни в Сирии, ни в Афганистане, ни в Ираке

Борис Рожин
Борис Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики
Провинция Идлиб остаётся самой крупной территорией Сирии, неподконтрольной правительству в Дамаске.
Борис Рожин
27 апреля, 06:45
«Способ прокормить семью»: Рожин рассказал о высадке боевиков из Идлиба на УкраинеЗапорожские источники сообщили, что в город из сирийского Идлиба привезли 2 тысячи боевиков. Эта информация вполне может соответствовать действительности, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonel Cassad Борис Рожин. Об этом он рассказал в интервью Украине.ру
Она в значительной степени разрушена в результате боевых действий, более 90 процентов населения живут ниже уровня бедности, а власть в провинции осуществляют несколько постоянно воюющих друг с другом террористических группировок, некоторые из которых пользуются поддержкой Запада.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиРожинСпецоперациякиевский режимСирияИдлибЗападАфганистанИрак
 
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