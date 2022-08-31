https://ukraina.ru/20220831/1038235419.html
Украинский "Идлиб": эксперт о незавидной судьбе территорий, которые останутся под киевским режимом
Украинский "Идлиб": эксперт о незавидной судьбе территорий, которые останутся под киевским режимом - 31.08.2022 Украина.ру
Украинский "Идлиб": эксперт о незавидной судьбе территорий, которые останутся под киевским режимом
Дальнейшая судьба территорий, ныне входящих в состав Украины, зависит от того, попадут ли они под контроль России или останутся в руках киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
2022-08-31T06:00
2022-08-31T06:00
2022-08-31T06:00
новости
рожин
спецоперация
киевский режим
сирия
идлиб
запад
афганистан
ирак
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Он отметил, что Россия ведёт боевые действия не с Украиной, а со стоящим за спиной киевского режима блоком НАТО.По мнению Рожина, те территории, на которых по итогам конфликта будет осуществляться контроль РФ, будут восстанавливаться и развиваться.Что касается той части Украины, которая останется под властью киевского режима, то, они, по его мнению, превратятся в подобие сирийской провинции Идлиб.Провинция Идлиб остаётся самой крупной территорией Сирии, неподконтрольной правительству в Дамаске. Она в значительной степени разрушена в результате боевых действий, более 90 процентов населения живут ниже уровня бедности, а власть в провинции осуществляют несколько постоянно воюющих друг с другом террористических группировок, некоторые из которых пользуются поддержкой Запада.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220427/1033855740.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, рожин, спецоперация, киевский режим, сирия, идлиб, запад, афганистан, ирак
Новости, Рожин, Спецоперация, киевский режим, Сирия, Идлиб, Запад, Афганистан, Ирак
Украинский "Идлиб": эксперт о незавидной судьбе территорий, которые останутся под киевским режимом
Дальнейшая судьба территорий, ныне входящих в состав Украины, зависит от того, попадут ли они под контроль России или останутся в руках киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
Он отметил, что Россия ведёт боевые действия не с Украиной, а со стоящим за спиной киевского режима блоком НАТО.
По мнению Рожина, те территории, на которых по итогам конфликта будет осуществляться контроль РФ, будут восстанавливаться и развиваться.
Что касается той части Украины, которая останется под властью киевского режима, то, они, по его мнению, превратятся в подобие сирийской провинции Идлиб.
Запад никогда не восстанавливал такие территории ни в Сирии, ни в Афганистане, ни в Ираке
Борис Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики
Провинция Идлиб остаётся самой крупной территорией Сирии, неподконтрольной правительству в Дамаске.
Она в значительной степени разрушена в результате боевых действий, более 90 процентов населения живут ниже уровня бедности, а власть в провинции осуществляют несколько постоянно воюющих друг с другом террористических группировок, некоторые из которых пользуются поддержкой Запада.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.