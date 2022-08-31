https://ukraina.ru/20220831/1038226661.html

Взрыв у Рады. Спустя семь лет - украинская смута продолжается

Взрыв у Рады. Спустя семь лет - украинская смута продолжается - 31.08.2022 Украина.ру

Взрыв у Рады. Спустя семь лет - украинская смута продолжается

Украина.ру, 31.08.2022

2022-08-31T05:23

2022-08-31T05:23

2022-08-31T05:23

верховная рада

радикалы

сво

минские соглашения

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Сейчас сложно сказать, будут ли проведены торжественные мероприятия у стен украинского парламента в очередную годовщину взрыва, унесшего жизни нацгвардейцев. Случилось это ЧП 31 августа 2015 года во время внеочередного заседания Верховной Рады, рассматривавшей вопрос о принятии поправок к Конституции Украины в части децентрализации власти.Предусмотренные Минскими соглашениями поправки в первом чтении были приняты. У здания Рады собрались митингующие под флагами ВО "Свобода", флагами ОУН-УПА и "Радикальной партии" Олега Ляшко. Протестующие националисты опасались, что изменения в Основной закон дадут возможность закрепить особый статус Донбасса. Начались столкновения, протестующие стали бросать в нацгвардейцев булыжники и взрывпакеты. По сообщениям киевских правоохранителей (тогда еще - милиции), вследствие этого пришлось принимать дополнительные меры безопасности.Однако предотвратить ЧП не удалось - к настоящему теракту никто не был готов. Помимо взрывпакетов, кем-то была брошена боевая граната, прогремел мощный взрыв. В результате были ранены десятки представителей правоохранительных органов. Депутаты Рады покидали здание через подземный туннель.По информации МВД Украины, по состоянию на вечер 31 августа 2015 года было известно о ранениях у 125 человек, из них шесть — тяжелых. Несколько нацгвардейцев впоследствии скончались.Занимавший тогда пост министра внутренних дел Арсен Аваков обвинил в случившемся партию "Свобода" и её лидера Олега Тягнибока. В ответ Тягнибок заявил, что Аваков так оперативно "назначил виновных", что "это свидетельствует об одном — провокация была им и спланирована".Тогда же Всеукраинское объединение "Свобода" потребовало отставки Авакова и распространило заявление, в котором говорилось, что "именно власть совместно с пророссийским "Оппозиционным блоком" спровоцировала украинцев к протесту, поставив в повестку дня парламента и проголосовав в первом чтении изменения в Конституцию Украины, которые закрепляют особый статус Донбасса…".Народный депутат, член ВО "Свобода" Андрей Ильенко на согласительном совете руководителей фракций и депутатских групп в сентябре 2015 года заявил, что "полтора года не могут найти убийц Небесной сотни и посадить, а тут через полчаса после трагедии 31 числа уже было объявлено, кто террористы…"."Мы считаем, что заявления министра внутренних дел, который это сделал, объявив политическую силу (ВО "Свобода". — Ред.) террористами, — это не что иное, как давление и запугивание", — сказал Ильенко, добавив, что партия требует поставить в Раде вопрос "об отставке министра внутренних дел Авакова за то, что он начал политические репрессии в Украине". Судя по заявлениям украинских политиков, провокация не была осуществлена в полном объеме, планировалось нечто гораздо более масштабное. Так, занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко заявлял на расширенном заседании правительства, что вторую гранату планировалось бросить в окна парламента."Сейчас могу сказать про план, который был у террористов. Скрыть за дымом исполнителей для того, чтобы защитить их от видеонаблюдения, для того чтобы невозможно было установить личность тех преступников, которые планировали бить людей и устроить эту провокацию. И именно поэтому представители Национальной гвардии отбрасывали дымовые шашки, чтобы не дать скрыть преступников... обеспечить потом расследование преступлений. Первая граната должна была поразить нацгвардейцев, вызвав огонь в ответ. Вторая граната предназначалась для окна Верховной Рады. Это не РГД-5, а РГО, которая взрывается сразу же после контакта с любой поверхностью, в том числе со стеклом Верховной Рады, которое было облеплено депутатами и журналистами. 700 фрагментов, которые должны были вылететь оттуда - представьте себе количество жертв Верховной Рады!", - рассказал Порошенко.Тогдашний секретарь СНБО Александр Турчинов впоследствии заявлял, что провокации у Рады планировались гораздо более масштабные."Те, кто готовил провокации под Радой 31-го августа, хотели, чтобы они были более масштабными. Так, планировалось использовать не одну, но семь гранат. Планировалось, что первая граната под защитой дымовых завес взорвется в рядах Нацгвардии, подтолкнув нацгвардейцев применить оружие. Кстати, согласно инструкции, в случае, когда применяется боевое оружие, они обязаны адекватно отвечать. После этого другие шесть гранат должны были полететь в окна парламента", - сказал Турчинов, чьи слова приводит издание "Левый берег".По его словам, организаторами "предполагалось, что Нацгвардия использует оружие, что среди демонстрантов будут многочисленные жертвы, что установить, кто первым стрелял, станет практически невозможно". При этом самих предполагаемых организаторов чиновник не назвал, отметив, что их "назовет следствие". Что касается непосредственно взрыва в Раде, то, по официальной версии, гранату метнул боец добровольческого батальона "Сiч" и член партии "Свобода" Игорь Гуменюк. Однако позднее в "Свободе" заявляли, что о своей партийной принадлежности подозреваемый рассказал под давлением. А в батальоне сообщали, что Гуменюк уволился еще до инцидента.Как бы то ни было, инцидент у Рады помог киевской власти отказаться от выполнения "Минска-2" (февраль 2015) под тем предлогом, что это могло бы привести к масштабным беспорядкам.С тех пор прошло семь лет. Украинская смута (а ее организаторы хорошо всем известны) продолжается – и сегодня взрывом боевой гранаты никого не удивить. Война киевского режима с республиками Донбасса уносит десятки тысяч жизней жизни, приобретая все более угрожающие черты. Чтобы защитить мирных жителей Донбасса, Россия вынуждена была начать 24 февраля 2022 года специальную военную операцию, объявив ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины. Когда эти цели будут достигнуты, появится надежда на то, что жизнь в многострадальной стране снова вернется в мирное русло.

https://ukraina.ru/20151223/1015148416.html

https://ukraina.ru/20150831/1014141774.html

https://ukraina.ru/20220810/1037517140.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

верховная рада, радикалы, сво, минские соглашения