Как покончить с диверсиями НАТО у наших границ - Ераносян - 30.08.2022 Украина.ру
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Как покончить с диверсиями НАТО у наших границ - Ераносян
Как покончить с диверсиями НАТО у наших границ - Ераносян - 30.08.2022 Украина.ру
Как покончить с диверсиями НАТО у наших границ - Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в студии Украина.ру рассказал, как Киев пытается запугать инспекцию МАГАТЭ и почему важен визит миссии на Запорожскую АЭС, о потерях ВСУ из-за разгрома наступления, а также о диверсионных хабах в Прибалтике:
2022-08-30T18:44
2022-08-30T18:44
владимир ераносян
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00:44 – Создание ВС РФ 3-го Армейского корпуса: подробности. Объявленные Украиной контрнаступления; 04:30 – Потери со стороны ВСУ: какие потери понес Киев под Херсоном и Николаевом;06:30 – Что осталось от западного оружия, поставленного Украине? 09:15 - Миссия инспекторов МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС через Киев: доберется ли и что это изменит? 12:32 – Когда возьмем Одессу и Харьков? 16:05 – Как будет развиваться конфликт вокруг Тайваня? 19:00 – Диверсионные хабы НАТО у наших границ. Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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владимир ераносян, видео, видео
Владимир Ераносян, Видео

Как покончить с диверсиями НАТО у наших границ - Ераносян

18:44 30.08.2022
 
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в студии Украина.ру рассказал, как Киев пытается запугать инспекцию МАГАТЭ и почему важен визит миссии на Запорожскую АЭС, о потерях ВСУ из-за разгрома наступления, а также о диверсионных хабах в Прибалтике:
00:44 – Создание ВС РФ 3-го Армейского корпуса: подробности. Объявленные Украиной контрнаступления;
04:30 – Потери со стороны ВСУ: какие потери понес Киев под Херсоном и Николаевом;
06:30 – Что осталось от западного оружия, поставленного Украине?
09:15 - Миссия инспекторов МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС через Киев: доберется ли и что это изменит?
12:32 – Когда возьмем Одессу и Харьков?
16:05 – Как будет развиваться конфликт вокруг Тайваня?
19:00 – Диверсионные хабы НАТО у наших границ.
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
 
Владимир ЕраносянВидео
 
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