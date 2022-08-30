https://ukraina.ru/20220830/1038275550.html

Ядерная безопасность, кровавые обманки Зеленского. Итоги дня 30 августа

Ядерная безопасность, кровавые обманки Зеленского. Итоги дня 30 августа - 30.08.2022 Украина.ру

Ядерная безопасность, кровавые обманки Зеленского. Итоги дня 30 августа

Миссия МАГАТЭ направляется в Энергодар под огнем ВСУ, Басурин рассказал о неудачном наступлении украинской армии на востоке Украина.ру, 30.08.2022

2022-08-30T19:00

2022-08-30T19:00

2022-08-30T19:00

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

ядерная безопасность

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Миссия МАГАТЭ направляется в Энергодар под огнем ВСУ, Басурин рассказал о неудачном наступлении украинской армии на востокеДелегация МАГАТЭ выехала из Киева в сторону ЗапорожьяМиссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала из Киева и находится в пути на Запорожскую АЭС, сообщил в своем Instagram* постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.По информации, которую он предоставил, делегация состоит из полутора десятков сотрудников секретариата организации, которые занимаются ядерной безопасностью. По заверению главы МАГАТЭ Гросси, некоторые сотрудники останутся на станции на постоянной основе. В пути делегацию сопровождает компанда представителей ООН, обеспечивая ее безопасность.По сообщениям СМИ, миссия МАГАТЭ на ЗАЭС сфокусируется на трёх задачах: физическая защита станции и сухого хранилища ядерных отходов; ядерная безопасность и гарантии нераспространения ядерных материалов.Обзреватель Украина.ру, политолог Василий Стоякин высказал мнение, что цель миссии МАГАТЭ — дать материал для дальнейшего политико-дипломатического давления на Россию из-за ситуации вокруг АЭС. При этом, он заметил, что пребывание нескольких членов делегации на станции постоянно может снизить интенсивность украинских обстрелов.Политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру выразил предположение, что ненобходимо сделать в сложившейся ситуации. Он считает, что в сложившейся ситуации Запорожскую АЭС следует заглушить и отключить.Он отметил, что Москва, в отличии от Киева, заинтересована в том, что комиссия МАГАТЭ доехала до Запорожской АЭС, и увидела все своими глазамиГлава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий, обстрелы жилых кварталов Энергодара со стороны ВСУ начались с вечера воскресенья. Зафиксированы попадания снарядов в многоэтажные дома. Сообщается о десяти раненных.Член главного совета ВГА региона Владимир Рогов отмечал, что интенсивность обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара за неделю, накануне визита делегации, выросла на 70%.Союзные войска отбили попытки контрнаступления ВСУ на ДНРВо вторник 30 августа в эфире телеканала "Россия-24" замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о том, что ВСУ предприняли попытку прорвать оборону в районе села Кодемы (ДНР), освобожденного накануне. Атака была отбита союзными силами, уничтожено 20 танков и 30 украинских военнослужащих."Контрнаступление" анонсированное накануне украинскими властями и журналистами оказалось очередной "кровавой обманкой" режима президента Украины Владимира Зеленского.О начале наступления "на различных направлениях, в том числе в Херсонской области", примерно в то же время сообщила агентству Reuters пресс-секретарь Южного военного командования Украины Наталья Гуменюк.По сообщению Минобороны РФ, ВСУ удалось прорвать оборону сил СВО в трех местах, потеснить их и вгрызться в освобожденную территорию на несколько километров.Они были уничтожены российскими войсками и народной милицией ЛДНР. Посмотрим данные Минобороны России: украинская сторона потеряла более 560 человек, 26 танков и 23 боевые машины пехоты, девять других бронемашин и два штурмовика Су-25.Тем не менее, это не помешало Зеленскому выступить накануне вечером с бравурным заявлением:"Кто хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война. И так — на войне.Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их к границе. К нашей границе, линия которой не менялась. Оккупанты ее хорошо знают. Если они хотят выжить — российским военным пора бежать. Поезжайте домой.Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию — что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций.Если же они меня не услышат, будут иметь дело с нашими защитниками, которые не остановятся, пока не освободят все, что принадлежит Украине. И это не что-то особенное. Это не то, что якобы началось. Мы говорим об этом 187 дней".Кроме того, по данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, до восьмого августа из этого населенного пункта ВСУ обстреливали Горловку, ее пригороды и поселок Доломитное.Также Басурин объяснил задержку при наступлении союзных войск.По его информации, союзные силы за последний месяц освободили более 200 квадратных километров территории ДНР близ Артемовска, Угледара, Донецка и Горловки.* Принадлежит компании Meta, запрещённой в России

https://ukraina.ru/20220830/1038263579.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, ядерная безопасность