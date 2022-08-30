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"Они подорвут весь энергобаланс восточной Европы": в Запорожской области отвергли предложение США по ЗАЭС
"Они подорвут весь энергобаланс восточной Европы": в Запорожской области отвергли предложение США по ЗАЭС - 30.08.2022 Украина.ру
"Они подорвут весь энергобаланс восточной Европы": в Запорожской области отвергли предложение США по ЗАЭС
Это безответственное предложение США пойти на контролируемую остановку реакторов Запорожской АЭС, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости
2022-08-30T18:40
2022-08-30T18:40
2022-08-30T18:40
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Ранее координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон считает самым безопасным решением по Запорожской АЭС контролируемую остановку ее реакторов.По его мнению, самым безопасным решением по АЭС является прекратить ВСУ обстреливать станцию.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, сша, запорожская аэс
Новости, Европа, США, Запорожская АЭС
"Они подорвут весь энергобаланс восточной Европы": в Запорожской области отвергли предложение США по ЗАЭС
Это безответственное предложение США пойти на контролируемую остановку реакторов Запорожской АЭС, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости
Ранее координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон считает самым безопасным решением по Запорожской АЭС контролируемую остановку ее реакторов.
Это безответственное предложение, которое продиктовано желанием подорвать весь энергобаланс восточной Европы, что выгодно США и Британии в глобальном соперничестве за энергетические рынки сбыта", - сказал Рогов.
Владимир Рогов
член главного совета администрации Запорожской области
По его мнению, самым безопасным решением по АЭС является прекратить ВСУ обстреливать станцию.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.
Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.