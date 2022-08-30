"Они подорвут весь энергобаланс восточной Европы": в Запорожской области отвергли предложение США по ЗАЭС - 30.08.2022 Украина.ру
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"Они подорвут весь энергобаланс восточной Европы": в Запорожской области отвергли предложение США по ЗАЭС
"Они подорвут весь энергобаланс восточной Европы": в Запорожской области отвергли предложение США по ЗАЭС - 30.08.2022 Украина.ру
"Они подорвут весь энергобаланс восточной Европы": в Запорожской области отвергли предложение США по ЗАЭС
Это безответственное предложение США пойти на контролируемую остановку реакторов Запорожской АЭС, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости
2022-08-30T18:40
2022-08-30T18:40
новости
европа
сша
запорожская аэс
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Ранее координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон считает самым безопасным решением по Запорожской АЭС контролируемую остановку ее реакторов.По его мнению, самым безопасным решением по АЭС является прекратить ВСУ обстреливать станцию.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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Новости
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новости, европа, сша, запорожская аэс
Новости, Европа, США, Запорожская АЭС

"Они подорвут весь энергобаланс восточной Европы": в Запорожской области отвергли предложение США по ЗАЭС

18:40 30.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Это безответственное предложение США пойти на контролируемую остановку реакторов Запорожской АЭС, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости
Ранее координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон считает самым безопасным решением по Запорожской АЭС контролируемую остановку ее реакторов.
Это безответственное предложение, которое продиктовано желанием подорвать весь энергобаланс восточной Европы, что выгодно США и Британии в глобальном соперничестве за энергетические рынки сбыта", - сказал Рогов.
Владимир Рогов интервью
Владимир Рогов
член главного совета администрации Запорожской области
По его мнению, самым безопасным решением по АЭС является прекратить ВСУ обстреливать станцию.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.
Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
 
НовостиЕвропаСШАЗапорожская АЭС
 
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