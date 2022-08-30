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"Они подорвут весь энергобаланс восточной Европы": в Запорожской области отвергли предложение США по ЗАЭС

"Они подорвут весь энергобаланс восточной Европы": в Запорожской области отвергли предложение США по ЗАЭС - 30.08.2022 Украина.ру

"Они подорвут весь энергобаланс восточной Европы": в Запорожской области отвергли предложение США по ЗАЭС

Это безответственное предложение США пойти на контролируемую остановку реакторов Запорожской АЭС, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости

2022-08-30T18:40

2022-08-30T18:40

2022-08-30T18:40

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Ранее координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон считает самым безопасным решением по Запорожской АЭС контролируемую остановку ее реакторов.По его мнению, самым безопасным решением по АЭС является прекратить ВСУ обстреливать станцию.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, сша, запорожская аэс