https://ukraina.ru/20220830/1038274643.html

Контрнаступление ВСУ: что это было? Оценки экспертов

Контрнаступление ВСУ: что это было? Оценки экспертов - 30.08.2022 Украина.ру

Контрнаступление ВСУ: что это было? Оценки экспертов

Украина.ру, 30.08.2022

2022-08-30T17:58

2022-08-30T17:58

2022-08-30T18:57

всу

контрнаступление

херсон

сергей михеев

геннадий алехин

донбасс

россия

украина

эксклюзив

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Украине нужно показать, что они наступают, и поднять свой флаг над какими-то селами, а Россия при наступлении будет использовать тактику обхватов и прорывов, хоть и не продолжительных/Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 30 августа.«Показательное контрнаступление»В Минобороны РФ сообщили, что в понедельник, 29 августа, украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях — и понесли тяжелые потери.В частности, российскими войсками были уничтожены 48 танков, 46 БМП, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих.Работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков отметил, что это было наступление не просто на Херсон, а в целом на Херсонскую область. Фактически противник на нескольких участках перешел в наступление, форсировал реку Ингулец и довольно успешно продвинулся на Андреевку и за Андреевку.«Что именно там произошло, мы пока не знаем. Но есть подозрение, что союзные подразделения по каким-то причинам отступили, после чего в наметившиеся проблемные участки были переброшены наши подразделения ВДВ и на момент конца дня этот несостоявшийся прорыв был купирован.Там очень плотно работала артиллерия и шло большое количество подкреплений. Думаю, что проблем там не будет», — рассказал журналист, добавив, что обрушения фронта, бегства и сдачи большого города не было: противник, по сути, занял несколько километров поля, да еще и пристрелянных позиций.В то же время, подчёркивает Сапоньков, вряд ли это была психологическая атака с целью посеять панику, «потому что слишком большие силы были задействованы».«Никто не говорит о взятии Херсона или Новой Каховки, но им нужно было хотя показать, что они наступают, и поднять украинский флаг над какими-то селами», — сказал военкор.Он прогнозирует, что в течении двух-трех дней или даже недели мы увидим жестокие бои, потому что «и у нас, и у противника много артиллерии, противотанковых средств и ПЗРК».«Тактика огневого вала и занятия позиций»Своим мнением о контрнаступлении ВСУ поделился также военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Он отмечает, что была попытка контратаковать на некоторых участках фронта.«По моей информации, на одном из участков ВСУ пытались атаковать силами трех рот: двумя танковыми и одной мотопехотной.Фактически наши заманили их в огневой мешок и ударили по ним знаменитыми самоходками "Нона". Они великолепно себя проявили в сочетании с ВКС и ударными вертолетами Ка-52. Они буквально раскрошили около 60 единиц боевой техники», — сказал Алехин.Он признаёт, что кое-где ВСУ продвинулись на 5-6 км, «но это не означает, что поставленные задачи были выполнены».Эксперт прогнозирует, что российские силы вскоре пойдут в атаку.«Сейчас мы применяем медленную, но верную тактику огневого вала и занятия позиций. Смею предположить, что мы эту тактику будем менять. Мы будем использовать тактику обхватов и прорывов, хоть и не продолжительных. Это напрашивается.ВСУ сняли с харьковского и донбасского направления силы и направили их под Херсон. Значит, уже оголили тылы. Ударим мы или не ударим, я не знаю. Но на южном направлении, как и на донбасском, спецоперация будет продолжена. Сентябрь будет жарким во всех смыслах этого слова», — уверен военный обозреватель.«Запорожскую АЭС нужно просто заглушить»Политолог Сергей Михеев прокомментировал происходящее вокруг Запорожской АЭС. Во вторник, 30 августа, появились сообщения, что миссия МАГАТЭ прибыла в Киев и готовится отправиться на АЭС.Михеев считает, что диверсии с украинской стороны направлены на то, чтобы к визиту миссии создать там аварийную ситуацию и обвинить в этом Россию. А потом сказать, что это Россия сделала все, чтобы делегация МАГАТЭ не доехала до ЗАЭС.«Надо понимать простые вещи. Москва заинтересована в том, чтобы комиссия МАГАТЭ доехала до Запорожской АЭС, и увидела все своими глазами. Киев не заинтересован, чтобы комиссия МАГАТЭ доехала до Запорожской АЭС и увидела все своими глазами.Поэтому, пока они добираются, украинская сторона будет делать все, чтобы каждый день провоцировать там техногенную катастрофу», — сказал политолог.При этом, продолжил политолог, все разговоры о том, что Россия сама себя обстреливает, «абсолютно идиотские».«Если бы России надо было наносить ущерб украинской стороне, то, пожалуй, нам было бы гораздо удобнее обстреливать другие атомные станции. Ведь российские ракеты долетали и до Львовской области.На территории Украины действуют еще несколько атомных станций. Поэтому, если бы российской стороне надо было устроить атомную катастрофу, нам логичнее было бы бить по тем станциям, которые находятся на территории Украины», — заявил Михеев.В целом же, считает он, ЗАЭС надо просто заглушить и отключить украинские территории от энергии, которую производит Запорожская АЭС. А также сделать все возможное, чтобы обезопасить станцию с точки зрения ударов украинских войск.

https://ukraina.ru/20220830/1038247682.html

https://ukraina.ru/20220830/1038260927.html

https://ukraina.ru/20220830/1038263021.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

всу, контрнаступление, херсон, сергей михеев, геннадий алехин, донбасс, россия, украина, эксклюзив