Прорыв в военной науке: Басурин объяснил темпы наступления на украинские позиции - 30.08.2022 Украина.ру
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Прорыв в военной науке: Басурин объяснил темпы наступления на украинские позиции
Прорыв в военной науке: Басурин объяснил темпы наступления на украинские позиции - 30.08.2022 Украина.ру
Прорыв в военной науке: Басурин объяснил темпы наступления на украинские позиции
Замкомандующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин заявил, что войска РФ и Народных Республик Донбасса творят историю, проводя успешное наступление на украинские позиции при отсутствии численного перевеса
2022-08-30T17:33
2022-08-30T17:33
новости
украина
днр
басурин
наступление
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"При наступательных действиях перевес в живой силе должен быть от 3,5 до 5 раз. У нас наступательные действия происходят при соотношении с противником менее единицы. Мы уже на данный момент творим военную историю, поэтому есть в этом задержка", - заявил Басурин.Он также сообщил, что союзные силы за последний месяц освободили более 200 квадратных километров территории ДНР близ Артемовска, Угледара, Донецка и Горловки.
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новости, украина, днр, басурин, наступление
Новости, Украина, ДНР, Басурин, наступление

Прорыв в военной науке: Басурин объяснил темпы наступления на украинские позиции

17:33 30.08.2022
 
© dan-news.infoЭдуард Басурин
Эдуард Басурин
© dan-news.info
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Замкомандующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин заявил, что войска РФ и Народных Республик Донбасса творят историю, проводя успешное наступление на украинские позиции при отсутствии численного перевеса
"При наступательных действиях перевес в живой силе должен быть от 3,5 до 5 раз. У нас наступательные действия происходят при соотношении с противником менее единицы. Мы уже на данный момент творим военную историю, поэтому есть в этом задержка", - заявил Басурин.
Он также сообщил, что союзные силы за последний месяц освободили более 200 квадратных километров территории ДНР близ Артемовска, Угледара, Донецка и Горловки.
 
НовостиУкраинаДНРБасуриннаступление
 
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