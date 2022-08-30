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Прорыв в военной науке: Басурин объяснил темпы наступления на украинские позиции

Прорыв в военной науке: Басурин объяснил темпы наступления на украинские позиции - 30.08.2022 Украина.ру

Прорыв в военной науке: Басурин объяснил темпы наступления на украинские позиции

Замкомандующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин заявил, что войска РФ и Народных Республик Донбасса творят историю, проводя успешное наступление на украинские позиции при отсутствии численного перевеса

2022-08-30T17:33

2022-08-30T17:33

2022-08-30T17:33

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наступление

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"При наступательных действиях перевес в живой силе должен быть от 3,5 до 5 раз. У нас наступательные действия происходят при соотношении с противником менее единицы. Мы уже на данный момент творим военную историю, поэтому есть в этом задержка", - заявил Басурин.Он также сообщил, что союзные силы за последний месяц освободили более 200 квадратных километров территории ДНР близ Артемовска, Угледара, Донецка и Горловки.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, днр, басурин, наступление