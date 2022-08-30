https://ukraina.ru/20220830/1038273518.html
Боррель опроверг снижение темпов военной поддержки Украины
Боррель опроверг снижение темпов военной поддержки Украины
Боррель опроверг снижение темпов военной поддержки Украины
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 30 августа по итогам неформального заседания глав минобороны ЕС в Праге заявил об увеличении темпов военной помощи Украине за лето
2022-08-30T17:39
2022-08-30T17:39
2022-08-30T17:39
новости
жозеп боррель
военная помощь
украина
рост
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По его словам, страны ЕС остаются едины в вопросе о необходимости продолжать оказывать военную поддержку Украине так долго, как это потребуется, и в таком объеме, который необходим. При этом он опроверг звучащие заявления о том, что некоторые европейские страны больше не хотят помогать Киеву вооружением.Ранее посол Украины в Испании Сергей Погорельцев в интервью местным СМИ, признался, что его страну не устраивает динамика поставок вооружения от Мадрида, напомнив, что последняя партия испанского оружия была поставлена на Украину в мае.При этом дипломат выразил надежду на то, что испанское правительство будет оказывать военную помощь киевскому режиму на безвозмездной основе, хотя выразил готовность к "другим вариантам".
https://ukraina.ru/20220827/1038180791.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, жозеп боррель, военная помощь, украина, рост
Новости, Жозеп Боррель, военная помощь, Украина, рост
Боррель опроверг снижение темпов военной поддержки Украины
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 30 августа по итогам неформального заседания глав минобороны ЕС в Праге заявил об увеличении темпов военной помощи Украине за лето
По его словам, страны ЕС остаются едины в вопросе о необходимости продолжать оказывать военную поддержку Украине так долго, как это потребуется, и в таком объеме, который необходим. При этом он опроверг звучащие заявления о том, что некоторые европейские страны больше не хотят помогать Киеву вооружением.
Цифры показывают, что за лето военная поддержка продолжалась. Я видел информацию, что темпы снизились, это не так, темпы военной поддержки летом продолжили поддерживаться и даже увеличились.
Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС
Военная помощь Украине
РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Ранее посол Украины в Испании Сергей Погорельцев в интервью местным СМИ, признался, что его страну не устраивает динамика поставок вооружения от Мадрида, напомнив, что последняя партия испанского оружия была поставлена на Украину в мае.
При этом дипломат выразил надежду на то, что испанское правительство будет оказывать военную помощь киевскому режиму на безвозмездной основе, хотя выразил готовность к "другим вариантам".