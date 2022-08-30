https://ukraina.ru/20220830/1038273518.html

Боррель опроверг снижение темпов военной поддержки Украины

Боррель опроверг снижение темпов военной поддержки Украины

Боррель опроверг снижение темпов военной поддержки Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 30 августа по итогам неформального заседания глав минобороны ЕС в Праге заявил об увеличении темпов военной помощи Украине за лето

2022-08-30T17:39

2022-08-30T17:39

2022-08-30T17:39

новости

жозеп боррель

военная помощь

украина

рост

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По его словам, страны ЕС остаются едины в вопросе о необходимости продолжать оказывать военную поддержку Украине так долго, как это потребуется, и в таком объеме, который необходим. При этом он опроверг звучащие заявления о том, что некоторые европейские страны больше не хотят помогать Киеву вооружением.Ранее посол Украины в Испании Сергей Погорельцев в интервью местным СМИ, признался, что его страну не устраивает динамика поставок вооружения от Мадрида, напомнив, что последняя партия испанского оружия была поставлена на Украину в мае.При этом дипломат выразил надежду на то, что испанское правительство будет оказывать военную помощь киевскому режиму на безвозмездной основе, хотя выразил готовность к "другим вариантам".

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новости, жозеп боррель, военная помощь, украина, рост