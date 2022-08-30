Экс-посла Украины призвали срочно выдворить из Германии - 30.08.2022 Украина.ру
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Экс-посла Украины призвали срочно выдворить из Германии
Экс-посла Украины призвали срочно выдворить из Германии - 30.08.2022 Украина.ру
Экс-посла Украины призвали срочно выдворить из Германии
Депутат немецкого бундестага от фракции ХДС/ХСС Йенс Леманн призвал объявить бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника персоной нон грата, сообщает Bild
2022-08-30T17:18
2022-08-30T17:18
новости
андрей мельник
персона нон грата
германия
украина
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Так Леманн поддержал премьера Саксонии Михаэля Кречмера, который призывал Киев вернуться за стол переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Мельник призвал запретить Кречмеру посещать Украину."Мне надоело, что Мельник постоянно жалуется на решения, принятые Берлином, отзывает приглашения посетить Киев и оскорбляет наших политиков. Чаша терпения переполнилась… Мельник был снят с должности, поэтому его нужно немедленно объявить персоной нон грата, чтобы он как можно скорее покинул Германию", — сказал Леманн.Он подчеркнул, что премьер Саксонии имеет право на собственную позицию по этому вопросу и назвал необходимым обсуждать пути выхода из кризиса.Мельник в свою очередь назвал слова Леманна "беспрецедентной грубой чушью" и призвал отреагировать на них главу фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридриха Мерца.Мельник был уволен с должности посла Украины в Германии после целого ряда скандалов, в частности, отрицания геноцида поляков бандеровцами и оскорблений премьера ФРГ Олафа Шольца, которого посол назвал "обиженной ливерной колбасой".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, андрей мельник, персона нон грата, германия, украина
Новости, Андрей Мельник, персона нон грата, Германия, Украина

Экс-посла Украины призвали срочно выдворить из Германии

17:18 30.08.2022
 
© germany.mfa.gov.uaПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
© germany.mfa.gov.ua
Читать в
Депутат немецкого бундестага от фракции ХДС/ХСС Йенс Леманн призвал объявить бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника персоной нон грата, сообщает Bild
Так Леманн поддержал премьера Саксонии Михаэля Кречмера, который призывал Киев вернуться за стол переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Мельник призвал запретить Кречмеру посещать Украину.
"Мне надоело, что Мельник постоянно жалуется на решения, принятые Берлином, отзывает приглашения посетить Киев и оскорбляет наших политиков. Чаша терпения переполнилась… Мельник был снят с должности, поэтому его нужно немедленно объявить персоной нон грата, чтобы он как можно скорее покинул Германию", — сказал Леманн.
Он подчеркнул, что премьер Саксонии имеет право на собственную позицию по этому вопросу и назвал необходимым обсуждать пути выхода из кризиса.
Мельник в свою очередь назвал слова Леманна "беспрецедентной грубой чушью" и призвал отреагировать на них главу фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридриха Мерца.
Мельник был уволен с должности посла Украины в Германии после целого ряда скандалов, в частности, отрицания геноцида поляков бандеровцами и оскорблений премьера ФРГ Олафа Шольца, которого посол назвал "обиженной ливерной колбасой".
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
28 августа, 12:30
Обстрелы, правила для моряков, хамство Мельника. Главное на Украине на 12:00 28 августаУкраинские военные продолжают обстреливать Донбасс и терроризировать Северную Таврию. На Украине опубликовали правила пересечения границы моряками. Посол Украины в Германии Андрей Мельник снова нахамил немецким политикам
 
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