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Экс-посла Украины призвали срочно выдворить из Германии

Экс-посла Украины призвали срочно выдворить из Германии - 30.08.2022 Украина.ру

Экс-посла Украины призвали срочно выдворить из Германии

Депутат немецкого бундестага от фракции ХДС/ХСС Йенс Леманн призвал объявить бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника персоной нон грата, сообщает Bild

2022-08-30T17:18

2022-08-30T17:18

2022-08-30T17:18

новости

андрей мельник

персона нон грата

германия

украина

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Так Леманн поддержал премьера Саксонии Михаэля Кречмера, который призывал Киев вернуться за стол переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Мельник призвал запретить Кречмеру посещать Украину."Мне надоело, что Мельник постоянно жалуется на решения, принятые Берлином, отзывает приглашения посетить Киев и оскорбляет наших политиков. Чаша терпения переполнилась… Мельник был снят с должности, поэтому его нужно немедленно объявить персоной нон грата, чтобы он как можно скорее покинул Германию", — сказал Леманн.Он подчеркнул, что премьер Саксонии имеет право на собственную позицию по этому вопросу и назвал необходимым обсуждать пути выхода из кризиса.Мельник в свою очередь назвал слова Леманна "беспрецедентной грубой чушью" и призвал отреагировать на них главу фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридриха Мерца.Мельник был уволен с должности посла Украины в Германии после целого ряда скандалов, в частности, отрицания геноцида поляков бандеровцами и оскорблений премьера ФРГ Олафа Шольца, которого посол назвал "обиженной ливерной колбасой".

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новости, андрей мельник, персона нон грата, германия, украина