https://ukraina.ru/20220830/1038270943.html

Россия, НАТО и Китай. Холодная война за Арктику

Россия, НАТО и Китай. Холодная война за Арктику - 30.08.2022 Украина.ру

Россия, НАТО и Китай. Холодная война за Арктику

Украина.ру, 30.08.2022

2022-08-30T17:08

2022-08-30T17:08

2022-08-30T17:50

эксклюзив

нато

арктика

столтенберг

газ

нефть

китай

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Руководство Североатлантического Альянса заявляет о решимости милитаризировать арктическую зону, насыщая ее своими подразделениями. Потому что лидеры НАТО рассматривают высокие широты в качестве поля битвы с Москвой и Пекином, которая может развернуться уже в ближайшие годы.«НАТО должен усилить присутствие в Арктике», — заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в новом программном интервью газете Welt am Sonntag. По его словам, военный блок «инвестирует в морские разведывательные самолеты, чтобы получить четкое представление о том, что происходит на крайнем Севере», и с тревогой наблюдает за активизацией российских военных.«Мы видим значительное усиление российского военного присутствия в Арктике», — заявил в этом интервью Столтенберг. Как утверждает генеральный секретарь НАТО, Россия «вновь открывает военные базы советских времен, размещает и испытывает там новое современное оружие, в частности, гиперзвуковые ракеты».Кроме того, Столтенберг указывает, что за ситуацией в арктической зоне пристально наблюдает руководство Китая, которое приступило к созданию собственных полярных станций.По мнению генсека НАТО, район северного полюса является «решающим связующим звеном между Северной Америкой и Европой», поскольку северный морской путь представляет собой наиболее удобный узел транспортных коммуникаций между Западной Европой, Восточной Азией, Северной Америкой и Россией. А это побуждает НАТО усиливать свое военное присутствие в северных водах.Действительно в условиях глобального потепления, когда Северный Ледовитый океан постепенно освобождается от ледяного покрова, северный широтный маршрут приобретает важное значение для развития мирового судоходства. А контроль над ним, в свою очередь, имеет важное геополитическое значение, игнорировать которое более невозможно.В то же время, таяние льдов создает возможность для освоения природных ресурсов, скрытых на арктическом шельфе, где, по предварительным геологоразведочным данным, сосредоточены огромные запасы нефти и газа. Тем более современные технологии позволяют добывать углеводороды там, где раньше эти было невозможно в силу специфики полярных широт, с критически низкими температурами воздуха и воды.Все эти причины подталкивают Запад к тому, что оспаривать российский суверенитет над арктическими морями. Плановое развертывание российских вооруженных сил, которые возвращаются в Арктику после катастрофы девяностых годов, чтобы защищать ее от поползновений со стороны «западных партнеров», вызывают в Вашингтоне открытое недовольство, и политическое напряжение вокруг холодной полярной шапки планеты нарастает буквально в ежедневном режиме.26 августа администрация Соединенных Штатов Америки заявила, что впервые в истории назначит специального представителя по Арктике — чтобы «представлять американские интересы и принимать усилия для углубления сотрудничества в этом регионе с союзниками и партнерами».По словам представителя внешнеполитического ведомства США Веданта Патела, Россия и Китай расширяют свое присутствие в водах, открывшихся ото льда в результате климатических изменений. А это вынуждает американцев спешить, работая над созданием собственных арктических войск и современного ледокольного флота.«Арктический регион, который является мирным, стабильным, процветающим и подходящим для сотрудничества, имеет решающее стратегическое значение для Соединенных Штатов и является приоритетным для госсекретаря Блинкена», — заявил Пател.Однако на самом деле американцы направляют усилия на то, чтобы разместить в зоне северного морского пути свои постоянные военные базы и направить туда свои военные корабли. Хотя эта конфронтация в холодных водах открывает очередной фронт холодной войны, с перспективой прямого военного столкновения — если в Вашингтоне выдвинут территориальные претензии в адрес России или попробуют проигнорировать ее суверенитет над северной территорией, под предлогом «защиты свободного международного судоходства».Попытки вытеснить Россию из Арктики предпринимаются уже сегодня, хотя пока для этого используются дипломатические демарши. В начале года семь стран Арктического совета приостановили свое участие в этой организации, потому что сейчас в ней председательствует Россия. Подобное решение парализовало деятельность этого консультативного органа — однако это отвечает задачам американской политики, направленной на формирование нового очага нестабильности.Кроме того, Норвегия попыталась оспорить законное российское присутствие России на островах архипелага Шпицберген, опираясь на поддержку со стороны все тех же США. Норвежское правительство заблокировала поставку продовольствия для российских шахтеров под предлогом выполнения санкций. И хотя в Осло сняли блокаду, действия Норвегии ясно носили провокационный и агрессивный характер. А политическое напряжение вокруг Шпицбергена сохраняется и сегодня.Российская сторона жестко реагирует на попытки прощупать свои северные государственные рубежи. Как завили в апреле в МИДе, Россия видит риски непреднамеренных инцидентов с силами НАТО в Арктике, поскольку государства Альянса все активнее вовлекаются в военную активность НАТО вблизи полюса. А уже в мае российские дипломаты предупредили, что арктический регион становится интернациональным театром военных действий. Потому что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО будет увеличивать военно-политическую нестабильность в высоких широтах.Новое интервью Йенса Столтенберга тоже вызвало в Москве немедленную реакцию. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявления генерального секретаря НАТО указывают на попытки противостоять законным российским интересам в Арктике. Как отметил Песков, арктические территории являются для России важной зоной экономической и хозяйственной деятельности, а контроль над ними позволяет обеспечивать национальную безопасность РФ.Пресс-секретарь президента указывает на то, что Россия готова к международному сотрудничеству в арктическом регионе, однако будет развивать его с дружественными странами — в особенности с КНР. Поскольку партнерское взаимодействие с Китаем носит мирный характер и не несет угрозы никаким странам или объединениям.С этим согласны и в Пекине. Как заявил глава департамента европейских исследований института международных исследований КНР Цуй Хунцзянь, Арктика станет в будущем важной зоной международной конкуренции, а США развернут за нее борьбу, чтобы поставить под свой контроль судоходные пути и ресурсы.Глава Института международных отношений при Народном университете КНР Ван Ивэй также убежден в том, что Запад во главе с Соединенными Штатами Америки стремится установить в Арктике свои правила.Однако, как отмечают китайские эксперты, это только усиливает стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем, направленное на отражение очередной глобальной атаки со стороны Запада.

https://ukraina.ru/20210707/1031794603.html

https://ukraina.ru/20220522/1034006556.html

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2022

Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Сердюков

эксклюзив, нато, арктика, столтенберг, газ, нефть, китай