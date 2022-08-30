https://ukraina.ru/20220830/1038270834.html

Военный эксперт ответил на вопрос, почему русские войска вошли в Соледар, не подавив артиллерию ВСУ

Военный эксперт ответил на вопрос, почему русские войска вошли в Соледар, не подавив артиллерию ВСУ - 30.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт ответил на вопрос, почему русские войска вошли в Соледар, не подавив артиллерию ВСУ

Мы можем понять общую стратегию, находясь в Москве или Петербурге, но мы не знаем обстановки на фронте, которую знает глава Генштаба или командир подразделения. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-30T18:30

2022-08-30T18:30

2022-08-30T18:30

всу

донбасс

россия

артиллерия

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Ранее сообщалось, что в Соледаре идут бои в промзоне к западу от завода "Кнауф" и в районе карьера, откуда вытеснили ВСУ. Также продолжается штурм поселков вокруг города: Бахмутское, Белогоровка и Яковлевка. Хотя изначально были прогнозы, что союзные войска не будут заходить в Соледар до тех пор, пока не подавят украинскую артиллерию, которая располагается на высотах вокруг города.По его словам, в этом случае никакие рекомендации, посланные из высоких кабинетов или даже из штаба группировки объединенных войск, не действуют. Потому что каждый командир действует, исходя из сложившейся обстановки и из своего понимания целей и задач приказа.Поэтому, если сейчас штурмовые группы заходят в Соледар, в Бахмут, оттесняют украинские части к Северску и от Горловки, это значит, что решаются оперативно-тактические задачи, без завершения которых стратегический перелом осуществить невозможно, пояснил специалист.В целом после того, как будет разбита группировка ВСУ, цепляющаяся сейчас за запад Донбасса и донецкий кряж, наступление будет идти гораздо более управляемо, спокойно и прогнозируемо. Потому что наше преимущество в артиллерии, тактической авиации и средствах разведки станет подавляющим, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, донбасс, россия, артиллерия