Военный эксперт ответил на вопрос, почему русские войска вошли в Соледар, не подавив артиллерию ВСУ - 30.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт ответил на вопрос, почему русские войска вошли в Соледар, не подавив артиллерию ВСУ
Военный эксперт ответил на вопрос, почему русские войска вошли в Соледар, не подавив артиллерию ВСУ - 30.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт ответил на вопрос, почему русские войска вошли в Соледар, не подавив артиллерию ВСУ
Мы можем понять общую стратегию, находясь в Москве или Петербурге, но мы не знаем обстановки на фронте, которую знает глава Генштаба или командир подразделения. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-30T18:30
2022-08-30T18:30
всу
донбасс
россия
артиллерия
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Ранее сообщалось, что в Соледаре идут бои в промзоне к западу от завода "Кнауф" и в районе карьера, откуда вытеснили ВСУ. Также продолжается штурм поселков вокруг города: Бахмутское, Белогоровка и Яковлевка. Хотя изначально были прогнозы, что союзные войска не будут заходить в Соледар до тех пор, пока не подавят украинскую артиллерию, которая располагается на высотах вокруг города.По его словам, в этом случае никакие рекомендации, посланные из высоких кабинетов или даже из штаба группировки объединенных войск, не действуют. Потому что каждый командир действует, исходя из сложившейся обстановки и из своего понимания целей и задач приказа.Поэтому, если сейчас штурмовые группы заходят в Соледар, в Бахмут, оттесняют украинские части к Северску и от Горловки, это значит, что решаются оперативно-тактические задачи, без завершения которых стратегический перелом осуществить невозможно, пояснил специалист.В целом после того, как будет разбита группировка ВСУ, цепляющаяся сейчас за запад Донбасса и донецкий кряж, наступление будет идти гораздо более управляемо, спокойно и прогнозируемо. Потому что наше преимущество в артиллерии, тактической авиации и средствах разведки станет подавляющим, заключил собеседник издания.
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всу, донбасс, россия, артиллерия
ВСУ, Донбасс, Россия, артиллерия

Военный эксперт ответил на вопрос, почему русские войска вошли в Соледар, не подавив артиллерию ВСУ

18:30 30.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкРабота РСЗО БМ-21 "Град" по позициям ВСУ на Авдеевском направлении
Работа РСЗО БМ-21 Град по позициям ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
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Мы можем понять общую стратегию, находясь в Москве или Петербурге, но мы не знаем обстановки на фронте, которую знает глава Генштаба или командир подразделения. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Ранее сообщалось, что в Соледаре идут бои в промзоне к западу от завода "Кнауф" и в районе карьера, откуда вытеснили ВСУ. Также продолжается штурм поселков вокруг города: Бахмутское, Белогоровка и Яковлевка. Хотя изначально были прогнозы, что союзные войска не будут заходить в Соледар до тех пор, пока не подавят украинскую артиллерию, которая располагается на высотах вокруг города.
По его словам, в этом случае никакие рекомендации, посланные из высоких кабинетов или даже из штаба группировки объединенных войск, не действуют. Потому что каждый командир действует, исходя из сложившейся обстановки и из своего понимания целей и задач приказа.
Поэтому, если сейчас штурмовые группы заходят в Соледар, в Бахмут, оттесняют украинские части к Северску и от Горловки, это значит, что решаются оперативно-тактические задачи, без завершения которых стратегический перелом осуществить невозможно, пояснил специалист.
"В этих условия контрпродуктивно рассуждать о том, почему не подавлены артиллерийские точки. Может, их трудно было подавить или они не представляют большой угрозы для наступающих войск. Более того, даже если бы я знал планы Союзных войск, я бы не стал их раскрывать, потому что это попахивает изменой. Поэтому давайте просто следить за развитием событий", - указал Анпилогов.
В целом после того, как будет разбита группировка ВСУ, цепляющаяся сейчас за запад Донбасса и донецкий кряж, наступление будет идти гораздо более управляемо, спокойно и прогнозируемо. Потому что наше преимущество в артиллерии, тактической авиации и средствах разведки станет подавляющим, заключил собеседник издания.
 
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