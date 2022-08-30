"Лысый" палач и "Трупное" поле. Бандеровская бойня поляков в Островках и Воле Островецкой - 30.08.2022 Украина.ру
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"Лысый" палач и "Трупное" поле. Бандеровская бойня поляков в Островках и Воле Островецкой
"Лысый" палач и "Трупное" поле. Бандеровская бойня поляков в Островках и Воле Островецкой - 30.08.2022 Украина.ру
"Лысый" палач и "Трупное" поле. Бандеровская бойня поляков в Островках и Воле Островецкой
30 августа 1943 года курень УПА* "Буг" под началом Ивана Климчака уничтожил польские сёла Островки и Воля Островецая на Волыни, вследствие чего было убито более Украина.ру, 30.08.2022
2022-08-30T16:54
2022-08-30T16:54
история
1943
волынская резня
великая отечественная война
волынь
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30 августа 1943 года курень УПА* "Буг" под началом Ивана Климчака уничтожил польские сёла Островки и Воля Островецая на Волыни, вследствие чего было убито более 1100 поляков, в том числе 446 детейПодразделениям, предназначенным для выполнения "грязной" работы, нацисты любили давать различные мирные названия.К примеру, полк спецназначения Бранденбург-800, в состав которого входили печально известные легионы украинских националистов "Нахтигаль" и "Роланд", официально именовался "800-й строительно-учебный". А созданную в сентябре 1941-го в Луцке учебку для подготовки украинских полицаев немецкие оккупационные власти назвали "Сельскохозяйственной школой".Однако к селу она имела лишь одно отношение: её выпускники были призваны выполнять поручения нацистов в сельской местности, в частности, обеспечивать бесперебойную работу сохранённой оккупантами системы колхозов и совхозов.Командовал школой майор Кайзер, его заместителями были зондерфюрер Зайдель и обер-лейтенант Баснер, позже к ним присоединился майор Гоге — бывший литовский военный, хорошо владевший русским языком. С украинской стороны командование личным составом осуществляли сначала Матвей Мелешко, позже Александр Косаревич, однако реальным руководителем был начальник штаба школы Степан Коваль, работавший по заданию бандеровского крыла Организации украинских националистов (ОУН)*.Одним из взводов этой школы командовал уроженец Волыни Иван Климчак.О том, каким "сельским хозяйством" готовились заниматься курсанты, свидетельствует следующий факт: когда весной 1942 года немцы начали создание в Мацееве (ныне село Луков Волынской области) 103-го батальона шуцманшафта (охранной полиции), для усиления его личного состава из Луцка прислали именно взвод Климчука. После нескольких месяцев подготовки, 10 сентября 1942 года, батальон, в том числе и сам Иван Климчак, принял участие в расстреле 1512 евреев из Турийского гетто.В марте 1943 года руководство ОУН*(б) на Волыни разыграло привычное представление: Мацеев был атакован немногочисленными отрядами Украинской повстанческой армии (УПА*), после чего103-й батальон шуцманшафта в полном составе дезертировал и присоединился к УПА*. Этот переход был запланирован заранее, и готовил его именно Иван Климчак.После этого Климчак под псевдонимом "Лысый" возглавил сначала сотню, а потом и курень УПА* под названием "Буг", сформированные из его бывших сослуживцев.Украинские пропагандисты с пеной у рта доказывают, что УПА* будто бы "боролась с оккупантами", однако первыми жертвами этого формирования стали мирные поляки, жившие на Волыни. Первое массовое убийство мирных поляков произошло в селе Паросля Первая Сарненского уезда Подольского воеводства ещё 9 февраля 1943 года, именно эту акцию считают прелюдией "Волынской резни".Апофеозом же резни польского населения Волыни стало "кровавое воскресенье" 11 июля 1943-го, когда отряды УПА* и науськиваемые бандеровцами украинские крестьяне убили жителей более 100 польских сёл региона.Однако на западе Волыни, в Любомльском уезде, до конца августа 1943 года ситуация была спокойной.Существовавшее здесь подполье польской Армии Крайовой (АК) пыталось создать в польских сёлах уезда подразделения самообороны, однако удалось добиться лишь выставления отдельных постов в ночное время. Инспекция, проведённая командиром Любомльского района АК в августе 1943-го, показала, что эти посты не слишком дисциплинированы и не соблюдают правила несения караульной службы.В двадцатых числах августа до сёл Островки и Воля Островецкая Любомльского уезда дошли слухи, что в соседних украинских сёлах происходит мобилизация в УПА* и науськивание их жителей против поляков. Однако многие поляки стали жертвой украинской пропаганды, считая, что УПА* готовит акцию против немцев.Более того, под утро 30 августа посты в Островках и Воле Островецкой были сняты, поскольку атаку со стороны украинцев посчитали маловероятной. Правда, вряд ли вооружённые косами и вилами люди без военной подготовки смогли бы противостоять нескольким сотням бывших полицейских с винтовками и пулемётами.Утром 30 августа сёла Островки и Воля Островецкая были окружены боевиками УПА* из куреня "Буг".Людей, которые пытались вырваться, возвращали назад. Всех жителей Островков собрали на площади возле школы, после этого мужчин заперли в школе, а женщин, детей и стариков — в деревянном костёле. После этого захватчики выкопали три рва для тел жертв, начали небольшими группами выводить к ним связанных мужчин и убивать их топорами и дубинами. Судя по всему, в дальнейшие планы бандеровцев входило сожжение костёла вместе с людьми, однако они получили информацию о том, что неподалёку появился немецкий патруль.Тогда собранных в костёле людей вывели, и под охраной заставили идти в направлении украинского села Сокол. Нескольких пытавшихся убежать по дороге застрелили. В конце концов, у леса Кокоравец поляков начал выводить группами по 10 человек, класть лицом на стерню и убивать выстрелами в затылок. Трупы так и лежали там несколько дней, после чего бандиты заставили жителей села Сокол их похоронить прямо на поле, которое после этого стали называть "трупным".Историки считают, что всего в Островках были убиты 521 поляк и два еврея, в том числе 246 детей в возрасте до 14 лет. В резне спаслись всего несколько человек, которым удалось убежать, хорошо спрятаться или прикинуться мёртвыми. Среди убитых было и несколько жителей Воли Островецкой, за несколько дней до трагедии перебравшихся в Островки, считая их более безопасным местом.В самой же Воле Островецкой сценарий нападения несколько отличался.Поначалу захватчики вели себя спокойно. Поляков собрали перед школой под предлогом обсуждения совместной борьбы с немцами. Правда, тех, кто не хотел идти на это собрание, вели силой или убивали. Школьное здание и площадь перед ним были заполнены жителями Воли Островецкой.Около 10 утра один из командиров куреня УПА* произнес пламенную речь перед собравшимися, и объявил, что будет проведено медицинское обследование жителей села, после чего из отобранных поляков будет создан партизанский отряд.После этой речи по 5-10 мужчин стали отделять от толпы и вести в сарай Антония Стражица вроде как для обследования, на самом же деле — для казни с применением топоров, дубин и молотков для убийства животных. Мертвых бросали в яму, вырытую прямо в сарае. После того, как все мужчины были казнены, по тому же сценарию начали убивать женщин, детей и стариков.Однако это занимало слишком много времени, и тогда около 200 людей были заперты в школе, а около 30 — в сарае, оба здания обложили соломой и подожгли. При этом в окна школы бросали гранаты, а тех, кому удалось выбраться, расстреливали.Всего в Воле Островецкой, по данным исследователей, бандеровцы убили 628 поляков и 7 евреев, в том числе 220 детей до 14 лет. Как и в Островках, нескольким людям удалось спастись.В то время, как боевики УПА* убивали поляков, жители соседних украинских сёл опустошали дома и хозяйственные строения в Островках и Воле Островецкой, вывозя награбленное на телегах. Обнаруживая в различных укрытиях спрятавшихся поляков, украинцы выдавали их убийцам.Поэтому неудивительно, что 5 октября 1943 года подразделения АК под командованием Казимира Филиповича "Корда" и Владислава Черминьского "Ястреба" совершили акцию возмездия, уничтожив украинские сёла Сокол и Полапы.Карьера же Ивана Климчака "Лысого" после резни в Островках и Воле Островецкой пошла в гору. В августе 1944 года он стал командиром бригады "Пилявцы" округа УПА* "Завихост".Но уже в октябре 1944-го Климчак был убит в столкновении с отрядом НКВД неподалёку от Шацка, где его тело позже было выставлено на всеобщее обозрение.Случившееся в Островках и Воле Островецкой на протяжении десятилетий было табу — и в СССР, и в Польской народной республике.Но в конце 1970-х Леон Попек, сын выжившей в резне жительницы Островков Гелены Попек, решил прервать заговор молчания. Он начал искать в Польше и по всему миру жителей двух этих сёл, и 30 августа 1983 года, в 40-ю годовщину преступления, собрал их в селе Руда Гута — в Люблинском воеводстве, практически на границе с Украиной.А через год на кладбище этого села был воздвигнут первый в Польше обелиск памяти убитых на Волыни поляков. На его открытие съехались несколько тысяч выживших в "Волынской резне" поляков и их потомков.С 1990 года бывшие жители Островков и Воли Островецкой, их дети и внуки 30 августа приезжают на место, где когда-то были эти сёла, о которых напоминает лишь Островецкое приходское кладбище. Благодаря стараниям Леона Попека, в 1992-м, 2011-м и 2015-м годах была произведена эксгумация ряда братских могил, в том числе н "трупном поле", найдены останки 680 жертв, которые перезахоронены на упомянутом выше кладбище.В 2011 году президент Польши Бронислав Коморовский предлагал своему украинскому коллеге Виктору Януковичу 30 августа синхронно открыть памятники жертвам УПА в Островках и АК — в польской Сагрыни, однако этого так и не произошло.В октябре 2011 года на Островецком кладбище был установлен памятник, изготовленный за деньги Польского совета охраны памяти борьбы и мученичества, но представителей украинских властей — ни центральных, ни местных, — на церемонии открытия не было.Доктор Леон Попек, который ныне занимает должность начальника отдела Института национальной памяти Польши, три года назад заявил в комментарии Польскому агентству прессы, что в районе Островков и Воли Островецкой остаются не обследованными более 30 массовых захоронений.Однако, как известно, в последние годы эксгумация могил жертв "Волынской резни" остановлена. Несмотря на постоянные обещания — сначала Петра Порошенко, а потом и Владимира Зеленского, — поляки так и не получили возможности с надлежащими почестями перезахоронить своих соплеменников. Очевидно, всё дело в том, что их убийцы в нынешней Украине являются национальными героями.* Организация, запрещенная в Российской Федерации
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https://ukraina.ru/20210209/1030502135.html
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история, 1943, волынская резня, великая отечественная война, волынь
История, 1943, Волынская резня, Великая Отечественная война, Волынь

"Лысый" палач и "Трупное" поле. Бандеровская бойня поляков в Островках и Воле Островецкой

16:54 30.08.2022
 
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Олег Хавич
автор Ukraina.ru
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30 августа 1943 года курень УПА* "Буг" под началом Ивана Климчака уничтожил польские сёла Островки и Воля Островецая на Волыни, вследствие чего было убито более 1100 поляков, в том числе 446 детей
Подразделениям, предназначенным для выполнения "грязной" работы, нацисты любили давать различные мирные названия.
К примеру, полк спецназначения Бранденбург-800, в состав которого входили печально известные легионы украинских националистов "Нахтигаль" и "Роланд", официально именовался "800-й строительно-учебный". А созданную в сентябре 1941-го в Луцке учебку для подготовки украинских полицаев немецкие оккупационные власти назвали "Сельскохозяйственной школой".
Однако к селу она имела лишь одно отношение: её выпускники были призваны выполнять поручения нацистов в сельской местности, в частности, обеспечивать бесперебойную работу сохранённой оккупантами системы колхозов и совхозов.
Командовал школой майор Кайзер, его заместителями были зондерфюрер Зайдель и обер-лейтенант Баснер, позже к ним присоединился майор Гоге — бывший литовский военный, хорошо владевший русским языком. С украинской стороны командование личным составом осуществляли сначала Матвей Мелешко, позже Александр Косаревич, однако реальным руководителем был начальник штаба школы Степан Коваль, работавший по заданию бандеровского крыла Организации украинских националистов (ОУН)*.
Одним из взводов этой школы командовал уроженец Волыни Иван Климчак.
30 июня 2021, 18:40
Украинское подразделение «Нахтигаль» на службе Гитлера: мифы и фактыВопреки распространённым мифам, сформированное из украинских националистов подразделение полка абвера «Бранденбург-800» под названием «Нахтигаль» не было батальоном, а Роман Шухевич не был его командиром
О том, каким "сельским хозяйством" готовились заниматься курсанты, свидетельствует следующий факт: когда весной 1942 года немцы начали создание в Мацееве (ныне село Луков Волынской области) 103-го батальона шуцманшафта (охранной полиции), для усиления его личного состава из Луцка прислали именно взвод Климчука. После нескольких месяцев подготовки, 10 сентября 1942 года, батальон, в том числе и сам Иван Климчак, принял участие в расстреле 1512 евреев из Турийского гетто.
В марте 1943 года руководство ОУН*(б) на Волыни разыграло привычное представление: Мацеев был атакован немногочисленными отрядами Украинской повстанческой армии (УПА*), после чего103-й батальон шуцманшафта в полном составе дезертировал и присоединился к УПА*. Этот переход был запланирован заранее, и готовил его именно Иван Климчак.
После этого Климчак под псевдонимом "Лысый" возглавил сначала сотню, а потом и курень УПА* под названием "Буг", сформированные из его бывших сослуживцев.
Украинские пропагандисты с пеной у рта доказывают, что УПА* будто бы "боролась с оккупантами", однако первыми жертвами этого формирования стали мирные поляки, жившие на Волыни. Первое массовое убийство мирных поляков произошло в селе Паросля Первая Сарненского уезда Подольского воеводства ещё 9 февраля 1943 года, именно эту акцию считают прелюдией "Волынской резни".
- РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля 2021, 13:00
День в истории. 9 февраля: состоялась кровавая прелюдия Волынской резниВ этот день в 1943 году украинские националисты совершили первое массовое убийство мирных поляков — в селе Паросля Первая Сарненского уезда Подольского воеводства. Через пять месяцев резня польского населения началась по всей Волыни. Однако какие именно из разнообразных украинских формирований совершили это преступление?
Апофеозом же резни польского населения Волыни стало "кровавое воскресенье" 11 июля 1943-го, когда отряды УПА* и науськиваемые бандеровцами украинские крестьяне убили жителей более 100 польских сёл региона.
Однако на западе Волыни, в Любомльском уезде, до конца августа 1943 года ситуация была спокойной.
Существовавшее здесь подполье польской Армии Крайовой (АК) пыталось создать в польских сёлах уезда подразделения самообороны, однако удалось добиться лишь выставления отдельных постов в ночное время. Инспекция, проведённая командиром Любомльского района АК в августе 1943-го, показала, что эти посты не слишком дисциплинированы и не соблюдают правила несения караульной службы.
В двадцатых числах августа до сёл Островки и Воля Островецкая Любомльского уезда дошли слухи, что в соседних украинских сёлах происходит мобилизация в УПА* и науськивание их жителей против поляков. Однако многие поляки стали жертвой украинской пропаганды, считая, что УПА* готовит акцию против немцев.
Более того, под утро 30 августа посты в Островках и Воле Островецкой были сняты, поскольку атаку со стороны украинцев посчитали маловероятной. Правда, вряд ли вооружённые косами и вилами люди без военной подготовки смогли бы противостоять нескольким сотням бывших полицейских с винтовками и пулемётами.
Утром 30 августа сёла Островки и Воля Островецкая были окружены боевиками УПА* из куреня "Буг".
вооруженные формирования украинских националистов УПА Бой под Гурбами
25 августа, 16:00
"Прикрывая звезду трезубом". Почему украинский епископ объявил бандеровцев агентам Кремля
Людей, которые пытались вырваться, возвращали назад. Всех жителей Островков собрали на площади возле школы, после этого мужчин заперли в школе, а женщин, детей и стариков — в деревянном костёле. После этого захватчики выкопали три рва для тел жертв, начали небольшими группами выводить к ним связанных мужчин и убивать их топорами и дубинами. Судя по всему, в дальнейшие планы бандеровцев входило сожжение костёла вместе с людьми, однако они получили информацию о том, что неподалёку появился немецкий патруль.
Тогда собранных в костёле людей вывели, и под охраной заставили идти в направлении украинского села Сокол. Нескольких пытавшихся убежать по дороге застрелили. В конце концов, у леса Кокоравец поляков начал выводить группами по 10 человек, класть лицом на стерню и убивать выстрелами в затылок. Трупы так и лежали там несколько дней, после чего бандиты заставили жителей села Сокол их похоронить прямо на поле, которое после этого стали называть "трупным".
Историки считают, что всего в Островках были убиты 521 поляк и два еврея, в том числе 246 детей в возрасте до 14 лет. В резне спаслись всего несколько человек, которым удалось убежать, хорошо спрятаться или прикинуться мёртвыми. Среди убитых было и несколько жителей Воли Островецкой, за несколько дней до трагедии перебравшихся в Островки, считая их более безопасным местом.
В самой же Воле Островецкой сценарий нападения несколько отличался.
Поначалу захватчики вели себя спокойно. Поляков собрали перед школой под предлогом обсуждения совместной борьбы с немцами. Правда, тех, кто не хотел идти на это собрание, вели силой или убивали. Школьное здание и площадь перед ним были заполнены жителями Воли Островецкой.
- РИА Новости, 1920, 28.02.2019
28 февраля 2019, 15:00
75 пять лет резне в Гуте Пеняцкой. Как проходила совместная карательная акция дивизии СС «Галичина» и УПА*Массовое убийство поляков в селе Гута Пеняцкая является символом не только преступной практики украинских националистов в 1930-40-х годах, но и тесного сотрудничества УПА* с гитлеровцами
Около 10 утра один из командиров куреня УПА* произнес пламенную речь перед собравшимися, и объявил, что будет проведено медицинское обследование жителей села, после чего из отобранных поляков будет создан партизанский отряд.
После этой речи по 5-10 мужчин стали отделять от толпы и вести в сарай Антония Стражица вроде как для обследования, на самом же деле — для казни с применением топоров, дубин и молотков для убийства животных. Мертвых бросали в яму, вырытую прямо в сарае. После того, как все мужчины были казнены, по тому же сценарию начали убивать женщин, детей и стариков.
Однако это занимало слишком много времени, и тогда около 200 людей были заперты в школе, а около 30 — в сарае, оба здания обложили соломой и подожгли. При этом в окна школы бросали гранаты, а тех, кому удалось выбраться, расстреливали.
Всего в Воле Островецкой, по данным исследователей, бандеровцы убили 628 поляков и 7 евреев, в том числе 220 детей до 14 лет. Как и в Островках, нескольким людям удалось спастись.
В то время, как боевики УПА* убивали поляков, жители соседних украинских сёл опустошали дома и хозяйственные строения в Островках и Воле Островецкой, вывозя награбленное на телегах. Обнаруживая в различных укрытиях спрятавшихся поляков, украинцы выдавали их убийцам.
- РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 01:00
Конкуренты бандеровцев. Как "Украинский легион самообороны" уничтожил польское село Хланюв
Поэтому неудивительно, что 5 октября 1943 года подразделения АК под командованием Казимира Филиповича "Корда" и Владислава Черминьского "Ястреба" совершили акцию возмездия, уничтожив украинские сёла Сокол и Полапы.
Карьера же Ивана Климчака "Лысого" после резни в Островках и Воле Островецкой пошла в гору. В августе 1944 года он стал командиром бригады "Пилявцы" округа УПА* "Завихост".
Но уже в октябре 1944-го Климчак был убит в столкновении с отрядом НКВД неподалёку от Шацка, где его тело позже было выставлено на всеобщее обозрение.
Случившееся в Островках и Воле Островецкой на протяжении десятилетий было табу — и в СССР, и в Польской народной республике.
Но в конце 1970-х Леон Попек, сын выжившей в резне жительницы Островков Гелены Попек, решил прервать заговор молчания. Он начал искать в Польше и по всему миру жителей двух этих сёл, и 30 августа 1983 года, в 40-ю годовщину преступления, собрал их в селе Руда Гута — в Люблинском воеводстве, практически на границе с Украиной.
А через год на кладбище этого села был воздвигнут первый в Польше обелиск памяти убитых на Волыни поляков. На его открытие съехались несколько тысяч выживших в "Волынской резне" поляков и их потомков.
28 мая 2021, 01:00
Атака на Грубешув. Как бандеровцы и поляки стали братьями по оружиюВ ночь с 27 на 28 мая 1946 года состоялась самая известная совместная операция Украинской повстанческой армии (УПА*) и Армии Крайовой (АК) - атака на польский город Грубешув. Однако сотрудничество УПА* и АК началось ещё раньше
С 1990 года бывшие жители Островков и Воли Островецкой, их дети и внуки 30 августа приезжают на место, где когда-то были эти сёла, о которых напоминает лишь Островецкое приходское кладбище. Благодаря стараниям Леона Попека, в 1992-м, 2011-м и 2015-м годах была произведена эксгумация ряда братских могил, в том числе н "трупном поле", найдены останки 680 жертв, которые перезахоронены на упомянутом выше кладбище.
В 2011 году президент Польши Бронислав Коморовский предлагал своему украинскому коллеге Виктору Януковичу 30 августа синхронно открыть памятники жертвам УПА в Островках и АК — в польской Сагрыни, однако этого так и не произошло.
В октябре 2011 года на Островецком кладбище был установлен памятник, изготовленный за деньги Польского совета охраны памяти борьбы и мученичества, но представителей украинских властей — ни центральных, ни местных, — на церемонии открытия не было.
Доктор Леон Попек, который ныне занимает должность начальника отдела Института национальной памяти Польши, три года назад заявил в комментарии Польскому агентству прессы, что в районе Островков и Воли Островецкой остаются не обследованными более 30 массовых захоронений.
Однако, как известно, в последние годы эксгумация могил жертв "Волынской резни" остановлена. Несмотря на постоянные обещания — сначала Петра Порошенко, а потом и Владимира Зеленского, — поляки так и не получили возможности с надлежащими почестями перезахоронить своих соплеменников. Очевидно, всё дело в том, что их убийцы в нынешней Украине являются национальными героями.
* Организация, запрещенная в Российской Федерации
 
История1943Волынская резняВеликая Отечественная войнаВолынь
 
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Заголовок открываемого материала
17:05Конец свободы слова: Верховная Рада проголосовала за закон о медиа
16:54"Лысый" палач и "Трупное" поле. Бандеровская бойня поляков в Островках и Воле Островецкой
16:54"Много вбросов": Песков отреагировал на статью WP о поставке иранских беспилотников РФ
16:48"Ты чужой для украинской публики": соцсети о мирных инициативах мэра Одессы
16:46В Washington Post раскрыли хитрость, на которую идут украинские военные
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