https://ukraina.ru/20220830/1038269553.html

"Ты чужой для украинской публики": соцсети о мирных инициативах мэра Одессы

"Ты чужой для украинской публики": соцсети о мирных инициативах мэра Одессы - 30.08.2022 Украина.ру

"Ты чужой для украинской публики": соцсети о мирных инициативах мэра Одессы

Украина.ру, 30.08.2022

2022-08-30T16:48

2022-08-30T16:48

2022-08-30T16:48

одесса

эксклюзив

геннадий труханов

владимир зеленский

переговоры

владимир путин

украина

россия

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Мэр Одессы Геннадий Труханов высказался за переговоры с Россией и поиск компромиссов. Так он ответил корреспонденту итальянской газеты Corriere della Sera на вопрос о Крыме. Интервью с Трухановым было опубликовано 28 августа на сайте изданияВладимир Зеленский сделал много ошибок, но могло бы быть и гораздо хуже, заявил Труханов. Нынешний украинский президент должен был дать больше автономии регионам, и, если бы он прислушивался к предложениям, "страна работала бы лучше", полагает одесский градоначальник."Я не хочу быть неправильно понятым. Конечно, я хотел бы вернуться к нашим границам 1991 года, но необходимо вести переговоры шаг за шагом, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации", – сказал он.Труханов предложил действовать политически, когда "на карту поставлены жизни миллионов людей".Ранее Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией.Однако в украинском "активном" обществе идею о переговорах категорически не приняли. В том числе из-за высокого градуса пропаганды и постоянных заявлений о "неминуемой победе" и "всеобъемлющей поддержке Запада".Труханова в соцсетях наперебой начали обвинять в предательстве, вспомнили его "пророссийскую позицию" и даже приписали посягательство на святое – президентский рейтинг.Сам же мэр Одессы на следующий день после публикации скандального интервью откатил назад: признался в верности ВСУ и Зеленскому. И добавил, что его неверно поняли.Однако общественный резонанс было уже не остановить. Самые яркие высказывания из соцсетей – в обзоре от издания Украина.ру.Блогер из Одессы Андрей Рюриков прочит мэру Одессы скорую отставку:"Вижу, что многих озадачило, почему это Труханов молчал-молчал и вдруг взбрыкнул, высказав давно спрятанную подальше на Украине мысль о мире.Скорее всего, тут личное. Думаю, что Геннадий Леонидович узнал, что ОП собирается его убирать из мэрского кресла. Ну и решил напоследок высказаться таким образом, чтобы в будущем его воспринимали как оппозиционного Зеленскому политика.Ведь оставаться для электората в команде, которая тебя сливает из мэрского кресла, – глупее не придумаешь ситуацию для политика. А вот уход в оппозицию – это тропинка в политическое будущее".Специалист по PR в одесской корпорации ТИС Юрий Радухин назвал мэра Труханова коллаборантом и криминальным авторитетом:"Для окончания войны нужно идти на переговоры с Путиным, – мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью Corriere della Sera.Труханов всегда был ярким примером коллаборанта-изменника, и является всю жизнь представителем во власти международной криминальной группировки. Непонятно, как и почему Труханов сохраняет за собой должность, когда над ним должен продолжаться и быть наконец закончен приговором судебный процесс.Почему военно-политическое руководство Украины никак не реагирует на такие заявления мэра Одессы во время войны? Кто такой Труханов, позволяющий себе во время войны делать такие политические заявления!?Труханов такими заявлениями выступает не только против настроений украинского народа и политической линии руководства государства!.. Но сеет уныние у жителей Одессы – одесситов, но не только у одесситов!..И, наконец, позорит Славный город Одессу!!! Труханов сейчас рассыпается по сетям неуместными постами… "Я не я и хата не моя" Украинцам не нужны его оправдательные посты. Он должен не столько доказывать свою непричастность к этому. Пусть возьмет конкретные куски интервью – там, где он это говорит…Если он говорил одно, а его перекрутили… Так пусть судится с изданием в суде. А пока журналисты только перевели то, что газета в его интервью напечатала, как слова Труханова. Какие у него могут быть претензии к журналистам!? Они могут быть только к изданию.Если Труханов прав, то должен быть иск в суд на издание и решение по этому поводу суда. Но Труханов в суд почему-то не идет и пытается обществу по пальцам что-то доказать в Фейсбуке* и Твиттере. Но сейчас он может писать уже все, что угодно…Потому что очень громко офаршмачился на всю Украину. В очередной раз".Бывший депутат Николаевского горсовета Максим Невенчанный назвал самодеятельность Труханова преждевременной:"Любая, абсолютно любая война заканчивается переговорами. Мэр Одессы Труханов предложил скорее начать переговоры с РФ. Таким образом быстрее закончить войну.Но Борис Джонсон не велел заканчивать войну, так как Британия ещё не решила свои вопросы в этой войне. Джонсону не жалко разрушений и людских потерь, что происходят на Украине.Значит, война ещё будет продолжаться, а у Труханов вскоре начнутся проблемы из-за Зе-режима. А точнее из-за Джонсона".Юрист и общественный деятель Татьяна Монтян написала, что Труханов сдал себя с потрохами:"Мэр Одессы Труханов в интервью итальянской "Корьере делла Сэра" (Corriere della Sera) наговорил зрады, а затем испугался собственной смелости — и снова наговорил.Так, он заявил, что "Путин любит Одессу и не хочет ее бомбить" (хотелось бы верить, кстати); что границы 1991 года – это, конечно, хорошо, но война — это плохо, и что "надо шаг за шагом договариваться, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации" (поздно пить боржоми); что "Зеленский наделал много ошибок, хотя для молодого политика это и нормально". А под занавес заявил, что против сноса памятника Екатерине II и Пушкину (эх...).Благодаря российским СМИ интервью стало достоянием общественности и породило целую сенсацию в салорейховских СМИ, после чего Труханова стали склонять на все лады: мол, потенциальный предатель, готовится сдать Одессу Путину и т. п.В мэрии Одессы принялись быстренько оправдываться и даже накатали целую маляву. Мол, на самом деле ничего такого Труханов не говорил, все это "информационные провокации врага" и "идиотские манипуляции", усугубленные неточностями перевода:Вынужден кратко повторить те же слова, которые я говорю с 24 февраля — оккупанты должны быть изгнаны со всей территории нашей страны. Мы будем сражаться до нашей окончательной Победы. Все переговоры — после того, как россияне покинут нашу землю. Президент — лидер нации. Крым — наш! Верим в ВСУ! Победа будет за нами!И все бы ничего, да только публикация на сайте "Корьере делла Сэра" доступна всем желающим. Ну а те, кто итальянским не владеет, могут воспользоваться хотя бы машинным переводчиком.То есть, общаясь с итальянскими журналистами, Труханов решил рубануть правду-матку и блеснуть свободомыслием, думая, что никто из салорейховцев его слова не прочитает. А когда прочитали — внезапно одумался и решил списать все на "вражескую пропаганду": у всех прокатывало, может, и у него прокатит?Не прокатит, Гена, потому что ты чужой для этой публики и при всем своем старании своим не станешь для них никогда. Даже если будешь каждое утро на планерке петь "Батько наш Бандера".Общественный деятель Татьяна Поп уверена, что все публичные заявления украинских политиков не просто так появляются в прессе, тем более в международной:"А что это за разброд и шатания на местах? Непотопляемый при любых властях мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera вдруг призвал к переговорам с Россией, немного покритиковал Зеленского и даже признался, что сноса памятников Екатерине II, Пушкину и Гагарину.Даже не знаю, какой из этих грехов сейчас в Украине страшнее, но подобные выпады политиканы типа Труханова просто так точно не делают, да еще и в западной прессе"Авторские орфография и пунктуация сохранены.* Принадлежит компании Meta, запрещённой в России

https://ukraina.ru/20220820/1037896527.html

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Виктория Титова

одесса, эксклюзив, геннадий труханов, владимир зеленский, переговоры, владимир путин, украина, россия