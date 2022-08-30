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Депутаты Рады предложили признать Белоруссию государством-спонсором терроризма
Депутаты Рады предложили признать Белоруссию государством-спонсором терроризма - 30.08.2022 Украина.ру
Депутаты Рады предложили признать Белоруссию государством-спонсором терроризма
Депутаты Верховной Рады Украины предложили иностранным парламентским организациям признать Белоруссию государством-спонсором терроризма. Проект обращения зарегистрировали 30 августа
2022-08-30T17:10
2022-08-30T17:10
2022-08-30T17:10
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белоруссия
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Депутаты предложили обратиться в ООН, Европейский парламент, парламентские ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ, НАТО и ОЧЕС с требованием признать Белоруссию спонсором терроризма. Проект обращения составили пять депутатов: Сергей Кузьминых, Иван Крулько, Анна Бондар, Евгений Брагар и Александр Алексейчук. Текст обращения не опубликован. 24 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости государства. Он пожелал "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни". По его словам, Белоруссия продолжит выступать за сохранение согласия и дружественных контактов с Украиной на всех уровнях.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, белоруссия, верховная рада, государство
Новости, Украина, Белоруссия, Верховная Рада, государство
Депутаты Рады предложили признать Белоруссию государством-спонсором терроризма
Депутаты Верховной Рады Украины предложили иностранным парламентским организациям признать Белоруссию государством-спонсором терроризма. Проект обращения зарегистрировали 30 августа
Депутаты предложили обратиться в ООН, Европейский парламент, парламентские ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ, НАТО и ОЧЕС с требованием признать Белоруссию спонсором терроризма. Проект обращения составили пять депутатов: Сергей Кузьминых, Иван Крулько, Анна Бондар, Евгений Брагар и Александр Алексейчук.
Текст обращения не опубликован.
24 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости государства. Он пожелал "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни". По его словам, Белоруссия продолжит выступать за сохранение согласия и дружественных контактов с Украиной на всех уровнях.