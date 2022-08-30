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Депутаты Рады предложили признать Белоруссию государством-спонсором терроризма

Депутаты Рады предложили признать Белоруссию государством-спонсором терроризма - 30.08.2022 Украина.ру

Депутаты Рады предложили признать Белоруссию государством-спонсором терроризма

Депутаты Верховной Рады Украины предложили иностранным парламентским организациям признать Белоруссию государством-спонсором терроризма. Проект обращения зарегистрировали 30 августа

2022-08-30T17:10

2022-08-30T17:10

2022-08-30T17:10

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Депутаты предложили обратиться в ООН, Европейский парламент, парламентские ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ, НАТО и ОЧЕС с требованием признать Белоруссию спонсором терроризма. Проект обращения составили пять депутатов: Сергей Кузьминых, Иван Крулько, Анна Бондар, Евгений Брагар и Александр Алексейчук. Текст обращения не опубликован. 24 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости государства. Он пожелал "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни". По его словам, Белоруссия продолжит выступать за сохранение согласия и дружественных контактов с Украиной на всех уровнях.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, белоруссия, верховная рада, государство