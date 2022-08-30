"Разорен, разрушен и засвинячен". Военный эксперт о том, как не превратить Украину в Сирию - 30.08.2022 Украина.ру
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"Разорен, разрушен и засвинячен". Военный эксперт о том, как не превратить Украину в Сирию
"Разорен, разрушен и засвинячен". Военный эксперт о том, как не превратить Украину в Сирию - 30.08.2022 Украина.ру
"Разорен, разрушен и засвинячен". Военный эксперт о том, как не превратить Украину в Сирию
Есть два варианта выхода из позиционного кризиса в Донбассе. Либо стороны придут к ситуации, что нужно как-то договариваться. Либо будет попытка нового витка эскалации с достижением целей за счет большого количества нового народа, вводимого в бой. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-30T18:00
2022-08-30T18:00
новости
сирия
украина
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Этот сценарий очень опасный, потому что любая война, какой бы быстрой и победоносной она задумывалась, в какой-то момент начинает управлять сама собой, например, Тридцатилетняя война в центре Европы закончилась по той причине, что стороны не могли ее продолжать, отметил эксперт.По его словам, сейчас в мире ситуация другая, но Сирия показывает, как обстановка 17 века может выглядеть на современном техническом уровне.Так что если не будет найдено политическое решение, нас ждет новый всплеск боевой активности с людскими потерями с обеих сторон, остается надеяться, что Украина испугается раньше, заключил собеседник издания.
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новости, сирия, украина, донбасс
Новости, Сирия, Украина, Донбасс

"Разорен, разрушен и засвинячен". Военный эксперт о том, как не превратить Украину в Сирию

18:00 30.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Есть два варианта выхода из позиционного кризиса в Донбассе. Либо стороны придут к ситуации, что нужно как-то договариваться. Либо будет попытка нового витка эскалации с достижением целей за счет большого количества нового народа, вводимого в бой. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Этот сценарий очень опасный, потому что любая война, какой бы быстрой и победоносной она задумывалась, в какой-то момент начинает управлять сама собой, например, Тридцатилетняя война в центре Европы закончилась по той причине, что стороны не могли ее продолжать, отметил эксперт.
"Театр военных действий был разорен, разрушен и засвинячен, в отдельных областях оставались считанные проценты от довоенного населения, а значительная часть кампании сводилась к тому, что солдаты умирали без всякой войны от голода и болезней", - указал Норин.
По его словам, сейчас в мире ситуация другая, но Сирия показывает, как обстановка 17 века может выглядеть на современном техническом уровне.
"Там большие участки местности разрушены в хлам. Даже если по соседству остается неразрушенный в хлам кусок территории, то воевать становится физически сложно, потому что ополчению не подвозят из тыла тушенку и патроны. Центральную Украину тоже может ждать такая участь. Этого нужно избежать чисто по гуманитарным соображениям", - добавил специалист.
Так что если не будет найдено политическое решение, нас ждет новый всплеск боевой активности с людскими потерями с обеих сторон, остается надеяться, что Украина испугается раньше, заключил собеседник издания.
 
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