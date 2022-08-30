https://ukraina.ru/20220830/1038268560.html

"Разорен, разрушен и засвинячен". Военный эксперт о том, как не превратить Украину в Сирию

"Разорен, разрушен и засвинячен". Военный эксперт о том, как не превратить Украину в Сирию - 30.08.2022 Украина.ру

"Разорен, разрушен и засвинячен". Военный эксперт о том, как не превратить Украину в Сирию

Есть два варианта выхода из позиционного кризиса в Донбассе. Либо стороны придут к ситуации, что нужно как-то договариваться. Либо будет попытка нового витка эскалации с достижением целей за счет большого количества нового народа, вводимого в бой. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-30T18:00

2022-08-30T18:00

2022-08-30T18:00

новости

сирия

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/00/1033870041_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e82c57707e92c4c85e242d56012c1c30.jpg

Этот сценарий очень опасный, потому что любая война, какой бы быстрой и победоносной она задумывалась, в какой-то момент начинает управлять сама собой, например, Тридцатилетняя война в центре Европы закончилась по той причине, что стороны не могли ее продолжать, отметил эксперт.По его словам, сейчас в мире ситуация другая, но Сирия показывает, как обстановка 17 века может выглядеть на современном техническом уровне.Так что если не будет найдено политическое решение, нас ждет новый всплеск боевой активности с людскими потерями с обеих сторон, остается надеяться, что Украина испугается раньше, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сирия, украина, донбасс