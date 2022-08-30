Конец свободы слова: Верховная Рада проголосовала за закон о медиа - 30.08.2022 Украина.ру
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Конец свободы слова: Верховная Рада проголосовала за закон о медиа
Конец свободы слова: Верховная Рада проголосовала за закон о медиа - 30.08.2022 Украина.ру
Конец свободы слова: Верховная Рада проголосовала за закон о медиа
Верховная Рада в первом чтении проголосовала за скандальный закон о медиа, ограничивающий свободу слова на Украине. Об этом 30 августа сообщается на сайте украинского парламента
2022-08-30T17:05
2022-08-30T17:05
новости
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верховная рада
свобода слова
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Голосов "за" набралось всего 233, от "Слуг народа" - 179 голосов. Об этом журналистам сообщил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.Против этого законопроекта выступали многие украинские журналисты и правозащитники, критиковали его и международные организации, заявляя, что он может резко ухудшить ситуацию со свободой слова на Украине.Главное в законопроекте - право Нацсовета закрывать или приостанавливать работу СМИ без решения суда, кроме того он сдержит многие другие нарушения свободы прессы.Ранее председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, как Европейская федерация журналистов раскритиковала законопроект "О медиа", внесенный в Верховную Раду. Журналисты отметили принудительное регулирование СМИ, предусмотренное законопроектом и назвали эту норму достойной "наихудших авторитарных режимов".
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новости, сми, верховная рада, свобода слова
Новости, СМИ, Верховная Рада, свобода слова

Конец свободы слова: Верховная Рада проголосовала за закон о медиа

17:05 30.08.2022
 
© Фото : ba.org.uaВерховная Рада
Верховная Рада - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : ba.org.ua
Читать в
Верховная Рада в первом чтении проголосовала за скандальный закон о медиа, ограничивающий свободу слова на Украине. Об этом 30 августа сообщается на сайте украинского парламента
Голосов "за" набралось всего 233, от "Слуг народа" - 179 голосов. Об этом журналистам сообщил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
Против этого законопроекта выступали многие украинские журналисты и правозащитники, критиковали его и международные организации, заявляя, что он может резко ухудшить ситуацию со свободой слова на Украине.
Главное в законопроекте - право Нацсовета закрывать или приостанавливать работу СМИ без решения суда, кроме того он сдержит многие другие нарушения свободы прессы.
Ранее председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, как Европейская федерация журналистов раскритиковала законопроект "О медиа", внесенный в Верховную Раду. Журналисты отметили принудительное регулирование СМИ, предусмотренное законопроектом и назвали эту норму достойной "наихудших авторитарных режимов".
Владимир Корнилов - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 08:00
«Свобода слова» в действии: Корнилов о том, победит ли Россия в информационной войнеВладимир Корнилов считает, что при любом исходе событий на Украине Россию объявят проигравшей. Такой установки придерживается западная пропаганда, рассказал политолог в интервью изданию Украина.ру
 
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