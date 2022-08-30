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Военнослужащие ВСУ обменивают оружие на предметы первой необходимости - NYT
Военнослужащие ВСУ обменивают оружие на предметы первой необходимости - NYT - 30.08.2022 Украина.ру
Военнослужащие ВСУ обменивают оружие на предметы первой необходимости - NYT
Украинские солдаты обменивают оружие на необходимые товары, не дожидаясь помощи от киевских властей. Об этом 30 августа пишет журналист The New York Times Томас Гиббонс-Нефф в статье о теневой экономике в рядах ВСУ
2022-08-30T15:43
2022-08-30T15:43
2022-08-30T15:43
новости
всу
торговля
оружие
украина
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Младший сержант ВСУ показал иностранному журналисту новый переносной ракетный комплекс производства 2020 года. Он не будет из него стрелять, а обменяет на что-нибудь нужное. В 93-й механизированной бригаде, утверждает Гиббонс-Нефф, его собеседник курировал систему обмена по бартеру.Военнослужащие ВСУ не рассчитывают на поставки из Киева, так как "большая часть устаревшего украинского арсенала советских времен либо уничтожена, либо изношена, либо нет боеприпасов". На западное оружие, уверяет журналист, украинские солдаты не полагаются. Поэтому они тщательно обыскивают поля боев, чтобы найти предметы первой необходимости или иностранное дорогостоящие оружие - например, 155-мм гаубицы М777.ВСУ не могут захватывать российские трофеи, так как война переходит в более статичную фазу, а "российская изматывающая артиллерийская война вынуждает украинцев отступать на востоке", пишет журналист. По его словам, в результате внутри ВСУ вырос спрос на черном рынке.
https://ukraina.ru/20220830/1038257994.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, торговля, оружие, украина
Военнослужащие ВСУ обменивают оружие на предметы первой необходимости - NYT
Украинские солдаты обменивают оружие на необходимые товары, не дожидаясь помощи от киевских властей. Об этом 30 августа пишет журналист The New York Times Томас Гиббонс-Нефф в статье о теневой экономике в рядах ВСУ
Младший сержант ВСУ показал иностранному журналисту новый переносной ракетный комплекс производства 2020 года. Он не будет из него стрелять, а обменяет на что-нибудь нужное. В 93-й механизированной бригаде, утверждает Гиббонс-Нефф, его собеседник курировал систему обмена по бартеру.
"Обмен, распространенный вдоль линии фронта, - своего рода теневая экономика, говорят солдаты, в рамках которой подразделения приобретают оружие или снаряжение и обменивают их на товары, которые им срочно нужны", - пишет журналист.
Военнослужащие ВСУ не рассчитывают на поставки из Киева, так как "большая часть устаревшего украинского арсенала советских времен либо уничтожена, либо изношена, либо нет боеприпасов". На западное оружие, уверяет журналист, украинские солдаты не полагаются. Поэтому они тщательно обыскивают поля боев, чтобы найти предметы первой необходимости или иностранное дорогостоящие оружие - например, 155-мм гаубицы М777.
ВСУ не могут захватывать российские трофеи, так как война переходит в более статичную фазу, а "российская изматывающая артиллерийская война вынуждает украинцев отступать на востоке", пишет журналист. По его словам, в результате внутри ВСУ вырос спрос на черном рынке.