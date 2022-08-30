https://ukraina.ru/20220830/1038261440.html
Глава Росгвардии доложил об обстановке на освобожденных территориях ЛДНР
Какова обстановка на освобожденных территориях ЛДНР - Золотов
Глава Росгвардии доложил об обстановке на освобожденных территориях ЛДНР
Глава Росгвардии Виктор Золотов доложил президенту РФ о том, как осуществляется боевая работа росгвардейцев, участвующих в спецоперации
2022-08-30T15:27
2022-08-30T15:27
2022-08-30T15:27
новости
росгвардия
спецоперация
украина
днр
лнр
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По словам Путина, сейчас на освобожденных территориях возникает очень много вопросов, но один из главных ‒ как идёт боевая работа подразделений войск национальной гвардии в рамках выполнения задач в ходе специальной военной операции на Донбассе.Глава Росгвардии сообщил, что в ходе спецоперации войска национальной гвардии выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также налаживанию мирной жизни на освобождённых территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях.Жизнь на освобожденных территориях постепенно налаживается. Так в Мариуполе три школы и три детских сада будут введены в эксплуатацию к 1 сентября. В рамках программы по восстановлению города также планируется реконструировать жилые дома, общежития, детскую и взрослую поликлиники, больницу с отделением онкологии и другие медицинские учреждения.
https://ukraina.ru/20220824/1038023776.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, росгвардия, спецоперация, украина, днр, лнр
Новости, Росгвардия, Спецоперация, Украина, ДНР, ЛНР
Глава Росгвардии доложил об обстановке на освобожденных территориях ЛДНР
Глава Росгвардии Виктор Золотов доложил президенту РФ о том, как осуществляется боевая работа росгвардейцев, участвующих в спецоперации
По словам Путина, сейчас на освобожденных территориях возникает очень много вопросов, но один из главных ‒ как идёт боевая работа подразделений войск национальной гвардии в рамках выполнения задач в ходе специальной военной операции на Донбассе.
Глава Росгвардии сообщил, что в ходе спецоперации войска национальной гвардии выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также налаживанию мирной жизни на освобождённых территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Жизнь на освобожденных территориях постепенно налаживается. Так в Мариуполе три школы и три детских сада будут введены в эксплуатацию к 1 сентября.
В рамках программы по восстановлению города также планируется реконструировать жилые дома, общежития, детскую и взрослую поликлиники, больницу с отделением онкологии и другие медицинские учреждения.