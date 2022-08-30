https://ukraina.ru/20220830/1038261440.html

Глава Росгвардии доложил об обстановке на освобожденных территориях ЛДНР

Какова обстановка на освобожденных территориях ЛДНР - Золотов

Глава Росгвардии доложил об обстановке на освобожденных территориях ЛДНР

Глава Росгвардии Виктор Золотов доложил президенту РФ о том, как осуществляется боевая работа росгвардейцев, участвующих в спецоперации

2022-08-30T15:27

2022-08-30T15:27

2022-08-30T15:27

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росгвардия

спецоперация

украина

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По словам Путина, сейчас на освобожденных территориях возникает очень много вопросов, но один из главных ‒ как идёт боевая работа подразделений войск национальной гвардии в рамках выполнения задач в ходе специальной военной операции на Донбассе.Глава Росгвардии сообщил, что в ходе спецоперации войска национальной гвардии выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также налаживанию мирной жизни на освобождённых территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях.Жизнь на освобожденных территориях постепенно налаживается. Так в Мариуполе три школы и три детских сада будут введены в эксплуатацию к 1 сентября. В рамках программы по восстановлению города также планируется реконструировать жилые дома, общежития, детскую и взрослую поликлиники, больницу с отделением онкологии и другие медицинские учреждения.

https://ukraina.ru/20220824/1038023776.html

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новости, росгвардия, спецоперация, украина, днр, лнр