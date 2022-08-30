Какова обстановка на освобожденных территориях ЛДНР - Золотов
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Глава Росгвардии доложил об обстановке на освобожденных территориях ЛДНР
Какова обстановка на освобожденных территориях ЛДНР - Золотов
Глава Росгвардии доложил об обстановке на освобожденных территориях ЛДНР
Глава Росгвардии Виктор Золотов доложил президенту РФ о том, как осуществляется боевая работа росгвардейцев, участвующих в спецоперации
2022-08-30T15:27
2022-08-30T15:27
новости
росгвардия
спецоперация
украина
днр
лнр
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По словам Путина, сейчас на освобожденных территориях возникает очень много вопросов, но один из главных ‒ как идёт боевая работа подразделений войск национальной гвардии в рамках выполнения задач в ходе специальной военной операции на Донбассе.Глава Росгвардии сообщил, что в ходе спецоперации войска национальной гвардии выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также налаживанию мирной жизни на освобождённых территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях.Жизнь на освобожденных территориях постепенно налаживается. Так в Мариуполе три школы и три детских сада будут введены в эксплуатацию к 1 сентября. В рамках программы по восстановлению города также планируется реконструировать жилые дома, общежития, детскую и взрослую поликлиники, больницу с отделением онкологии и другие медицинские учреждения.
https://ukraina.ru/20220824/1038023776.html
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новости, росгвардия, спецоперация, украина, днр, лнр
Новости, Росгвардия, Спецоперация, Украина, ДНР, ЛНР

Глава Росгвардии доложил об обстановке на освобожденных территориях ЛДНР

15:27 30.08.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоенные учения "Восток-2018"
Военные учения Восток-2018
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Читать в
Глава Росгвардии Виктор Золотов доложил президенту РФ о том, как осуществляется боевая работа росгвардейцев, участвующих в спецоперации
По словам Путина, сейчас на освобожденных территориях возникает очень много вопросов, но один из главных ‒ как идёт боевая работа подразделений войск национальной гвардии в рамках выполнения задач в ходе специальной военной операции на Донбассе.
Глава Росгвардии сообщил, что в ходе спецоперации войска национальной гвардии выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также налаживанию мирной жизни на освобождённых территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Жизнь на освобожденных территориях постепенно налаживается. Так в Мариуполе три школы и три детских сада будут введены в эксплуатацию к 1 сентября.
В рамках программы по восстановлению города также планируется реконструировать жилые дома, общежития, детскую и взрослую поликлиники, больницу с отделением онкологии и другие медицинские учреждения.
Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 08:00
Стремоусов анонсировал масштабное дорожное строительство в Херсонской областиБлагодаря России на Херсонщине будут строиться новые дороги, считает заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.
 
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