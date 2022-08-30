https://ukraina.ru/20220830/1038258831.html

Мошенники обманули украинскую армию на полмиллиона долларов – полиция

Мошенники обманули украинскую армию на полмиллиона долларов – полиция - 30.08.2022 Украина.ру

Мошенники обманули украинскую армию на полмиллиона долларов – полиция

Директор и сотрудники офшорной компании завладели средствами Минобороны Украины во время закупки военной амуниции на сумму 580 тыс. долларов, преступникам объявлено подозрение. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины

2022-08-30T14:17

2022-08-30T14:17

2022-08-30T14:17

новости

ограбление

минобороны

всу

мошенники

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В ведомстве пояснили, что указанные граждане по поручению Минобороны нашли за границей поставщика товаров военного предназначения для нужд ВСУ и устроили подписание договора с турецкой компанией.Троим участникам преступной группы объявлено подозрение по статье "мошенничество" Уголовного кодекса Украины. Им грозит срок заключения до 12 лет с конфискацией имущества.Ранее член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт назвал мошенничеством поставки американского оружия на Украину, так как большая часть военной помощи, которую западные страны направляют Киеву, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.Кроме того, неделей ранее в Bloomberg появился материал, в котором исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл заявил, что украинские чиновники ведут учет американского оружия с помощью бумажных квитанций, написанных от руки. По его мнению, ответственные лица в Вашингтоне не могут быть уверены в том, что оружие используется "по назначению".

https://ukraina.ru/20220729/1037015290.html

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новости, ограбление, минобороны, всу, мошенники