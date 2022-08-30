https://ukraina.ru/20220830/1038258147.html

Арестович назвал "этапом замысла" разгром ВСУ на херсонском направлении

Арестович назвал "этапом замысла" разгром ВСУ в Херсоне

Арестович назвал "этапом замысла" разгром ВСУ на херсонском направлении

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в своем Telegram-канале 30 августа призвал украинцев не нервничать из-за отсутствия официальных комментариев по наступлению на херсонском направлении

2022-08-30T15:15

2022-08-30T15:15

2022-08-30T15:15

новости

алексей арестович

наступление

херсон

комментарий

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Он также отметил, что боевая работа не бывает быстрой и легкой при "таком соотношении сил и средств сторон".В понедельник, 29 августа сразу несколько украинских и западных источников сообщили о контрнаступлении формирований киевского режима на Херсон. Официально с украинской стороны о боевых действиях в херсонском направлении сообщила глава пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк, но позже она призвала СМИ к молчанию.В Минобороны РФ заявили, что попытка наступления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях полностью провалилась. Противник потерял более 560 человек личного состава.Кроме того, российские войска уничтожили 26 танков, 23 БМП, девять бронемашин ВСУ и сбили два украинских Су-25В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

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новости, алексей арестович, наступление, херсон, комментарий