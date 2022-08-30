https://ukraina.ru/20220830/1038257779.html

Название красной икры из России испугало жителей Западной Украины

Название красной икры из России испугало жителей Западной Украины - 30.08.2022 Украина.ру

Название красной икры из России испугало жителей Западной Украины

Житель города Коломыя Ивано-Франковской области Василий Андрусяк обнаружил в супермаркете банки с лососевой икрой в названии которой, как он считает, упоминается фамилия президента РФ Владимира Путина. Об этом 29 августа сообщил украинский сайт "Информатор"

2022-08-30T14:15

2022-08-30T14:15

2022-08-30T14:15

новости

ивано-франковская область

икра

рыба

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Журналисты издания посетили магазин и выяснили, что красная лососевая икра произведена в России, на Сахалине.Однако, фамилия Путина в названии не фигурирует, как подумал Андрусяк. На самом деле, штрих-код по поиску в сети выдает надпись "икра путина".Путина в научной терминологии – период промышленного лова рыбы. Лосось в это время, нерестясь, движется вверх по течению.Жители города сообщили, что данная икра проедается еще в некоторых супермаркетах Коломыи и полиция города объявила проверку по факту продажи товара из России.Тем временем украинские производители и политики, желающие получить пиар за счет русофобских настроений, экспериментируют с названиями продуктов. Так, технолог черкасского мясокомбината Надежда Лосева в конце мая представила колбасу "Смерть москалям" и объяснила, что съедая кусочек, "умирает каждый русский". Ранее колбаса носила название "Московская".Также в Сумской области стали выпускать "Антироссийский сыр" вместо "Российского". Под украинизацию попало также пиво "Жигулевское". Ровненская пивоварня переименовала его в "Венское".В свою очередь третий президент Украины Виктор Ющенко сообщил, что будет отправлять военнослужащим на фронт фирменный мёд с название "Бандеровский" в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры.Этот же образ использовала и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, продемонстрировав "Бандеровскую" колбасу.

https://ukraina.ru/20220829/1038240173.html

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новости, ивано-франковская область, икра, рыба