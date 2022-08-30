Союзные войска отбили попытку прорыва ВСУ - Эдуард Басурин
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Союзные войска отбили попытку прорыва ВСУ в ДНР - Эдуард Басурин
Союзные войска отбили попытку прорыва ВСУ - Эдуард Басурин
Союзные войска отбили попытку прорыва ВСУ в ДНР - Эдуард Басурин
ВСУ пытались прорвать оборону в районе села Кодемы ДНР, но союзные силы ее отбили, уничтожено 20 танков и 30 украинских военнослужащих. Об этом 30 августа сообщил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия-24"
2022-08-30T13:12
2022-08-30T13:12
новости
днр
эдуард басурин
попытка
прорыв
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Пор его словам, в районе Кодемы противник предпринял попытку контрнаступления, однако она была успешно отбита. Во время столкновения уничтожено 20 танков ВСУ и 30 боевиков.Днем ранее 29 августа в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили об освобождении Кодемы.Для справки: Кодема - село в Светлодарской городской общине Бахмутского района, расположенное в 16 км от его районного центра. Население составляет порядка 600 человек. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, до восьмого августа из этого населенного пункта ВСУ обстреливали Горловку, ее пригороды и поселок Доломитное.
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новости, днр, эдуард басурин, попытка, прорыв
Новости, ДНР, Эдуард Басурин, попытка, прорыв

Союзные войска отбили попытку прорыва ВСУ в ДНР - Эдуард Басурин

13:12 30.08.2022
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкФорум "Минские договоренности как основа суверенитета Донбасса" состоялся в Дебальцево Донецкой области
Форум Минские договоренности как основа суверенитета Донбасса состоялся в Дебальцево Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Игорь Маслов
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ВСУ пытались прорвать оборону в районе села Кодемы ДНР, но союзные силы ее отбили, уничтожено 20 танков и 30 украинских военнослужащих. Об этом 30 августа сообщил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия-24"
Пор его словам, в районе Кодемы противник предпринял попытку контрнаступления, однако она была успешно отбита. Во время столкновения уничтожено 20 танков ВСУ и 30 боевиков.
Днем ранее 29 августа в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили об освобождении Кодемы.
Для справки: Кодема - село в Светлодарской городской общине Бахмутского района, расположенное в 16 км от его районного центра. Население составляет порядка 600 человек.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, до восьмого августа из этого населенного пункта ВСУ обстреливали Горловку, ее пригороды и поселок Доломитное.
Учения ВДВ в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 09:22
Ликвидированы десятки: ВДВ остановила прорыв украинских неонацистовРоссийские десантники не дали осуществиться прорыву украинских неонацистов на Николаевско-Криворожском направлении, говорится в сообщении Министерства обороны РФ 27 августа
 
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