https://ukraina.ru/20220830/1038255934.html
Союзные войска отбили попытку прорыва ВСУ в ДНР - Эдуард Басурин
Союзные войска отбили попытку прорыва ВСУ - Эдуард Басурин
Союзные войска отбили попытку прорыва ВСУ в ДНР - Эдуард Басурин
ВСУ пытались прорвать оборону в районе села Кодемы ДНР, но союзные силы ее отбили, уничтожено 20 танков и 30 украинских военнослужащих. Об этом 30 августа сообщил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия-24"
2022-08-30T13:12
2022-08-30T13:12
2022-08-30T13:12
новости
днр
эдуард басурин
попытка
прорыв
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Пор его словам, в районе Кодемы противник предпринял попытку контрнаступления, однако она была успешно отбита. Во время столкновения уничтожено 20 танков ВСУ и 30 боевиков.Днем ранее 29 августа в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили об освобождении Кодемы.Для справки: Кодема - село в Светлодарской городской общине Бахмутского района, расположенное в 16 км от его районного центра. Население составляет порядка 600 человек. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, до восьмого августа из этого населенного пункта ВСУ обстреливали Горловку, ее пригороды и поселок Доломитное.
https://ukraina.ru/20220827/1038173641.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днр, эдуард басурин, попытка, прорыв
Новости, ДНР, Эдуард Басурин, попытка, прорыв
Союзные войска отбили попытку прорыва ВСУ в ДНР - Эдуард Басурин
ВСУ пытались прорвать оборону в районе села Кодемы ДНР, но союзные силы ее отбили, уничтожено 20 танков и 30 украинских военнослужащих. Об этом 30 августа сообщил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия-24"
Пор его словам, в районе Кодемы противник предпринял попытку контрнаступления, однако она была успешно отбита. Во время столкновения уничтожено 20 танков ВСУ и 30 боевиков.
Днем ранее 29 августа в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили об освобождении Кодемы.
Для справки: Кодема - село в Светлодарской городской общине Бахмутского района, расположенное в 16 км от его районного центра. Население составляет порядка 600 человек.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, до восьмого августа из этого населенного пункта ВСУ обстреливали Горловку, ее пригороды и поселок Доломитное.