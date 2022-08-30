https://ukraina.ru/20220830/1038255934.html

Союзные войска отбили попытку прорыва ВСУ в ДНР - Эдуард Басурин

Союзные войска отбили попытку прорыва ВСУ - Эдуард Басурин

Союзные войска отбили попытку прорыва ВСУ в ДНР - Эдуард Басурин

ВСУ пытались прорвать оборону в районе села Кодемы ДНР, но союзные силы ее отбили, уничтожено 20 танков и 30 украинских военнослужащих. Об этом 30 августа сообщил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия-24"

2022-08-30T13:12

2022-08-30T13:12

2022-08-30T13:12

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Пор его словам, в районе Кодемы противник предпринял попытку контрнаступления, однако она была успешно отбита. Во время столкновения уничтожено 20 танков ВСУ и 30 боевиков.Днем ранее 29 августа в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили об освобождении Кодемы.Для справки: Кодема - село в Светлодарской городской общине Бахмутского района, расположенное в 16 км от его районного центра. Население составляет порядка 600 человек. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, до восьмого августа из этого населенного пункта ВСУ обстреливали Горловку, ее пригороды и поселок Доломитное.

https://ukraina.ru/20220827/1038173641.html

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новости, днр, эдуард басурин, попытка, прорыв