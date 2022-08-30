Как Украина готовит "идеальных" международных террористов и когда РФ забудет про гуманизм - Мартынов - 30.08.2022 Украина.ру
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Как Украина готовит "идеальных" международных террористов и когда РФ забудет про гуманизм - Мартынов
Как Украина готовит "идеальных" международных террористов и когда РФ забудет про гуманизм - Мартынов - 30.08.2022 Украина.ру
Как Украина готовит "идеальных" международных террористов и когда РФ забудет про гуманизм - Мартынов
Политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру рассказал, почему Россия заинтересована в визите инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС, когда мы признаем Украину... Украина.ру, 30.08.2022
2022-08-30T13:05
2022-08-30T13:05
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алексей мартынов (политолог)
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Политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру рассказал, почему Россия заинтересована в визите инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС, когда мы признаем Украину террористическим государством и чем обусловлено желание папы Римского посетить Донбасс:01:15 – Что изменит визит инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС;11:15 – Почему Россия ещё не признала Украину террористическим государством? 14:30– Убийство Дарьи Дугиной: как функционирует украинский терроризм?21:40 – Почему папа Римский решил посетить ДНР и Россию?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, алексей мартынов (политолог), видео
Видео, Алексей Мартынов (политолог)

Как Украина готовит "идеальных" международных террористов и когда РФ забудет про гуманизм - Мартынов

13:05 30.08.2022
 
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Политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру рассказал, почему Россия заинтересована в визите инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС, когда мы признаем Украину террористическим государством и чем обусловлено желание папы Римского посетить Донбасс:
01:15 – Что изменит визит инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС;
11:15 – Почему Россия ещё не признала Украину террористическим государством?
14:30– Убийство Дарьи Дугиной: как функционирует украинский терроризм?
21:40 – Почему папа Римский решил посетить ДНР и Россию?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.
Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
 
ВидеоАлексей Мартынов (политолог)
 
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