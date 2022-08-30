https://ukraina.ru/20220830/1038255025.html

Украинский политолог Соскин обвинил Японию в скрытой "дружбе" с Россией

Украинский политолог обвинил Японию в скрытой "дружбе" с РФ

Украинский политолог Соскин обвинил Японию в скрытой "дружбе" с Россией

Киевский экономист и политолог Олег Соскин в эфире своего видеоблога 30 августа признал, что Япония продолжает сотрудничать с Россией в проекте "Сахалин-2" и не торопится забирать свои танкеры и полностью поддерживать Украину

2022-08-30T12:45

2022-08-30T12:45

2022-08-30T12:45

новости

экономист

политолог

украина

япония

сахалин

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Он заявил, что некоторые западные государства-союзники Украины ведут себя очень подло. А Японию обвинил в "двойной политике" и действиях по принципу "дружба дружбой с Украиной, но табачок врозь".Он подчеркнул, что Япония, поддержав "Газпром", который c уходом компании "Shell" забрал их долю, тем самым предала Украину и находится на стороне агрессора, также, как Германия косвенно и Франция, и Италия, и Испания. Они не оказывают реальную поддержку Украине, негодует эксперт.По его мнению, эти страны говорят: "Вперед орлы, а мы за вами, мы грудью постоим за вашими спинами. Вы давайте бейтесь, украинцы, а нам будет хорошо, мы мирно живем, мы будем свою жуйку жевать, вы жертвуйте собой".

https://ukraina.ru/20220826/1038129516.html

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новости, экономист, политолог, украина, япония, сахалин