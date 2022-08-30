Украинский политолог обвинил Японию в скрытой "дружбе" с РФ
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Украинский политолог Соскин обвинил Японию в скрытой "дружбе" с Россией
Украинский политолог обвинил Японию в скрытой "дружбе" с РФ
Украинский политолог Соскин обвинил Японию в скрытой "дружбе" с Россией
Киевский экономист и политолог Олег Соскин в эфире своего видеоблога 30 августа признал, что Япония продолжает сотрудничать с Россией в проекте "Сахалин-2" и не торопится забирать свои танкеры и полностью поддерживать Украину
2022-08-30T12:45
2022-08-30T12:45
новости
экономист
политолог
украина
япония
сахалин
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Он заявил, что некоторые западные государства-союзники Украины ведут себя очень подло. А Японию обвинил в "двойной политике" и действиях по принципу "дружба дружбой с Украиной, но табачок врозь".Он подчеркнул, что Япония, поддержав "Газпром", который c уходом компании "Shell" забрал их долю, тем самым предала Украину и находится на стороне агрессора, также, как Германия косвенно и Франция, и Италия, и Испания. Они не оказывают реальную поддержку Украине, негодует эксперт.По его мнению, эти страны говорят: "Вперед орлы, а мы за вами, мы грудью постоим за вашими спинами. Вы давайте бейтесь, украинцы, а нам будет хорошо, мы мирно живем, мы будем свою жуйку жевать, вы жертвуйте собой".
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новости, экономист, политолог, украина, япония, сахалин
Новости, экономист, политолог, Украина, Япония, Сахалин

Украинский политолог Соскин обвинил Японию в скрытой "дружбе" с Россией

12:45 30.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкНа территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ) на Сахалине
На территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ) на Сахалине - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Сергей Красноухов
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Киевский экономист и политолог Олег Соскин в эфире своего видеоблога 30 августа признал, что Япония продолжает сотрудничать с Россией в проекте "Сахалин-2" и не торопится забирать свои танкеры и полностью поддерживать Украину
Он заявил, что некоторые западные государства-союзники Украины ведут себя очень подло. А Японию обвинил в "двойной политике" и действиях по принципу "дружба дружбой с Украиной, но табачок врозь".
Вот смотрите Япония и Сахалинский проект, очень интересно. За 2021 год Япония импортировала 3.6% сырой нефти из России и до 9%, а в 2022 году до 10% вот этого сжиженного природного газа из России. Примерно половина этой нефти добывается в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" и практически весь газ.Получается, что очень выгодно им это делать, очень быстро идет перевозка, за три дня они доставляют.
Олег Соскин, политолог
Олег Соскин
Украинский экономист и политолог
Он подчеркнул, что Япония, поддержав "Газпром", который c уходом компании "Shell" забрал их долю, тем самым предала Украину и находится на стороне агрессора, также, как Германия косвенно и Франция, и Италия, и Испания. Они не оказывают реальную поддержку Украине, негодует эксперт.
По его мнению, эти страны говорят: "Вперед орлы, а мы за вами, мы грудью постоим за вашими спинами. Вы давайте бейтесь, украинцы, а нам будет хорошо, мы мирно живем, мы будем свою жуйку жевать, вы жертвуйте собой".
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“Сделать исключение": Гаага попросит временно не исполнять антироссийские санкцииНидерландский город Гаага попросит о временном освобождении от ограничительных мер Евросоюза против России. Об этом 25 августа сообщило агентство Рейтер со ссылкой на письмо члена городского совета Саскии Брейнес
 
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