"США уничтожали Афганистан 20 лет, а теперь хотят, чтобы Россия и КНР "скинулись" — Небензя - 30.08.2022 Украина.ру
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"США уничтожали Афганистан 20 лет, а теперь хотят, чтобы Россия и КНР "скинулись" — Небензя
"США уничтожали Афганистан 20 лет, а теперь хотят, чтобы Россия и КНР "скинулись" — Небензя - 30.08.2022 Украина.ру
"США уничтожали Афганистан 20 лет, а теперь хотят, чтобы Россия и КНР "скинулись" — Небензя
На заседании Совбеза ООН в годовщину вывода американских войск из Афганистана постпред США Линда Томас-Гринфилд предложила Китаю и России "скинуться" на восстановление афганской экономики. Ее российский коллега Василий Небензя заявил, что афганскую экономику 20 лет убивала американская оккупация, передает 30 августа РИА Новости
2022-08-30T11:20
2022-08-30T11:20
новости
афганистан
сша
небензя
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Предложение Томас-Гринфилд Небензя назвал "оригинальным", отметив, что циничность подобных заявлений поражает.Кроме того, он подчеркнул, что деньгами нельзя измерить жизни погибших в ходе двадцатилетнего "насаждения демократии".
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Новости, Афганистан, США, Небензя

"США уничтожали Афганистан 20 лет, а теперь хотят, чтобы Россия и КНР "скинулись" — Небензя

11:20 30.08.2022
 
© РИА Новости . Брайан Смит / Перейти в фотобанкПленарное заседание Генассамблеи ООН
Пленарное заседание Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Брайан Смит
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На заседании Совбеза ООН в годовщину вывода американских войск из Афганистана постпред США Линда Томас-Гринфилд предложила Китаю и России "скинуться" на восстановление афганской экономики. Ее российский коллега Василий Небензя заявил, что афганскую экономику 20 лет убивала американская оккупация, передает 30 августа РИА Новости
Большие западные партнеры должны сами платить за свои ошибки. А для начала вернуть афганскому народу украденные у него деньги. Мы помогали и будем помогать Афганистану, а вам предлагаем сосредоточиться на оплате по счетам афганскому народу за 20 лет бессмысленной оккупации, разрушившей Афганистан и поставившей афганский народ на грань выживания.
Предложение Томас-Гринфилд Небензя назвал "оригинальным", отметив, что циничность подобных заявлений поражает.
Кроме того, он подчеркнул, что деньгами нельзя измерить жизни погибших в ходе двадцатилетнего "насаждения демократии".
Доллар банкнота США валюта деньги
15 августа, 20:00
СМИ: Помощь Украине может постичь судьба денег для АфганистанаРаспределение выделяемых США Украине средств никак не контролируется государственными органами, и они могут исчезнуть так же, как миллиарды в Афганистане. Об этом пишет 15 августа американское издание Newsweek
 
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