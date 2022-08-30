https://ukraina.ru/20220830/1038250071.html
"США уничтожали Афганистан 20 лет, а теперь хотят, чтобы Россия и КНР "скинулись" — Небензя
"США уничтожали Афганистан 20 лет, а теперь хотят, чтобы Россия и КНР "скинулись" — Небензя - 30.08.2022 Украина.ру
"США уничтожали Афганистан 20 лет, а теперь хотят, чтобы Россия и КНР "скинулись" — Небензя
На заседании Совбеза ООН в годовщину вывода американских войск из Афганистана постпред США Линда Томас-Гринфилд предложила Китаю и России "скинуться" на восстановление афганской экономики. Ее российский коллега Василий Небензя заявил, что афганскую экономику 20 лет убивала американская оккупация, передает 30 августа РИА Новости
2022-08-30T11:20
2022-08-30T11:20
2022-08-30T11:20
новости
афганистан
сша
небензя
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Предложение Томас-Гринфилд Небензя назвал "оригинальным", отметив, что циничность подобных заявлений поражает.Кроме того, он подчеркнул, что деньгами нельзя измерить жизни погибших в ходе двадцатилетнего "насаждения демократии".
https://ukraina.ru/20220815/1037700831.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, афганистан, сша, небензя
"США уничтожали Афганистан 20 лет, а теперь хотят, чтобы Россия и КНР "скинулись" — Небензя
На заседании Совбеза ООН в годовщину вывода американских войск из Афганистана постпред США Линда Томас-Гринфилд предложила Китаю и России "скинуться" на восстановление афганской экономики. Ее российский коллега Василий Небензя заявил, что афганскую экономику 20 лет убивала американская оккупация, передает 30 августа РИА Новости