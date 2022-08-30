https://ukraina.ru/20220830/1038250071.html

"США уничтожали Афганистан 20 лет, а теперь хотят, чтобы Россия и КНР "скинулись" — Небензя

"США уничтожали Афганистан 20 лет, а теперь хотят, чтобы Россия и КНР "скинулись" — Небензя - 30.08.2022 Украина.ру

"США уничтожали Афганистан 20 лет, а теперь хотят, чтобы Россия и КНР "скинулись" — Небензя

На заседании Совбеза ООН в годовщину вывода американских войск из Афганистана постпред США Линда Томас-Гринфилд предложила Китаю и России "скинуться" на восстановление афганской экономики. Ее российский коллега Василий Небензя заявил, что афганскую экономику 20 лет убивала американская оккупация, передает 30 августа РИА Новости

2022-08-30T11:20

2022-08-30T11:20

2022-08-30T11:20

новости

афганистан

сша

небензя

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Предложение Томас-Гринфилд Небензя назвал "оригинальным", отметив, что циничность подобных заявлений поражает.Кроме того, он подчеркнул, что деньгами нельзя измерить жизни погибших в ходе двадцатилетнего "насаждения демократии".

https://ukraina.ru/20220815/1037700831.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, афганистан, сша, небензя