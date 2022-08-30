https://ukraina.ru/20220830/1038247130.html

Страхи и опасения в Мариуполе. Почему здесь с нетерпением ждут референдума о присоединении к России

Страхи и опасения в Мариуполе. Почему здесь с нетерпением ждут референдума о присоединении к России - 30.08.2022 Украина.ру

Страхи и опасения в Мариуполе. Почему здесь с нетерпением ждут референдума о присоединении к России

Мариуполь переживает непростые времена и горожанам важно обрести уверенность в завтрашнем дне, если город станет частью России

2022-08-30T10:52

2022-08-30T10:52

2022-08-30T12:28

украина

референдум

мариуполь

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Предполагается, что в республиках Донбасса осенью этого года пройдет референдум о вхождении в состав России. Никто не сомневается в том, что подавляющее большинство граждан ДНР и ЛНР проголосуют за, в том числе и на освобожденных территориях. Однако даже среди пророссийски настроенных граждан есть некоторое недовольство некоторыми реалиями, о которых Украина.ру не может не сказать. Вот что происходит в Мариуполе.Кто и чем недоволенНа днях разговорились с Сергеем. Ему 58 лет. Назовем его российским «волонтером». Помогает России наводить порядок в Мариуполе. Сам уроженец Кривого Рога. В 80-х поступил в военное училище в Ленинграде. Служил в конце 80-х и в 90-х в российском флоте, но на берегу. Говорит, что, если б не развал Союза, обитал бы сейчас в Таллине. Но жизнь распорядилась по-другому. Живет на два города: Иваново, где у него двухкомнатная квартира, и Симферополь, где поселился еще в середине нулевых.При Кучме, Ющенко и Януковиче каждый год ездил в родной Кривой Рог к родителям и родственникам. Поэтому ситуация на Украине ему знакома.По отношению к этой войне среди его многочисленных родственников раскол: один племянник у него служит в рядах российской армии под Херсоном, другой — в рядах украинской, в Николаеве. Воюют, получается, друг против друга.В 2014 году Сергей был активным участником Русской весны в Крыму. Он человек улыбчивый, добродушный и коммуникабельный. Умеет коммуницировать с людьми, поэтому сумел за три месяца нахождения в Мариуполе со многими подружиться. О настроениях в городе знает из первых рук.Спрашиваю его, кто сейчас в Мариуполе против России и почему. Сергей считает, что против нас в городе только те, у кого к нам есть претензии экономического порядка.«Мариуполь — город русскоязычный и русскокультурный. Никаких украинских националистов, ратующих за мову и Бандеру, тут никогда не было. Если и были, то единицы. Их давно нет — либо погибли весной, воюя против нас, либо уехали на Украину.Что ты должен, прежде всего, знать о Мариуполе, чтобы понять настроения оставшихся жителей? А вот что: до войны Мариуполь был богатым городом.Вот сейчас в моему учреждении охранником числится Николай Павлович. До СВО он был начальником цеха одного из мариупольских предприятий, по-моему, им. Ильича. Получал в пересчете на наши деньги 150 тысяч рублей. Учитывая тогдашний довоенный мариупольский ценник, это была более чем приличная зарплата. А что теперь? Теперь он охранник. Зарплата — 15 тысяч. Гуманитарку ему прекратили выдавать, потому что ее сейчас дают только на детей до трех лет, и пенсионерам 65 плюс. Он будет нами доволен?Далее. Контактирую я по работе с Михаилом Яковлевичем. Он при Украине работал в мартеновском цеху на "Азовстали". У него украинская пенсия была в пересчете на рубли — 40 тысяч. Пенсию ему пока не пересчитали. Получает пособие в 7800 рублей. Ему 62 года. Гуманитарки тоже нет. Радостно ему?Есть у меня знакомый — Володя. Был инженером на "Азовстали". Хорошим инженером. Ему и его семье предприятие купило трехкомнатную квартиру. Но оформлена она была на предприятие. По контракту через какое-то время ее должны были переписать на Володю. И вот этот день настал. Оформление документов назначили на... 24 февраля 2022 года. Сам понимаешь, ничего не оформили. К тому же этой квартиры, в которой он жил, больше нет – дом разрушен. И теперь он с семьей остался без жилья — ни квартиры, ни документов, что у него было жилье, у него нет. Что ему теперь со всем этим делать? Решится когда-нибудь его жилищная проблема? Никто ответа не знает.Так вот, все эти люди будут за нас, как только они снова начнут жить в Мариуполе, хотя бы как при Украине. А нужно, чтобы они жили лучше», — заканчивает свои предварительные пояснения Сергей.Город жил богато благодаря «Азовстали», «Азовмашу», заводу им. Ильича, но они пока не заработали. И будут ли работать? «Азовсталь», говорят, нет. Чтобы заработал меткомбинат им. Ильича, нужно, чтобы им руду везли с Кривого Рога. Но он под Украиной.«А из России возить руду нерентабельно. Делай выводы. Россия теперь просто обязана освободить мой родной Кривой Рог. Не будет Кривого Рога в составе России — не возродятся его металлургические заводы. Не возродятся они — не возродится и Мариуполь. А значит, его жители будут против нас. Майданить они не будут — просто уедут», — объясняет безальтернативность российскому наступлению в Новороссии и возрождению ее промышленности Сергей.Украина шантажируетНа улице встречаю хорошо одетого мужчину. Его зовут Виктор. Ему 72 года. До войны работал суперинтендантом одного из частных мариупольских пароходств, у которого было 9 кораблей. Сейчас безработный. Надеется, что временно. Компания, в которой он проработал 20 лет, во главе с владельцем в апреле переехала в Грузию. Владелец сам по происхождению русский и учился в России, но интересы бизнеса заставили его уехать к грузинам.Работает только жена Виктора. Она врач. Виктор говорит, что пророссийски настроен — его родители с Орловщины, когда-то переехали в Мариуполь. Правда, дети настроены проукраински: сын с детьми перебрался после освобождения Мариуполя в Одессу. Занимается чем-то связанным с морем. Они не общаются из-за политических разногласий. Дочь уехала под Лондон. Пока возвращаться не хочет.«Знаете, кто в Мариуполе был настроен проукраински? Те, у кого были деньги. А знаете почему? Потому что при Украине можно было не платить налоги, то есть всячески от них уплаты уклоняться. При России такого не будет. Они это понимают. Вот и уехали на Украину.Видите, в Мариуполе почти нет магазинов. Почему? Боятся открывать. Им рассказывают те, кто уехал на Украину, что дээнэровцы бизнес отберут. Другие боятся, что вдруг Украина вернется и их осудят за сотрудничество с врагом. И это касается не только частных предпринимателей, но и служащих. Вот моя жена работает в больнице. Так ей бывший главврач по телефону сказал, что если она будет работать, то ей дадут 15 лет. Если будет референдум о присоединении к России, и Мариуполь войдет в его состав, то тогда бизнес прекратит боятся и выйдет из подполья. Просто появится определенность. А сейчас ее нет», — говорит Виктор.Но есть и хорошие новостиНа мариупольском пляже есть клуб «Санта-Барбара». Он находится прямо на пляже: большая огражденная танцевальная площадка и несколько чилаутов. В одном из них во второй половине дня понедельника сидят — на диванах и за столами — молодые бородатые чеченцы-военные. Черные футболки, бейсболки, зеленые военные штаны цвета хаки. Пьют что-то безалкогольное из бутылок; небольшими группками общаются между собой; у некоторых отрешенный и скучающий вид. Купаться не ходят. Ведут себя спокойно, к местным не пристают.В соседнем чилауте две мариупольские семьи едят шашлык, запивая его красным вином.Только-только клуб покинули пятеро пьяных молодых таджикских строителей. У них в этот день выходной. Ведут себя нагло и вызывающе. Они пытаются впятером влезть в такси и куда-то доехать за 250 рублей. Таксист-мариуполец , которого таджики фамильярно называют «дядей», им объясняет: что поедет только за 300 рублей, и деньги вперед. И не надо ему хамить — мол, я сам гражданин Российской Федерации, родом из Моздокского района Северной Осетии.В общем, в «Санта-Барбаре» есть что выпить и закусить, есть и посетители. Однако сам владелец клуба уехал из Мариуполя. Видимо, на Украину, а сам клуб сдал молодой мариупольской девушке по имени Богдана, которая продает посетителям прохладительные напитки, алкоголь и шашлыки. Ей помогает отец, орудующий у мангала.У Богданы на поясе висит большой кошелек, забитый российскими купюрами под завязку. Пачка толстенная, в ширину сантиметров десять. Я все это богатство увидел, когда она мне давала сдачу. Спрашиваю: как идут дела?Богдана, веселая девушка, сразу вступает в разговор. Видно не только по ее кошельку, но и по ее отличному настроению, что дела у нее идут хорошо. Когда-то в юности она была официанткой, потом перепробовала массу специальностей. До войны продавала российским топ-менеджерам какие-то компьютерные программы по интернету.«Эх, жалко сезон заканчивается, — смеется девушка. — А заработок тут хороший. Сейчас чистая прибыль 100 тысяч рублей в месяц. Я не владелица "Санта-Барбары". Мы просто договорились с ее хозяином, что я присматриваю за клубом, а он разрешает мне здесь зарабатывать. Но в следующем году он собирается вернуться и снова открыть клуб».Говорю: раз собирается возвратиться и снова начать заниматься тут бизнесом, значит, считает, что в следующем году после присоединения к России дела у Мариуполя пойдут в гору.

https://ukraina.ru/20220830/1038237800.html

https://ukraina.ru/20220829/1038215172.html

https://ukraina.ru/20220819/1037891023.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

украина, референдум, мариуполь