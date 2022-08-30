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ВСУ обстреляли хранилище обработанного топлива на ЗАЭС
ВСУ обстреляли хранилище обработанного топлива на ЗАЭС - 30.08.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли хранилище обработанного топлива на ЗАЭС
Украинские войска с утра обстреливают территорию Запорожской АЭС (ЗАЭС) и береговую линию Энергодара. Об этом 30 августа сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-08-30T09:26
2022-08-30T09:26
2022-08-30T09:26
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ВСУ применили крупнокалиберную артиллерию. Два разрыва зафиксировали у хранилища отработанного ядерного топлива. В понедельник, 29 августа генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о начале миссии на ЗАЭС. По его словам, миссия прибудет на ЗАЭС до конца этой недели.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс, обстрелы, энергодар, магатэ
Новости, Запорожская АЭС, обстрелы, Энергодар, магатэ
ВСУ обстреляли хранилище обработанного топлива на ЗАЭС
Украинские войска с утра обстреливают территорию Запорожской АЭС (ЗАЭС) и береговую линию Энергодара. Об этом 30 августа сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов