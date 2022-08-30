ВСУ обстреляли хранилище обработанного топлива на ЗАЭС - 30.08.2022 Украина.ру
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ВСУ обстреляли хранилище обработанного топлива на ЗАЭС
ВСУ обстреляли хранилище обработанного топлива на ЗАЭС - 30.08.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли хранилище обработанного топлива на ЗАЭС
Украинские войска с утра обстреливают территорию Запорожской АЭС (ЗАЭС) и береговую линию Энергодара. Об этом 30 августа сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-08-30T09:26
2022-08-30T09:26
новости
запорожская аэс
обстрелы
энергодар
магатэ
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ВСУ применили крупнокалиберную артиллерию. Два разрыва зафиксировали у хранилища отработанного ядерного топлива. В понедельник, 29 августа генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о начале миссии на ЗАЭС. По его словам, миссия прибудет на ЗАЭС до конца этой недели.
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новости, запорожская аэс, обстрелы, энергодар, магатэ
Новости, Запорожская АЭС, обстрелы, Энергодар, магатэ

ВСУ обстреляли хранилище обработанного топлива на ЗАЭС

09:26 30.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Украинские войска с утра обстреливают территорию Запорожской АЭС (ЗАЭС) и береговую линию Энергодара. Об этом 30 августа сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
ВСУ применили крупнокалиберную артиллерию. Два разрыва зафиксировали у хранилища отработанного ядерного топлива.
"Причиной обстрелов является целенаправленное намерение Киевского руководства сорвать миссию МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси", - заявил Рогов.
В понедельник, 29 августа генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о начале миссии на ЗАЭС. По его словам, миссия прибудет на ЗАЭС до конца этой недели.
Вчера, 16:39
ВСУ нанесли удар по спецкорпусу ЗАЭС с ядерным топливомУдар ВСУ по Запорожской АЭС пробил крышу спецкорпуса, сообщает РИА Новости 29 августа, ссылаясь на местные власти
 
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