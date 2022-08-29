"Это истерия на уровне фейков": Стремоусов рассказал о контрнаступлении ВСУ на Херсонскую область - 29.08.2022 Украина.ру
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"Это истерия на уровне фейков": Стремоусов рассказал о контрнаступлении ВСУ на Херсонскую область
"Это истерия на уровне фейков": Стремоусов рассказал о контрнаступлении ВСУ на Херсонскую область - 29.08.2022 Украина.ру
"Это истерия на уровне фейков": Стремоусов рассказал о контрнаступлении ВСУ на Херсонскую область
Киевский режим активно обстреливает Херсонскую область, но настоящее наступление Украина не начинает, сказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов РИА Новости
2022-08-29T19:55
2022-08-29T19:55
кирилл стремоусов
новости
украина
контрнаступление
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Газета TheNew York Times ранее сообщила, что Киев планирует начать контрнаступление на юге Украины, чтобы отбить Херсон.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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кирилл стремоусов, новости, украина, контрнаступление
Кирилл Стремоусов, Новости, Украина, контрнаступление

"Это истерия на уровне фейков": Стремоусов рассказал о контрнаступлении ВСУ на Херсонскую область

19:55 29.08.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Киевский режим активно обстреливает Херсонскую область, но настоящее наступление Украина не начинает, сказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов РИА Новости
Нет никакого продвижения, это истерия на уровне фейков. Запад требует конкретных действий, а Зеленский не в состоянии что-то предпринять, поэтому и обстреливают мирное население. Никаких наступлений нет и не существует" – сказал Стремоусов.
Газета TheNew York Times ранее сообщила, что Киев планирует начать контрнаступление на юге Украины, чтобы отбить Херсон.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
 
Кирилл СтремоусовНовостиУкраинаконтрнаступление
 
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Заголовок открываемого материала
19:55"Это истерия на уровне фейков": Стремоусов рассказал о контрнаступлении ВСУ на Херсонскую область
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