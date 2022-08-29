https://ukraina.ru/20220829/1038241334.html

"Это истерия на уровне фейков": Стремоусов рассказал о контрнаступлении ВСУ на Херсонскую область

"Это истерия на уровне фейков": Стремоусов рассказал о контрнаступлении ВСУ на Херсонскую область - 29.08.2022 Украина.ру

"Это истерия на уровне фейков": Стремоусов рассказал о контрнаступлении ВСУ на Херсонскую область

Киевский режим активно обстреливает Херсонскую область, но настоящее наступление Украина не начинает, сказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов РИА Новости

2022-08-29T19:55

2022-08-29T19:55

2022-08-29T19:55

кирилл стремоусов

новости

украина

контрнаступление

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Газета TheNew York Times ранее сообщила, что Киев планирует начать контрнаступление на юге Украины, чтобы отбить Херсон.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

кирилл стремоусов, новости, украина, контрнаступление