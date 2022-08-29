https://ukraina.ru/20220829/1038241334.html
"Это истерия на уровне фейков": Стремоусов рассказал о контрнаступлении ВСУ на Херсонскую область
"Это истерия на уровне фейков": Стремоусов рассказал о контрнаступлении ВСУ на Херсонскую область - 29.08.2022 Украина.ру
"Это истерия на уровне фейков": Стремоусов рассказал о контрнаступлении ВСУ на Херсонскую область
Киевский режим активно обстреливает Херсонскую область, но настоящее наступление Украина не начинает, сказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов РИА Новости
2022-08-29T19:55
2022-08-29T19:55
2022-08-29T19:55
кирилл стремоусов
новости
украина
контрнаступление
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Газета TheNew York Times ранее сообщила, что Киев планирует начать контрнаступление на юге Украины, чтобы отбить Херсон.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037871992_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_b297374e95aa3fdc167befe80ab6359e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кирилл стремоусов, новости, украина, контрнаступление
Кирилл Стремоусов, Новости, Украина, контрнаступление
"Это истерия на уровне фейков": Стремоусов рассказал о контрнаступлении ВСУ на Херсонскую область
Киевский режим активно обстреливает Херсонскую область, но настоящее наступление Украина не начинает, сказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов РИА Новости
Нет никакого продвижения, это истерия на уровне фейков. Запад требует конкретных действий, а Зеленский не в состоянии что-то предпринять, поэтому и обстреливают мирное население. Никаких наступлений нет и не существует" – сказал Стремоусов.
Газета TheNew York Times ранее сообщила, что Киев планирует начать контрнаступление на юге Украины, чтобы отбить Херсон.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.