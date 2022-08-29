В Херсонской области рассказали, что обстрелы ВСУ Каховской ГЭС могут нарушить электроснабжение Украины - 29.08.2022 Украина.ру
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В Херсонской области рассказали, что обстрелы ВСУ Каховской ГЭС могут нарушить электроснабжение Украины
В Херсонской области рассказали, что обстрелы ВСУ Каховской ГЭС могут нарушить электроснабжение Украины - 29.08.2022 Украина.ру
В Херсонской области рассказали, что обстрелы ВСУ Каховской ГЭС могут нарушить электроснабжение Украины
Киев должен прекратить обстрел Каховской ГЭС, потому что может быть нарушено электроснабжение и самой Украины, сказал глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев РИА Новости
2022-08-29T19:31
2022-08-29T19:31
гэс
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херсонская область
украина
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Украинские войска в течение нескольких месяцев обстреливают Новую Каховку и район Каховской ГЭС. Их прикрытие обеспечивает российская система ПВО.По его словам, западные страны напрямую учувствуют "в этих по сути дела варварских и преступных действиях", поставляя оружие киевскому режиму.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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гэс, новости, херсонская область, украина
ГЭС, Новости, Херсонская область, Украина

В Херсонской области рассказали, что обстрелы ВСУ Каховской ГЭС могут нарушить электроснабжение Украины

19:31 29.08.2022
 
© РИА НовостиКаховская ГЭС
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости
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Киев должен прекратить обстрел Каховской ГЭС, потому что может быть нарушено электроснабжение и самой Украины, сказал глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев РИА Новости
Украинские войска в течение нескольких месяцев обстреливают Новую Каховку и район Каховской ГЭС. Их прикрытие обеспечивает российская система ПВО.
Существует высокий риск для объекта. Электроснабжение юга Украины может оказаться под большим вопросом. ГЭС связана единой энергосистемой. Это серьезно, но Украина продолжает ежедневно и по несколько раз в том числе среди белого дня осуществлять обстрелы города и района ГЭС. Это варварство. А коллективный запад радуется этому", - сказал Леонтьев.
По его словам, западные страны напрямую учувствуют "в этих по сути дела варварских и преступных действиях", поставляя оружие киевскому режиму.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 16:00
Потери ВСУ, обстрелы, удар по Каховской ГЭС. Главное на Украине на 16:00 12 августаУкраинские военные несут потери, но продолжают обстреливать Донбасс. Украина нанесла удар по Каховской ГЭС
 
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