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В Херсонской области рассказали, что обстрелы ВСУ Каховской ГЭС могут нарушить электроснабжение Украины

В Херсонской области рассказали, что обстрелы ВСУ Каховской ГЭС могут нарушить электроснабжение Украины - 29.08.2022 Украина.ру

В Херсонской области рассказали, что обстрелы ВСУ Каховской ГЭС могут нарушить электроснабжение Украины

Киев должен прекратить обстрел Каховской ГЭС, потому что может быть нарушено электроснабжение и самой Украины, сказал глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев РИА Новости

2022-08-29T19:31

2022-08-29T19:31

2022-08-29T19:31

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Украинские войска в течение нескольких месяцев обстреливают Новую Каховку и район Каховской ГЭС. Их прикрытие обеспечивает российская система ПВО.По его словам, западные страны напрямую учувствуют "в этих по сути дела варварских и преступных действиях", поставляя оружие киевскому режиму.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

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