Хомский ответил, стала ли Россия "государством-изгоем" в результате спецоперации - 29.08.2022 Украина.ру
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Хомский ответил, стала ли Россия "государством-изгоем" в результате спецоперации
Хомский ответил, стала ли Россия "государством-изгоем" в результате спецоперации - 29.08.2022 Украина.ру
Хомский ответил, стала ли Россия "государством-изгоем" в результате спецоперации
Россия не стала "государством-изгоем" для большей части мира. Об этом заявил на днях в интервью новостному сайту Truthout американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский
2022-08-29T19:07
2022-08-29T19:07
спецоперация
новости
ноам хомский
санкции
сша
франция
германия
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Он отметил, что официальная позиция США состоит в том, что боевые действия на Украине должны продолжаться до тех пор, пока Россия не будет очень сильно ослаблена, чтобы "наказать" её. Однако это мнение США поддерживают только ближайшие союзники - Великобритания, Канада, Австралия и многи страны Европы, но большая часть мира продолжает оставаться в стороне.Учёный сказал, что даже позиция многих стран, осудивших российскую спецоперацию, расходится с позицией Вашингтона, потому что они сохраняют нормальные отношения с Россией. Он сравнил позицию таких с позицией Франции и Германии в 2003 году во время вторжения в Ирак.Хомский добавил, что многие страны "третьего мира" посмеиваются над "над благочестивыми заявлениями о правах человека, демократии и "неприкосновенности границ", издаваемыми мировыми чемпионами по насилию и подрывной деятельности", то есть Соединёнными Штатами.
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спецоперация, новости, ноам хомский, санкции, сша, франция, германия
Спецоперация, Новости, Ноам Хомский, Санкции, США, Франция, Германия

Хомский ответил, стала ли Россия "государством-изгоем" в результате спецоперации

19:07 29.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / Andrew Rusk CC BY 2.0Ноам Хомский
Ноам Хомский - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© commons.wikimedia.org / Andrew Rusk CC BY 2.0
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Россия не стала "государством-изгоем" для большей части мира. Об этом заявил на днях в интервью новостному сайту Truthout американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский
Он отметил, что официальная позиция США состоит в том, что боевые действия на Украине должны продолжаться до тех пор, пока Россия не будет очень сильно ослаблена, чтобы "наказать" её. Однако это мнение США поддерживают только ближайшие союзники - Великобритания, Канада, Австралия и многи страны Европы, но большая часть мира продолжает оставаться в стороне.
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Американское издание: США не удалось изолировать РФ на Ближнем ВостокеПоездки президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток показали, что, попытки Вашингтона изолировать Москву проваливаются, и она находит в регионе понимание в вопросе формирования многополярного мира. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях в журнале Foreign Policy.
Учёный сказал, что даже позиция многих стран, осудивших российскую спецоперацию, расходится с позицией Вашингтона, потому что они сохраняют нормальные отношения с Россией. Он сравнил позицию таких с позицией Франции и Германии в 2003 году во время вторжения в Ирак.

"Западные критики американо-британского вторжения в Ирак поддерживали нормальные отношения с … агрессорами", - отметил он

Хомский добавил, что многие страны "третьего мира" посмеиваются над "над благочестивыми заявлениями о правах человека, демократии и "неприкосновенности границ", издаваемыми мировыми чемпионами по насилию и подрывной деятельности", то есть Соединёнными Штатами.
 
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