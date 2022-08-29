Хомский ответил, стала ли Россия "государством-изгоем" в результате спецоперации
Россия не стала "государством-изгоем" для большей части мира. Об этом заявил на днях в интервью новостному сайту Truthout американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский
Он отметил, что официальная позиция США состоит в том, что боевые действия на Украине должны продолжаться до тех пор, пока Россия не будет очень сильно ослаблена, чтобы "наказать" её. Однако это мнение США поддерживают только ближайшие союзники - Великобритания, Канада, Австралия и многи страны Европы, но большая часть мира продолжает оставаться в стороне.
23 июля, 15:01Американское издание: США не удалось изолировать РФ на Ближнем ВостокеПоездки президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток показали, что, попытки Вашингтона изолировать Москву проваливаются, и она находит в регионе понимание в вопросе формирования многополярного мира. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях в журнале Foreign Policy.
Учёный сказал, что даже позиция многих стран, осудивших российскую спецоперацию, расходится с позицией Вашингтона, потому что они сохраняют нормальные отношения с Россией. Он сравнил позицию таких с позицией Франции и Германии в 2003 году во время вторжения в Ирак.
"Западные критики американо-британского вторжения в Ирак поддерживали нормальные отношения с … агрессорами", - отметил он
Хомский добавил, что многие страны "третьего мира" посмеиваются над "над благочестивыми заявлениями о правах человека, демократии и "неприкосновенности границ", издаваемыми мировыми чемпионами по насилию и подрывной деятельности", то есть Соединёнными Штатами.