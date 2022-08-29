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Хомский ответил, стала ли Россия "государством-изгоем" в результате спецоперации

Хомский ответил, стала ли Россия "государством-изгоем" в результате спецоперации - 29.08.2022 Украина.ру

Хомский ответил, стала ли Россия "государством-изгоем" в результате спецоперации

Россия не стала "государством-изгоем" для большей части мира. Об этом заявил на днях в интервью новостному сайту Truthout американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский

2022-08-29T19:07

2022-08-29T19:07

2022-08-29T19:07

спецоперация

новости

ноам хомский

санкции

сша

франция

германия

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Он отметил, что официальная позиция США состоит в том, что боевые действия на Украине должны продолжаться до тех пор, пока Россия не будет очень сильно ослаблена, чтобы "наказать" её. Однако это мнение США поддерживают только ближайшие союзники - Великобритания, Канада, Австралия и многи страны Европы, но большая часть мира продолжает оставаться в стороне.Учёный сказал, что даже позиция многих стран, осудивших российскую спецоперацию, расходится с позицией Вашингтона, потому что они сохраняют нормальные отношения с Россией. Он сравнил позицию таких с позицией Франции и Германии в 2003 году во время вторжения в Ирак.Хомский добавил, что многие страны "третьего мира" посмеиваются над "над благочестивыми заявлениями о правах человека, демократии и "неприкосновенности границ", издаваемыми мировыми чемпионами по насилию и подрывной деятельности", то есть Соединёнными Штатами.

https://ukraina.ru/20220723/1036794474.html

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спецоперация, новости, ноам хомский, санкции, сша, франция, германия