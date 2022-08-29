https://ukraina.ru/20220829/1038240677.html

Повреждение Запорожской АЭС, эскалация на Херсонщине. Итоги 29 августа

Повреждение Запорожской АЭС, эскалация на Херсонщине. Итоги 29 августа - 29.08.2022 Украина.ру

Повреждение Запорожской АЭС, эскалация на Херсонщине. Итоги 29 августа

Украинские военные при артиллерийском ударе повредили здание Запорожской АЭС. ВСУ попытались перейти в контрнаступление под Херсоном

2022-08-29T19:00

2022-08-29T19:00

2022-08-29T19:00

эксклюзив

хроники

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О повреждении здания атомной электростанции сообщил член главного совета"Сегодня боевики Зеленского ведут непрерывный огонь по Запорожской АЭС и ближайшим населённым пунктам. В результате прямого попадания артиллерийского 155-мм снаряда была пробита крыша спецкорпуса №1 ЗАЭС. В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов атомной станции. Снаряд был выпущен из г. Никополь, на противоположной стороне Днепра. Для стрельбы использовалась американская гаубица М777", - написал Рогов у себя в Telegram-канале.Там же он выложил фотографии повреждений."Основная цель боевиков Зеленского - сорвать миссию МАГАТЭ и не допустить налаживания взаимодействия между Россией, руководством Запорожской области и международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ)", - отметил Рогов.Утром 29 августа Рогов рассказал, насколько увеличилось количество обстрелов Запорожской АЭС за последние дни."На 70% выросла интенсивность обстрелов боевиками ВСУ Запорожской АЭС и Энергодара. Количество обстрелов по Энергодару и ЗАЭС: с 15 - 21.08.22 года - 23 обстрела; с 22 - 28.08 - 38 обстрелов. Увеличение на 15 обстрелов или почти на 70%", - указал Рогов.Приблизительно в то же время стало известно, что миссия МАГАТЭ во главе с главой организации Рафаэлем Гросси выехала на Запорожскую АЭС. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ожидается, что эксперты прибудут на станцию в течение ближайших дней."Мы ждем эффективной и квалифицированной, профессиональной работы инспекции, которая <...>уже выехала из Вены", - заявила Захарова.Она призвала страны Запада не вести себя самоубийственно в ситуации с обстрелами ВСУ Запорожской АЭС."Мы делаем с нашей стороны все для того, чтобы призвать западное сообщество, которое руководит киевским режимом, направляет его и поощряет в их безрассудстве, проявить ну если уж не ответственный подход, то не самоубийственное поведение, учитывая, что речь идет о ядерном объекте. А все, что связано с подобными катастрофическими сценариями, всегда затрагивает весь мир", - отметила Захарова.Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти региона готовы обеспечить необходимые условия для работы инспекторов."Мы готовы обеспечить миссии доступ на станцию и предоставить все доказательства того, что Украина ведет себя как государство – ядерный террорист. Мы ожидаем, что специалисты воспользуются возможностью непосредственно на месте изучить и оценить доказательства преступных действий киевского режима и повлияют на него", - указал он.Балицкий также указал, что, по его мнению, "очевидно, что для Украины визит миссии МАГАТЭ на станцию невыгоден"."Чтобы сорвать его, минувшей ночью была устроена циничная провокация – обстрел жилых районов Энергодара, в результате которого пострадали люди и гражданская инфраструктура. Мы расцениваем это как месть местным жителям за сбор подписей под обращением в МАГАТЭ с призывом повлиять на Киев и прекратить обстрелы Запорожской атомной станции. В течение сегодняшнего дня город Энергодар и его пригород также подвергался обстрелам с украинской стороны", - отметил Балицкий.Между тем, миссия МАГАТЭ уже заявила, что оценит характер нанесённых станции повреждений."По прибытии в Запорожье позднее на этой неделе миссия МАГАТЭ оценит физический ущерб объектам, определит работоспособность основных и резервных систем безопасности, а также оценит условия работы персонала диспетчерской. В то же время миссия предпримет срочные меры по обеспечению гарантий для проверки того, что ядерный материал используется только в мирных целях", - отмечается в сообщении на сайте МАГАТЭ.С учётом усиления интенсивности обстрелов, а также нежелания Украины допускать визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, нельзя исключать новых ударов по станции.Попытка контрнаступления в ХерсонеСразу несколько украинских и западных источников сообщил о контрнаступлении на Херсон. Так, у себя в Telegram-канале замначальника Одесской областной военной администрации Алексей Мацулевич написал о боевых действиях."Официально! Начались бои за Херсон", - отметил Мацулевич.Однако позже он эту запись удалил.Ведущий CNN Джим Шутто со ссылкой на информацию Минобороны США сообщил, что украинская армия начала "прощупывание" линии фронта на южном направлении перед подготовкой крупного контрнаступления."Украинские силы начали операции по "прощупыванию"на юге Украины, чтобы подготовить поле боя для серьезного украинского контрнаступления, сообщили мне два высокопоставленных американских чиновника, проинформированные о разведданных. США считают, что будущее контрнаступление будет включать воздушные и наземные операции. Операции по "прощупыванию" являются стандартной военной практикой перед наступлением и включают в себя ударные системы вооружения, командование и управление, склады боеприпасов и другие цели для подготовки поля боя к запланированному наступлению. По словам высокопоставленного американского чиновника, эти планы появились после того, как война России на Украине прошла шестимесячную отметку, а оценки США указывают на то, что Россия смогла развернуть на передовой меньше подразделений, чем первоначально предполагалось", - написал он в соцсетях.О боевых действиях на херсонском направлении сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк."ВСУ начали наступательные действия на многих направлениях на юге Украины", - заявила она.Однако спустя некоторое время Гуменюк призвала СМИ к молчанию."Самое главное, что сейчас нужно знать — любая военная операция нуждается в тишине. То, что сейчас новости с фронта вызывают подобный ажиотаж, это неправильно. В условиях гибридной войны, информационной войны, надо отдавать себе отчет, что любые действия, даже если они вдохновляют, должны иметь логическое завершение, и только тогда они будут результативными", - отметила Гуменюк во время брифинга.Аналогичный призыв сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк."Понимаю наши желания и мечты. Но всё же предлагаю исходить из осторожного комментария относительно любых наших военных действий… Поэтому, пользуясь случаем, ещё раз напоминаю всем политикам, экспертам и лидерам общественного мнения (понятно, что они все знают гораздо лучше непосредственных исполнителей) о важности не манипулировать и не спекулировать информацией о ходе военных операций до официальных заявлений представителей Вооруженных сил или Министерства обороны Украины. Ещё раз главное – до официальных заявлений не нужно делать суперсенсационных заявлений", - призвал Подоляк.Между тем, сами украинские военные несмотря на все предупреждения говорят о контрнаступлении."Генштаб и Главное управление разведки держат слово. Обещали в августе движ. В Херсоне пехота делает "смерть врагам", - заявил воюющий в рядах ВСУ лидер группировки С14 Евгений Карась.Он заявил о том, что украинские военные якобы прорвали линию оборону ВС РФ."Изучаем реакцию россиян. Из этого будет понятен масштаб дальнейших шагов", - заявил Карась.C российской стороны официальный комментарий дал глава Крыма Сергей Аксёнов."Очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе: украинские боевики якобы начали наступление на южном направлении. Это такой же информационный вброс, как и все предыдущие, как и виртуальные "атаки" Крымского моста, которые диванные войска киевского режима проводили уже не раз. Украинские формирования несут жесточайшие потери и на южном, и на всех остальных направлениях. Но западным хозяевам надо демонстрировать активность, поэтому шайка наркоманов и преступников занимается тем, что у нее получается лучше всего: имитациями и изготовлением информационных подделок. А людей, которых бросают на верную смерть ради достижения информационного эффекта, наркоманам не жалко", - написал он у себя в Telegram-канале.Что касается властей Херсонской области, то замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, отметил, что никакого продвижения украинских военных в регионе нет."Обстреляли прилично Херсон, область, анонсировали некое наступление, которое требует от них Запад, но укронацисты осуществляют эти действия нанесением ударов по мирному Херсону и области… Нет никакого продвижения, это истерия на уровне фейков. Запад требует конкретных действий, а Зеленский не в состоянии что-то предпринять, поэтому и обстреливают мирное население. Никаких наступлений нет и не существует. Это все истерия, которая не отвечает действительности", - отметил он.Кроме того, стало известно об обстреле Новой Каховки. Как сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев, ВСУ нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС."ГЭС работает, но угроза энергетической безопасности существует и возрастает", — добавил собеседник агентства.Он уточнил, что ВСУ бьют по Каховскому мосту, который проходит по дамбе ГЭС, административным зданиям и в район шлюзового канала.По словам Леонтьева, один из снарядов HIMARS упал во дворе дома по улице Букина и не разорвался. Его деактивировали и вывезли военные саперы. В городе объявлена эвакуация сотрудников с рабочих мест, люди уходят в убежища. Глава администрации района подчеркнул, что эвакуация жителей из города не планируется.О том, что Херсонская область находится под обстрелами сообщил историк, политолог и ориенталист Игорь Димитриев, который организовывал отдых детей из Херсонской и Запорожской областей на Кавказе."Самое неприятное, что у меня лично происходит в этот момент: детей только вчера вернул домой из Домбая, а они сейчас прячутся в подвалах от обстрелов. Вчера папа одного из них забрал ребенка и пишет: только приехали, снаряд прилетел во двор, машина сгорела, окна двери вылетели, лежим в коридоре. По-хорошему, всех детей оттуда нужно эвакуировать. Ну по желанию родителей конечно. Детские базы отдыха на юге переоборудовать под школы и запустить там уже учебный год. Камеры поставить, чтоб родители могли видеть своих. И не надо будет изображать 1 сентября в Херсоне", - отметил Димитриев.Тем временем, ВСУ наращивают обстрелы Северной Таврии. Так, вечером 29 августа стало известно о серии взрывов в Мелитополе.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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