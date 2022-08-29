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Премьер-министр Польши попросил президента Франции ускорить поставки оружия на Украину
Премьер-министр Польши попросил президента Франции ускорить поставки оружия на Украину - 29.08.2022 Украина.ру
Премьер-министр Польши попросил президента Франции ускорить поставки оружия на Украину
Польша попросила Францию ускорить поставки вооружения киевскому режиму и усилить финансовую поддержку Украине, сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Париже после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном
2022-08-29T18:38
2022-08-29T18:38
2022-08-29T18:38
польша
франция
украина
новости
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Он добавил, что государство, "которое находится в состоянии войны, должно надеяться на своих союзников".Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Позже во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
https://ukraina.ru/20220829/1038215269.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, франция, украина, новости
Премьер-министр Польши попросил президента Франции ускорить поставки оружия на Украину
Польша попросила Францию ускорить поставки вооружения киевскому режиму и усилить финансовую поддержку Украине, сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Париже после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Я просил, обращался к господину президенту о как можно скорейших поставках оружия, об усилении финансовой поддержки для Украины", - сказал Моравецкий.
Он добавил, что государство, "которое находится в состоянии войны, должно надеяться на своих союзников".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Позже во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.