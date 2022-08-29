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Языковой курьез: канадские туристы в Карпатах решили, что СССР напал на Румынию
Языковой курьез: канадские туристы в Карпатах решили, что СССР напал на Румынию - 29.08.2022 Украина.ру
Языковой курьез: канадские туристы в Карпатах решили, что СССР напал на Румынию
Двое туристов из Канады, отдыхавших в Карпатах, неправильно поняли сообщение сервиса Ro-Alert и испугались "советского нападения" на Румынию, передает Romania.Ru 29 августа
2022-08-29T18:30
2022-08-29T18:30
2022-08-29T18:30
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канада
туристы
медведи
ссср
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Путаница вышла от того, что франкоязычные туристы перепутали слово "urs" (медведь по-румынски – ред.) с URSS (СССР – ред.). Таким образом, они решили, что Советский Союз "атаковал" Румынию в зоне Топлицы.Местным жителям удалось успокоить туристов только к вечеру, разъяснив им ситуацию.
https://ukraina.ru/20211022/1032523223.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, канада, туристы, медведи, ссср
Новости, Канада, туристы, медведи, СССР
Языковой курьез: канадские туристы в Карпатах решили, что СССР напал на Румынию
Двое туристов из Канады, отдыхавших в Карпатах, неправильно поняли сообщение сервиса Ro-Alert и испугались "советского нападения" на Румынию, передает Romania.Ru 29 августа