Языковой курьез: канадские туристы в Карпатах решили, что СССР напал на Румынию - 29.08.2022 Украина.ру
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Языковой курьез: канадские туристы в Карпатах решили, что СССР напал на Румынию
Языковой курьез: канадские туристы в Карпатах решили, что СССР напал на Румынию - 29.08.2022 Украина.ру
Языковой курьез: канадские туристы в Карпатах решили, что СССР напал на Румынию
Двое туристов из Канады, отдыхавших в Карпатах, неправильно поняли сообщение сервиса Ro-Alert и испугались "советского нападения" на Румынию, передает Romania.Ru 29 августа
2022-08-29T18:30
2022-08-29T18:30
новости
канада
туристы
медведи
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Путаница вышла от того, что франкоязычные туристы перепутали слово "urs" (медведь по-румынски – ред.) с URSS (СССР – ред.). Таким образом, они решили, что Советский Союз "атаковал" Румынию в зоне Топлицы.Местным жителям удалось успокоить туристов только к вечеру, разъяснив им ситуацию.
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новости, канада, туристы, медведи, ссср
Новости, Канада, туристы, медведи, СССР

Языковой курьез: канадские туристы в Карпатах решили, что СССР напал на Румынию

18:30 29.08.2022
 
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Двое туристов из Канады, отдыхавших в Карпатах, неправильно поняли сообщение сервиса Ro-Alert и испугались "советского нападения" на Румынию, передает Romania.Ru 29 августа
Всему виной SMS-сообщение системы Ro-Alert, согласно которому в зоне нахождения туристов в Топлице в уезде Харгита есть риск нападения медведей.
Путаница вышла от того, что франкоязычные туристы перепутали слово "urs" (медведь по-румынски – ред.) с URSS (СССР – ред.). Таким образом, они решили, что Советский Союз "атаковал" Румынию в зоне Топлицы.
Местным жителям удалось успокоить туристов только к вечеру, разъяснив им ситуацию.
- РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября 2021, 18:54
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