https://ukraina.ru/20220829/1038239849.html

Попытка контрнаступления на Херсон, чем ответить на ядерный терроризм. О чём говорили эксперты 29 августа

Попытка контрнаступления на Херсон, чем ответить на ядерный терроризм. О чём говорили эксперты 29 августа - 29.08.2022 Украина.ру

Попытка контрнаступления на Херсон, чем ответить на ядерный терроризм. О чём говорили эксперты 29 августа

Российские артиллерия и авиация в состоянии сорвать прорыв украинских войск, сейчас мы видим стабилизированный позиционный фронт на всем его протяжении, а... Украина.ру, 29.08.2022

2022-08-29T18:29

2022-08-29T18:29

2022-08-29T18:51

эксклюзив

херсон

контрнаступление

сергей марков

юрий кнутов

рожин

донбасс

украина

россия

всу

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Российские артиллерия и авиация в состоянии сорвать прорыв украинских войск, сейчас мы видим стабилизированный позиционный фронт на всем его протяжении, а России стоит ярче отвечать на попытки ядерного терроризма.Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 29 августа.Контрнаступление ВСУ на Херсон: мифы и реальностьВ понедельник, 29 августа, украинские СМИ, ссылаясь на Telegram-каналы местных чиновников, сообщили о якобы контрнаступлении ВСУ на Херсонскую область.Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов пояснил, что контрнаступление — это не обязательно массированные удары и атаки по всей линии фронта.По словам эксперта, противник создает такую обстановку на фронте, чтобы вызвать напряжение в наших рядах — а «мы начинаем выдвижение на позиции для усиления, тем самым выдавая расположение своих войск. Они действительно создают нервозность».«О том, что противник действительно готовился к наступлению, говорит последний удар "Хаймарсами" по Антоновскому мосту. Причем его прикрывали противорадиолокационные ракеты HARM AGM 88.Это говорит о том, что они поставили своей задачей не дать нам восстановить мост, чтобы мы не могли перебрасывать по нему в больших объемах вооружения. Потому что понтонные мосты и переправы по пропускной способности все равно уступают стационарным мостам», — сообщил Кнутов.В то же время, указывает он, велика вероятность, что контрнаступление будет сорвано.«Наша артиллерия в состоянии нанести достаточно мощные удары по плацдарму ВСУ через Ингулец. Даже если они попытаются захватить другие плацдармы, мы тоже сможем по ним мощно ударить, разгромив авангард украинских войск бесконтактных войск», — заявил военный эксперт.В любом случае, подчёркивает он, расслабляться рано. Вчера была информация о переброске большой группы бронетехники ночью через польскую границу. Идет накопление сил (бронетранспортеры и тяжелая артиллерия), которые можно использовать для контрнаступления, а также сосредоточение авиации.«Мы видим: независимо от того, что большое количество самолетов уничтожено, какая-то часть из них сохранилась. Какая-то их часть рассредоточена по аэродромам и может периодически собираться в группы и нанести удары по местам прорыва, которые запланировали ВСУ», — отметил Кнутов.В целом, полагает он, созданные нами укрепления и укрепрайоны в состоянии выдержать такие удары, а артиллерия и авиация в состоянии сорвать прорыв украинских войск.Итоги летней кампании в ДонбассеЭксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин подвёл итоги летней кампании в Донбассе.Сейчас, говорит Рожин, мы видим стабилизированный позиционный фронт на всем его протяжении. На ряде участков наши войска, владея инициативой, продолжают вести тактические наступательные операции, занимают населенные пункты.Например, недавно на николаевском направлении мы взяли Благодатное, а в районе Донецка — Пески. Также продолжается наступление на Соледар, Северск и Артемовск. На остальных участках фронт застыл. Там господствуют тенденции позиционной войны.«Время больших прорывов в глубину ушло в прошлое. Полностью изменилась тактика российской армии. Сначала идет перемалывание обороны, потом медленное продвижение пехоты с занятием позиций, а так продолжается из раза в раз. Это позволяет снизить потери среди личного состава и максимизировать позиции противника.Эта тактика более экономная, но не обещающая стремительных и быстрых продвижений.Это политическое решение и сознательный выбор. Об этом говорили и Путин, и Шойгу. Надо реализовывать эту тактику там, где у нас есть явное превосходство в авиации и артиллерии. На донецком направлении это особенно рельефно заметно», — сообщил Рожин.При этом, отметил он, когда в Донбассе спадет «зелёнка», нам будет проще реализовывать свое преимущество в артиллерии и авиации, потому что прятаться противнику будет еще сложнее.Также эксперт прокомментировал грядущее пополнение ВСУ.«Британия уже тренирует по 10 тысяч человек. Там действует программа обучения за 120 дней. В октябре-ноябре они смогут пару бригад обучить. Их собираются бросить на усиление или для контрнаступательных действий.Этот процесс будет идти с обеих сторон. Но их обучать и вооружать НАТО. Это лишний раз подтверждает, что мы воюем с альянсом. Поэтому не надо строить иллюзий, что мы наскоком сможем этот вопрос решить», — заявил Рожин.Запорожская АЭС: как ответить на ядерный терроризмУкраина продолжает обстреливать территорию вокруг Запорожской АЭС. Проблема в том, считает политолог Сергей Марков,что Россия никак не отвечает.«Если бы мы, например, ударили в ответ по Хмельницкой атомной станции, обстрелы бы прекратились. Сначала был бы колоссальный взрыв антироссийской истерики, но обстрелы бы прекратились», — сказал Марков.Американцы, считает политолог, используют тактику ядерного терроризма. Во-первых, чтобы добиться от России гарантий неотключения украинских территорий от ЗАЭС. А во-вторых, «разработать модель отступления армии России» — заставить Москву передать ЗАЭС под контроль международных организаций, а те чтобы передали контроль над станцией киевскому режиму.В то же время, уверен политолог, приезд миссии МАГАТЭ на ЗАЭС выгоден России.«Когда приедет МАГАТЭ, ВСУ стрелять не будут. А миссия увидит, что никаких тяжелых вооружений на станции нет. Если же украинская армия начнёт стрелять, МАГАТЭ зафиксирует обстрелы», — сказал Марков.

https://ukraina.ru/20220829/1038233791.html

https://ukraina.ru/20220829/1038218836.html

https://ukraina.ru/20220829/1038231146.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, херсон, контрнаступление, сергей марков, юрий кнутов, рожин, донбасс, украина, россия, всу